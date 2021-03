Chodov versus Bohemians. Zlomí florbalové derby Plzeňan Majer?

„Dostal jsem velkou důvěru od trenérů i od spoluhráčů, kterou se mi snad podařilo splatit. Jsem vděčný a doufám, že si produktivitu přenesu i do play off,“ hlásil Majer pro web florbalového svazu.

Podzimní přerušení nejvyšší soutěže využil odchovanec FBC Plzeň k příležitosti vydat se do Finska, kde působil několik týdnů v klubu Westend Indians. Po návratu se vypracoval mezi opory týmu z Jižního Města. Forma vygradovala v únoru, kdy nastřádal během pěti duelů osmnáct bodů, stal se hráčem měsíce. Teď si ve čtvrtfinále brousí zuby na Bohemians, úvodní dva zápasy se hrají už o víkendu ve Vršovicích.

„Budou rozhodovat drobné detaily a spousta emocí. Myslím si, že máme dostatečné kvality na to, abychom se na konci série radovali my,“ řekl juniorský reprezentant.

50 bodů za 33 gólů a 17 přihrávek si Majer připsal v základní části Superligy florbalistů.

Majera parádně nakoplo krátké angažmá ve Finsku. Po návratu začal sbírat body v rekordním tempu. „Byla to neuvěřitelná zkušenost. Dala mi hodně moc a myslím, že jsem si tam srovnal priority. Měl jsem ve Finsku čas na to, abych se soustředil pouze na sebe, což mi ve výsledku pomohlo a ukázalo, jak na sobě dál pracovat,“ vzpomínal mladý útočník. „Chovali se tam ke mně velmi vstřícně i s vědomím, že je to jen na omezený čas a přínosné to bude hlavně pro moji osobu. Doufám, že bych se tam v budoucnu ještě mohl podívat.“



Chodovu Majer pomohl k páté příčce po základní části, skvěle si sedl se spoluhráčem z útoku Markem Vávrou, společně vytvořili úderné duo pražského klubu. „Marek je výborný střelec, má vynikající přehled a především spoustu zkušeností. Učím se od něj během každého tréninku. Zároveň myslím, že celá naše formace si sedla jak florbalově, tak lidsky. Teď přichází chvíle, kdy to musíme potvrdit. Někdy totiž naše výkony nebyly ideální, ale věřím, že náš čas v play off přijde,“ burcoval plzeňský rodák.

Po dlouhých letech si Chodov nevolil soupeře, naopak si jej vybral pražský konkurent z Bohemians. Oba celky se utkaly v posledním kole základní části a byl to pořádně vyhrocený souboj. Kvůli červené kartě, kterou obdržel v samotném závěru za nesportovní chování, bude klokanům v zítřejším úvodním čtvrtfinále chybět jedna z hlavních opor Filip Forman. „Bohemka má další šikovné hráče, takže to nebude mít velký vliv. A už vůbec ne na celou sérii. Budou to i tak klasicky vyhecovaná pražská derby,“ mínil Majer a vyjmenoval hlavní zbraně rivala.¨

„Svým pohybem dokáží udělat každému týmu velké problémy. Mají také velmi dobře nacvičené standardní situace a přesilovky, které budou hrát velmi důležitou roli. Nesmíme se nechat zbytečně vylučovat. Na druhou stranu si myslím, že u nás je více hráčů, kteří mají z play off velké zkušenosti. To je důležitý faktor.“

Do Prahy Majer pravidelně dojíždí z Plzně. „Kromě občasných zastávek od policie se to teď nijak neliší od normální situace,“ popisoval útočník. „Ale je to celkově náročné. Zatím jezdím autem s rodiči, než si udělám řidičský průkaz. Chtěl bych jim za tuhle obětavost moc poděkovat, myslím si, že i to mi pomohlo se nadále rozvíjet.“ Dovezou syna až do finále?