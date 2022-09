Florbalisté České Lípy chtějí do play off, sezonu začali drtivou výhrou

„Do zápasu jsme šli s očekáváním, že by se nám mohlo podařit uhrát nějaký bod, ale s takovým výsledkem jsme nepočítali. Je to povzbuzení do dalších zápasů, ale nesmíme usnout na vavřínech,“ řekl asistent českolipského trenéra Petr Kopta.

Česká Lípa má za sebou velice povedenou letní přípravu, během které dokázala porážet i silné týmy. Tým ze severu Čech navíc z prvního místa postoupil do další fáze poháru, kde ho v 5. kole čeká celek Kladna.

Českolipští mohou těžit z toho, že se jim přes léto podařilo udržet kádr pohromadě a vhodně posílit. Z Ústí nad Labem přišli produktivní útočníci Václav Vavruška a Jan Peška, do brankoviště Marek Netopilík. Na zkoušku je v českolipském týmu také Lukáš Pokorný. V České Lípě přitom zůstaly opory jako Radek Krajcigr, Dan Štěrba, Milan Tichý či Jaromír Ekl, kariéru si prodloužil i matador a hrající manažer týmu Štěpán Slaný.

„Příprava byla opravdu lepší než v předchozích letech. Ať už díky novým hráčům, kteří tomu dali drajv a impuls, nebo kvůli lepšímu přístupu. Chtěli jsme do toho vletět a posunout naši výkonnost zase o kus dál,“ řekl v rozhovoru pro klubový web hlavní kouč David Derka.

Během letní přestávky se českolipský kádr výrazně omladil, pořád tu však zůstává řada zkušených hráčů. „V našem týmu jsou vlastně dva odlišné světy. Máme celkem dost starších hráčů, u nichž je vidět, že to mají dané. Řídí se tím, že když něco dělají, tak to dělají pořádně. Mladší zase žijí v trochu jiné společnosti, jinak fungují. Mají zase ale třeba větší kvalitu na hokejce a mohou hrát modernější florbal, který v Superlize vidíme u ostatních soupeřů,“ konstatoval trenér.

Do sezony tým vstupuje se dvěma rovnocennými brankáři Janem Dvořákem a Markem Netopilíkem, jimž bude krýt záda juniorský reprezentant Dan Jukl. „Honza i Marek vědí, na čem jsou. Zejména v první části máme spoustu týdnů, kdy hrajeme dva zápasy, a řekli jsme jim, že se o tyto zápasy podělí. Jsme rádi, že tu máme aktuálně velkou konkurenci,“ dodal Derka.

Tým FBC Česká Lípa i v minulých letech vyhlašoval útok na play off, zatím to však nevyšlo. Před rokem doplatil na velmi špatný vstup do sezony, první tříbodový zisk slavil až v 8. kole a nakonec musel zachraňovat příslušnost v nejvyšší soutěži.

„I v těch sezonách předtím jsme se pokaždé chtěli posunout alespoň o kus výše. Myslím si, že jdeme aktuálně správným směrem, ale je potřeba si uvědomit, že se zkvalitnila celá Superliga. Uvidíme proto, na co to bude stačit. Chceme pochopitelně předvádět kvalitní výkony a když je předvedeme, tak bychom se k tomu play off, nebo alespoň do předkola, měli prokousat,“ míní Derka.

První kolo jeho svěřenci zvládli v Ostravě bravurně, i další dva zápasy však hrají venku. Už tento pátek se představí na hřišti Královských Vinohrad, v úterý pak v Mladé Boleslavi. První domácí utkání sehrají proti celku Chodova.