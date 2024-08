Florbalisté Střešovic ovládli Czech Open, ve finále zdolali Pixbo

Mezinárodní florbalový turnaj Czech Open Praha Elitní kategorie mužů

Finále:

Tatran Střešovice - Pixbo Wallenstam 5:4 po sam. nájezdech (0:1, 2:1, 2:2)

Branky: 26. Havlas, 31. Eliáš, 48. Vavroušek, 53. P. Šebek, rozhodující sam. nájezd Tlapák - 17. Lanver, 36. Weissbach, 49. Wramdemark, 56. Peil. O 3. místo:

1. SC Vítkovice - Grasshoper Curych 5:0 - kontumačně O 5. místo:

SV Wiler- Ersigen - Helsingborg 6:9 (3. a 50. Vogt, 40. a 51. Persici, 15. Siegenthaler, 41. Hollenstein - 16. a 28. Kopecký, 27. a 60. Peterson, 2. Melin, 18. C. Andersson, 25. Rasmusson, 45. S. Svensson, 60. Bergström). O 7. místo:

Zug United - EräViikingit 4:5 (19. Stocker, 35. Kailiala, 37. Nilsberth, 49. Hedlund - 16. Aarela, 31. Koistinen, 31. Möttönen, 33. Vaarimo, 56. Sillanpää). Elitní kategorie žen

Finále:

Pixbo Wallenstam IBK - FBS Olomouc 9:1 (5:1, 2:0, 2:0)

Branky: 7. a 9. Stenbergová, 8. a 24. Markströmová, 43. a 50. Berggrenová, 3. Stettlerová, 3. Kilpeläinenová, 25. M. Anderssonová - 15. Zerzánová. Muži Pro - finále:

Umea - Florbal Vary 0:4. Muži Open - finále:

Flousek - Södra Böhmen 4:5 po sam. nájezdech. Muži do 21 let - finále: SV Wiler-Ersigen - Sparta Praha 6:4 Ženy Pro - finále:

FBC Liberec - FBC Třinec 1:0. Ženy Open - finále:

Chomutov – Tatran Střešovice Red 3:4.