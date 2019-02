České florbalistky jsou v kvalifikaci MS jasnými favoritkami

Ve středu čeká Češky od 15:00 duel s Estonskem, o dva dny později nastoupí proti Belgii, v sobotu budou hrát s Itálií a vystoupení uzavřou v neděli proti domácímu Polsku.

„Samozřejmě se v první řadě musíme kvalifikovat na šampionát a k tomuto úkolu se stavíme zodpovědně. Zároveň je to ale společně strávený týden a chtěli bychom posunout naši hru,“ řekl Rhyner webu Českého florbalu.

Na minulém světovém šampionátu v Bratislavě, kde český tým skončil čtvrtý, byly Polky sedmé a Estonky jedenácté. Itálie z kvalifikace neprošla a skončila celkově dvaadvacátá. Belgii čeká kvalifikační premiéra.

„Rádi si zahrajeme proti jiným zemím, než jsou Švédsko, Finsko a Švýcarsko, a to především ve chvílích, kdy takové soupeře budeme mít i na mistrovství světa. Je to pro nás užitečná zkušenost. Zajímavý bude zápas proti Belgii, pro kterou to bude historicky první mezinárodní akce,“ uvedl Rhyner, který byl na minulém šampionátu asistentem trenéra Miroslava Janovského.

Podle švýcarského kouče českého týmu bude čas pracovat na systému hry. „Důležité pro nás je, že můžeme pokračovat v tom, co jsme si nastavili už v dubnu. Chceme se soustředit na konkrétní oblasti, které už jsme načali, proto ke kvalifikaci přistupujeme jako k soustředění. Chceme zapracovat na naší útočné hře a stavbě speciálních formací,“ uvedl Rhyner.

V nominaci chybí hráčky Jižního Města kvůli soustředění na Lanzarote, které je součástí jejich odměny za titul ještě z roku 2017. „Jsou na týdenní týmové akci, o které jsme věděli s velkým předstihem,“ podotkl Rhyner.

Debutovat budou v národním týmu útočnice Andrea Kadidlová z Bohemians a Barbora Zabavská z Tatranu Střešovice. „Barbora Zabavská může hrát obránkyni i centra, dobře čte hru a chce hrát s míčkem. Andrea Kadidlová je pracovitá a to je pro nás na mezinárodní úrovni důležité. Je rychlá a má dobrou střelu, ale umí se i vrátit a podpořit obranu,“ doplnil Rhyner.

Jistou účast na šampionátu má zatím jen domácí Švýcarsko. Ze čtyř evropských skupin postoupí první dva nejlepší týmy a další dva ze třetích míst. Z asijsko-oceánské kvalifikace postoupí čtyři celky a ze severoamerického souboje mezi Spojenými státy americkými a Kanadou jen vítěz.