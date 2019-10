Florbalisté České Lípy jsou při střelecké chuti a drží se nahoře

„Je to samozřejmě skvělé, ale žádné euforii nepropadáme, i proto, že jsme dosud většinu zápasů hráli doma a na konci se zase karta obrátí,“ říká hrající manažer Štěpán Slaný. „Chceme se poprat o play off, ale jsme skromní a jde nám hlavně o to, aby se nejvyšší soutěž hrála v Lípě i nadále. Podstatné pro nás je, že jsme udrželi tým pohromadě a rozehrály se nám opory, jako je Tichý, Krajcigr nebo Ekl.“

Po dvou úvodních zápasech to s Českolipskými nevypadalo moc dobře. V prvním kole padli doma 4:5 se Střešovicemi a následně v Pardubicích 5:11. Pak změnili složení útoků a výhrou 3:2 v derby s Libercem se odrazili do lepších časů. Následovala těsná prohra 7:8 v prodloužení s mistrem z Vítkovic a poté dvě vítězství - nad Ostravou (12:7) a naposledy nad Black Angels (9:5). Výsledek? Zisk 10 bodů, což v průběžné tabulce po šesti kolech stačí na sedmou příčku. Krajský rival z Liberce má bodů jen pět a je až desátý.

Poslední výhra nad Black Angels se přitom nerodila lehce. Po dvou třetinách Lípa prohrávala 3:4, v závěrečné části však soupeře rozdrtila 6:1. Elitní útočníci Radek Krajcigr a Jaromír Ekl navíc zkompletovali hattrick. „Soupeře jsme dokázali přestřílet i díky aktivitě našeho útoku a změnám, které jsme provedli v rozložení sil na hřišti. Dobrý výkon předvedli všichni hráči a podařilo se nám, myslím, zaslouženě zvítězit, i když jsme museli dotahovat prakticky celý zápas,“ řekla trenérka Lenka Bartošová.

Českolipští hráči vévodí individuálním statistikám nejvyšší soutěže. Radek Krajcigr je s 12 góly nejlepším střelcem a se 16 body je první i v bodování, Jaromír Ekl patří v obou kategoriích do první pětky. Brankář Jan Dvořák je druhý v procentuální úspěšnosti zákroků.

Po úspěšné sérii čtyř zápasů, v nichž dokázala bodovat, nyní Lípu čekají těžké bitvy s Chodovem a lídrem Mladou Boleslaví. „To jsou velcí favorité, ale já věřím, že i je dokážeme potrápit,“ říká hrající manažer Slaný.