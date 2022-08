Přes 150 týmů z 15 zemí. Praha je do neděle hlavním městem florbalu

„Jsme rádi, že se v Praze po odmlce způsobené covidem opět setkají jedny z nejlepších světových týmů a čeští fanoušci tak budou moci vidět kvalitní elitní florbal,“ říká ředitel úseku marketingu Českého florbalu Roman Urbář, a připomněl, že v elitní mužské kategorii bude startovat trio českých klubů, loňské první místo budou obhajovat Střešovice (v roce 2020 a 2021 se turnaj konal jen za účasti Čechů a Slováků – pozn. red.).

Akce bude trvat do neděle, kdy vyvrcholí finálovým duelem hlavní mužské soutěže. Hrát se bude v pražských halách UNYP aréna, SH Jižní Město a SH Řepy. Ze Švédska dorazí vítěz tří posledních ročníků evropské superligy IBF Falun i Pixbo Wallenstam, nejúspěšnější mužský tým Czech Open. Švýcarsko vysílá svého vicemistra Wiler-Ersigen a semifinalistu Zug United, z Finska dorazí EräViikingit.

Z domácích týmů se do měření sil se světovou elitou zapojí muži i ženy z Tatranu Střešovice, vítězky domácí ligy z Vítkovic či florbalistky z Ostravy a pražské Bohemians. „U všech utkání mužské elity, stejně jako ve finále všech kategorií, bude k dispozici video,“ zdůrazňuje Urbář s tím, že videosystém budou moct ve vyhrazených případech využít rozhodčí i trenéři.

Hráčů přibývá

Podle prezidenta Českého florbalu Daniela Nováka zájem o tento kolektivní sport v Praze i v celé republice stále roste. „Základna nám po covidu neklesla, naopak kluby hlásí zájem o nábory. Očekáváme její pozvolné zvyšování a velký potenciál vidíme mezi ženami,“ sděluje Novák.

Florbal se podle něj adaptoval na nové prostředí a začal se rozvíjet i třeba hraním na venkovních površích. „Důkazem toho je například velký zájem o exhibiční letní sérii Street Floorball League, která za léto navštíví šest českých měst a která je vždy plně obsazena,“ říká Novák.

Že je florbal i po pandemii covidu v metropoli na vzestupu, potvrzují také organizátoři pražského turnaje. „Pražská i celorepubliková základna je v současnosti jedna z největších mezi sporty vůbec. S více než 76 tisíci členy patříme mezi nejhranější sporty, u dětí je to dokonce druhý nejoblíbenější sport po fotbale,“ uvádí Kristýna Matoušová, produkční a tisková mluvčí turnaje.

Míčky jdou zpátky do oběhu

Letošní ročník Czech Open se podílí i na pilotním projektu florbalové asociace. V rámci udržitelnosti a cirkulární ekonomiky budou organizátoři po hráčích sbírat vysloužilé kusy výstroje.

„Kromě toho, že nepoužíváme plastové nádobí a podobné věci, tak se připojujeme k projektu Českého florbalu a budeme sbírat prasklé míčky a čepele hokejek do takzvaných rekošů. Tento materiál by se poté měl vrátit do florbalového oběhu v podobě medailí,“ doplňuje Matoušová.