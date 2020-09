Florbalisté Českých Budějovic vstoupili do sezony výhrou ve Znojmě

Jihočeši byli první, kteří se radovali z vedení, ale domácí skóre otočili na 3:1. Štíři v průběhu druhé třetiny nasázeli tři góly a pak náskok ještě navýšili.

„V utkání jsme se dostali do rychlého vedení, o které jsme ale brzy přišli, protože jsme Znojmo pustili do dvou brejků. Po třetím inkasovaném gólu jsme začali hrát více zodpovědně do obrany a to se nám vyplatilo,“ popsal prezident klubu Jiří Kratochvíl, který vedl tým ve Znojmě jako kouč.

Dále přidal, že Josef Macek na 45 minut zavřel branku, což týmu dodalo klid do útoku, kde postupně Jihočeši přidávali góly. „Přestáli jsme i tlak domácích na začátku třetí třetiny a využili otevřené obrany k pojišťujícím gólům. Kluci zápas odmakali a vítězství si zasloužili,“ doplnil.

Štíři tak úspěšně vstoupili do sezony, jejíž začátek pro ně bude náročný. Z úvodních osmi kol hrají hned sedmkrát venku.

„Sám jsem zvědavý, jak se to na nás projeví. Dá se očekávat, že budeme mít pomalejší bodový start do soutěže. O body budeme pak hodně bojovat v dalších kolech, kdy naopak z 11 zápasů hrajeme devětkrát doma,“ vyprávěl ještě před utkáním ve Znojmě Kratochvíl a dodal: „Jinak očekávám, že síla týmů bude podobná jako v uplynulé sezoně.“

Jihočeši už mají uzavřený kádr. Těsně před začátkem soutěže získali na hostování 19letého útočníka Jiřího Koklara z Chodova. Po dvouleté pauze se vrátil Ondřej Šimek z Jindřichova Hradce. O šanci v áčku se bude prát i útočník Václav Strouhal. Větší konkurence je i na postu gólmana, kde zkušeného Josefa Macka doplnili Tomáš Švehla a Vojtěch Kačer.

„Posilami by mohli být i naši mladíci. Útočník Patrik Holý a obránce Filip Kyrian se v přípravě jevili dobře,“ prohlásil Kratochvíl. A Štíři počítají i ztráty. Do Písku odešli Michal Měřička a Václav Staněk. Na střídavé starty do superligových týmů navíc zamířili Tomáš Hanák (Black Angels) a Jan Procházka (Vinohrady). „Budeme čekat, jak se tam prosadí a kolik toho stihnou odehrát za nás,“ konstatoval prezident klubu.

Drobné změny v pravidlech mají podpořit ofenzivu

Příprava na sezonu nebyla pro českobudějovický klub ideální. „Ale v rámci možností jsme udělali maximum, aby byla co nejvíce standardní. Preventivně jsme několik hráčů umisťovali v létě do týdenní karantény, pokud se účastnili nějakého letního turnaje. Mírně nás zbrzdila oprava palubovky ve sportovce, protože hala byla do půlky srpna zavřená,“ vypočítal Kratochvíl. Navíc museli Štíři zrušit několik přípravných zápasů v Praze se superligovými celky, protože se u nich objevil koronavirus. Ze všech naplánovaných utkání odehráli v létě pouze jedno. S Vinohrady navíc prohráli 2:6.

„Až sezona ukáže, jak moc byla příprava omezená, či kvalitní. Znojmo byl hodně těžký soupeř, který má zkušenosti ze Superligy. V létě hráli domácí pohár a mají za sebou minimálně tři kvalitní zápasy. V tom měli velkou výhodu, přesto jsme je porazili,“ připomněl šéf klubu.

První liga nedoznala po ukončení uplynulého ročníku výrazných změn. Chybět bude pouze Rožnov pod Radhoštěm, který po vzájemné dohodě a výměně licencí nahradí FBC Letka ze Štěpánkovic v Moravskoslezském kraji.

Jinak systém soutěže zůstal stejný. Až na pravidla. Florbalový svaz bude výhradně v první lize testovat úpravu, která by mohla začít plošně platit od roku 2022. V krátkosti se jedná o povolení vícenásobného kopnutí míčku a po odloženém vyloučení získá míček tým, který se proti pravidlům neprovinil. „Obě pravidla podporují ofenzivu, takže jsou to asi správné myšlenky. Jen doufám, že rozhodčí je budou znát a nebude docházet k tomu, že si to při pískání neuvědomí,“ naznačil Jiří Kratochvíl.

Florbalisté Štírů úspěšně vstoupili do sezony, jejíž úvod pro ně bude náročný. Z úvodních osmi kol hrají hned sedmkrát venku.