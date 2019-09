Čeští florbalisté vyrazili na Polish Cup se sedmi nováčky

„Rozhodli jsme se vzít s sebou hráče, kteří byli v létě alespoň na jednom kempu, protože už mají přehled o tom, co děláme a co v rámci týmu hledáme,“ řekl finský trenér české reprezentace Petri Kettunen, který měl na dvou letních soustředěních přes čtyřicet hráčů.

„Dalším cílem je snaha dopřát hráčům, kteří v národním týmu nestrávili tolik času, možnost získat mezinárodní zkušenost. Díky tomu také zjistíme, jak si v mezinárodní konkurenci povedou,“ prohlásil Kettunen.

„Doufám v kvalitní turnaj a v posun v naší hře. Je to první herní akce v novém cyklu. V této fázi potřebujeme především sesbírat co nejvíce informací o tom, jak se to vyvíjí, na jaké jsme úrovni, a co jsou ty klíčové věci, na kterých budeme ještě muset zapracovat,“ podotkl Kettunen.

„Cílem je opět posunout naši hru. Uvidíme, jak nám to půjde směrem dopředu, napadání, založení útoku a pohyb dopředu, a poprvé si v utkáních otestujeme věci, které jsme trénovali na letošních kempech. V tomto ohledu je to pro nás důležitý turnaj. Další herní akcí bude Euro Floorball Tour a tam už narazíme na nejlepší týmy světa, takže nyní potřebujeme posbírat poznatky, jak se naše snažení vyvíjí,“ navázal Kettunen.

Na přelomu ledna a února čeká tým v lotyšské Liepaje kvalifikace mistrovství světa. V základní skupině se utká se Španělskem, Lichtenštejnskem a Nizozemskem.

„Pro nás to budou tak trochu exotické země, zažil jsem jeden zápas v kvalifikaci proti Španělsku ještě u finského týmu. Čelit takovýmto soupeřům je vždy jiné. Pravděpodobně budeme velkou část zápasu na míčku a budeme se muset soustředit na to, co děláme v útoku. Zároveň to pro nás bude důležitá fáze přípravy na šampionát, budeme z toho chtít vyždímat, co se dá. Je vždy fajn, když je národní tým pohromadě,“ dodal Kettunen.