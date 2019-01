Měli jsme chuť pohár vyhrát, cení si pardubičtí florbalisté

„Měli jsme nasazení a chuť pohár vyhrát. Ve hře pět na pět jsme myslím byli maličko chytřejší, i když jsme si to moc komplikovali... Ve třetí třetině jsme do toho v obraně dali obrovské srdíčko a blokování střel. Tam už jsme si šli za svým,“ líčil trenér Sokola Ladislav Štancl v rozhovoru pro svazový YouTube kanál.

Kouč florbalistů zároveň vyzdvihl, že to na lavičce během střetnutí příkladně žilo.

„Byla tam super nálada po celý zápas. Tým byl v Olomouci kvůli jednomu cíli a přesně to bychom si měli přenést do zápasů, co nás teď čekají v lize,“ uvedl trenér Štancl.

Pardubičtí v minulosti dokázali dvakrát vyhrát vedlejší skupinu na prestižním letním pražském turnaji Czech Open (2015 a 2018), kde se měřili i s mezinárodní konkurencí.

Ty úplně nejlepší týmy včetně české špičky však nastupují v elitní skupině, takže triumf v poháru, kde je možné narazit třeba i na mistrovskou Mladou Boleslav nebo na další obávané týmy typu Chodova a Vítkovic, má bez debaty větší váhu.

„Je to významná trofej, užil jsem si to hrozně moc. Měli jsme tu přes 200 fanoušků, atmosféra byla neskutečná. Pomohli tomu i ti liberečtí. Vážím si toho, je to nejvyšší bod mé prozatímní kariéry,“ rozplýval se brankář Východočechů Martin Haleš, po finále vyhlášený hráčem utkání.

Kanonýr Martin Zozulák je v Sokole jediným, kdo pohár nad hlavu zvedal už podruhé - v roce 2013 se totiž radoval s pražským Chodovem, kde tehdy hostoval.

„Vyhrát pohár s mateřským klubem je pro mě určitě důležité, ale spíše si myslím, že je to taková mezizastávka na cestě, po které jsme se vydali, a satisfakce za roky dřiny, kterou v klubu odvádíme. A možná důkaz toho, že to v Pardubicích děláme dobře,“ mínil Zozulák.

Také on z pozice kapitána ocenil zarputilost týmu ve finále. „Strašně moc jsme bojovali. Myslím si, že rozhodlo to, že jsme do toho dali víc než Liberec,“ přemítal Zozulák.

Začátek duelu přitom pro Sokol určitě nebyl ideální, od 7. minuty prohrával 0:1. Mladík Žáček však záhy srovnal a Pardubice se postupně utrhly až k vedení 4:1.

„I když jsme inkasovali jako první, klukům jsem věřil, tak jako vždycky,“ sdělil brankář Haleš. „Doufám, že nějaký ten gól dají - to je základ.“

Určující pasáží podle něho byl začátek třetí periody, kdy Sokol soupeři za stavu 4:2 nedovolil vsítit kontaktní gól. To přišlo až mnohem později a pardubický tým se z toho nesesypal.

„Semkli jsme se, a pak jsme obětavě blokovali. To byl klíč k vítězství,“ poznamenal Haleš.

„Byly to nervy,“ přiznal trenér Štancl. „Ale užil jsem si to. Všichni víme, že takovéhle vítězství chutná víc než vyhrát o osm nebo o devět gólů. Kluci si to teď musejí užít; pro celý klub to je obrovská událost. Jsem naprosto spokojený,“ řekl kouč.

„Myslím, že oslavy budou hodně velké,“ smál se gólman Haleš.