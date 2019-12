Je to práce celé lajny, ocenila rekordmanka Mlejnková parťačky

„Hodně mě to těší. Tolik gólů v jednom zápase se nepovede každý den a na mezinárodní úrovni to má ale větší váhu. Je to práce celé naší lajny, všem moc děkuju. Doufám, že se nám takhle bude dařit dál,“ řekla Mlejnková, která v prvních dvou duelech na turnaji vyšla střelecky naprázdno.



Češky v pondělí prohrály s favorizovaným Švédskem 2:10, ale proti Slovensku si s chutí zastřílely. V 18. minutě vedly už 8:0 a Mlejnková stihla hattrick během necelých pěti minut.

„Řekly jsme si, že musíme na Švédsko co nejrychleji zapomenout a vzít si z toho jen to dobré. Myslím, že se nám to povedlo,“ pochvalovala si Mlejnková.

Dosud sehrály Češky se Slovenskem osm zápasů, z nichž sedm vyhrály a jeden skončil remízou. Před osmi lety deklasovaly soupeře v St. Gallenu 15:1, od té doby ale bylo dalších šest soubojů daleko vyrovnanějších. „Čekaly jsme, že to bude těžký zápas. Nebylo to tak jednoduché, jak to mohlo vypadat, ale jsem ráda, že jsme to zvládly,“ uvedla Mlejnková.

České hráčky nastoupily s černými páskami, kterými vyjádřily soustrast rodinám obětí dnešní střelby v ostravské nemocnici. „Zjistily jsme to ráno a hodně nás to zasáhlo. Chtěly jsme takhle na dálku podpořit aspoň rodiny, které ztratily svoje blízké,“ prohlásila Mlejnková.

„Některé hráčky mají rodiče, kteří pracují přímo v nemocnici, takže jsme se trochu strachovaly. Ale oni byli v pořádku a mohly jsme jít do zápasu s čistou hlavou. Myslím, že jsme v hlavách dobře nastavené. Ne že bychom to daly úplně stranou, ale dokázaly jsme se soustředit na zápas,“ doplnila Mlejnková.

Po třech zápasech ve třech dnech čekají český tým dva dny volna před pátečním čtvrtfinále.

„Budeme muset dobře zregenerovat, nabrat nové sily do dalších bojů. Odreagování proběhne, máme i nějaké volné odpoledne, půjdeme se podívat do města a využijeme to tak, abychom se dobře připravily. Zatím jsme tu nic neviděly, měly jsme tréninky a zápasy, třeba se tu teď podíváme víc,“ dodala Mlejnková.