Posila Crazy Girls tráví hodiny v autě. V týmu se cítím dobře, říká Opicová

Ve své zemi nastupovala za klub z města Zbaszyn, které leží 250 kilometrů na sever od Liberce. Co ji přivedlo pod Ještěd? „Rozhodla jsem se hrát v České republice, protože klub, za který jsem nastupovala, v této sezoně vůbec nehraje, a Liberec byl jedním z nejbližších týmů,“ svěřila se hráčka v rozhovoru pro klubový web. „V Polsku není mnoho ženských klubů, a tak jsem se rozhodla zkusit florbal v zahraniční lize.“

Hned po příchodu do nového prostředí si všimla rozdílu mezi polskou a českou ligou. „Hrajeme mnohem rychleji a odvážněji. Už po prvním tréninku, kdy jsem přišla do Liberce, jsem cítila rozdíl v tempu hry,“ řekla mladá hráčka.

V dresu Crazy Girls zatím zasáhla do 13 extraligových a pěti pohárových utkání, v nichž si připsala čtyři body za gól a tři asistence. Nastupuje v dresu s číslem 77. „Mám s ním spojenou svou poslední sezonu v polské lize, je to moje šťastné číslo, a tak jsem s ním chtěla hrát i tady,“ vysvětluje. „V týmu se cítím velmi dobře, čím víc času s holkami trávím, tím líp se s nimi domlouvám. Stále mezi námi existuje jazyková bariéra, ale myslím si, že to nepůsobí žádné velké problémy.“

Ženy Liberce se letos do extraligy vrátily po několikaleté odmlce. Po 13 odehraných kolech jsou na desátém místě tabulky, v sobotu od 15.30 přivítají v hale ZŠ Dobiášova vedoucí celek Vítkovic.