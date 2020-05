Pozdvižení v České Lípě: florbalisté jsou bez trenéra

„Vzhledem k tomu, že spolu máme nadstandardní vztah a známe se od roku 2003, bych očekával jiné řešení. Rozhodně ne to, že sám hledal nové výzvy a za mými zády kontaktoval vedení Mladé Boleslavi. Je to hodně nefér situace, kterou budu hodně dlouho kousat,“ přiznal hrající šéf českolipského týmu Štěpán Slaný v článku pro klubový server.



Vedení klubu na Stožického vsadilo v play down o Superligu, kam se Česká Lípa propadla po nepovedeném závěru základní části uplynulé sezony. Série s Hattrickem Brno však byla za stavu 1:1 kvůli koronavirové pandemii přerušena, což znamenalo záchranu pro obě mužstva. Se Stožickým, který u týmu nahradil Lenku Bartošovou, klub počítal na pozici hlavního trenéra i pro nadcházející ročník. O to víc jeho odchod vedení FBC Česká Lípa zaskočil.

„Celý tým svým rozhodnutím postavil před složitou věc. Přiznám se, že jsem v pondělí byl i kousek od ukončení kariéry,“ řekl Slaný. „V současné době nemáme trenéra a přípravu provizorně vedu já s kapitánem Tomášem Kadlecem. Kdo našemu sportu rozumí, tak ví, že v této situaci, kdy je rozebrán florbalový trh jak s hráči, tak trenéry, je velmi složité kohokoliv sehnat. Každopádně nechceme hledat záplatu, ale především kvalitního trenéra, který náš tým a klub posune zase o něco výše. Více napoví další týdny,“ dodal nejstarší hráč současného českolipského výběru.

Zatímco tak Česká Lípa čeká na to, kdo ji povede do dalšího superligového ročníku, v němž by se ráda poprvé v historii prokousala do play off, Stožický se už bude připravovat s Mladou Boleslaví. „Stóža je kvalitní trenér, možná občas podceňovaný. Prošel Libercem, Mladou Boleslaví a poté zakotvil v České Lípě, kam se nakonec i přestěhoval. Zažili jsme spolu postup ze druhé ligy a také jsme si prošli hodně složitou kauzou, kdy nasadil neoprávněně staršího žáka mezi juniory a klub i on vyfasoval nejtvrdší trest v historii českého florbalu,“ uvedl Štěpán Slaný. „Poté se mi ho podařilo dostat zpět do hry, kdy naskočil jako asistent do první superligové sezony. Je velká škoda, že naší rozdělanou práci ukončil právě touto tečkou.“

Pro Jiřího Stožického představuje působení v jednom z nejlepších klubů České republiky, kde bude jedním z trenérů, novou výzvu. „Bylo to pro mě těžké rozhodování i vzhledem k situaci, která se aktuálně děje v celém světě. Stejně tak vzhledem k tomu, že jsem věděl, jak se mnou Česká Lípa počítá. Došel jsem ovšem k závěru, že po tolika letech potřebuju změnu a nový impulz,“ vysvětlil Stožický.