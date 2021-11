České florbalistky vyzvou Polsko, uhájit první místo má být snadné

„Musíme jít krok za krokem. Budeme mít tradičně videorozbory k oběma soupeřům. Nesmíme je podcenit jen proto, že jsme vyhráli se Švýcarskem. Víme, že zejména Polky mají sílu v rychlých protiútocích,“ řekl trenér Sascha Rhyner.

S Polskem se jeho tým naposledy utkal ve čtvrtfinále minulého mistrovství světa v Neuchatelu v roce 2019 a vyhrál 11:4. Všech osm dosavadních vzájemných duelů Češky vyhrály při skóre 68:17.

Také s Lotyšskem se český tým potkal naposledy na minulém světovém šampionátu a vyhrál vysoko 14:2. Z celkových 12 vzájemných klání vyhrálo Lotyšsko jediný. Rhyner věří, že ani při dvou zápasech v rychlém sledu nebudou mít jeho svěřenkyně problém předvést kvalitní výkony.

„Čeká nás náročná práce. Hrajeme v sedm večer a druhý den od jedné. Ale víme o tom dlouho dopředu a přizpůsobili jsme tomu přípravu a regeneraci,“ doplnil Rhyner.

Český tým si výhrou nad Švýcarskem vybudoval skvělou pozici na to, aby šel do pátečního čtvrtfinále z první pozice.

„Je samozřejmě lepší jít s výhrou do druhého zápasu a víme, že tohle byl asi zápas o první místo, ale do dalších zápasů ve skupině nemůžeme nic podcenit. Oba dva týmy budou určitě čekat na protiútoky a my musíme být pozorné při hře s míčkem a podat kvalitní výkon,“ uvedla kapitánka českého týmu Eliška Krupnová.

V polském týmu jsou dvě hráčky, které v současné době působí v české extralize - obránkyně Zuzanna Pudziszová z Vítkovic a útočnice Malwina Zagórská z FBC Ostrava. „Bude to těžký zápas, ale věříme si a uděláme všechno pro to, aby byl opravdu vyrovnaný. Chtěla bych vyhrát,“ prohlásila Zagórská.