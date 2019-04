Bulldogs, nebo Znojmo? Jeden z florbalové superligy sestoupí

A zatímco v hokeji jde „jen“ o vyřazení z play off, na florbalové palubovce jsou okolnosti mnohem fatálnější. Jde o play down a tedy o účast v superlize. Kdo florbalové derby se začátkem v 17 hodin v Brně prohraje, ten o nejvyšší soutěž přijde.

„Těším se na dobrý zápas a výbornou atmosféru, protože herně jsou na tom oba celky velmi slušně. Navíc je to derby, které táhne. Dokonce si dovolím říct, že je atraktivnější než leckteré čtvrtfinále,“ vyhlíží působivý zážitek bývalý reprezentant Aleš Jakůbek, který dřív hrával za Bulldogs a zápasy v sérii play down sleduje.

Znojmo podle jeho mínění může mít v osudové sedmé bitvě psychickou výhodu, protože smazalo vedení Bulldogs 3:1 na zápasy a dotáhlo se na 3:3. „Utekli hrobníkovi z lopaty, budou v laufu,“ glosuje s humorem Jakůbek. Jedním dechem ale připomíná, že třikrát za sebou v tomto play down ještě ani jeden ze soupeřů nevyhrál.

Pak by tedy statistika ukazovala spíš na domácí jako na toho, kdo je s výhrou na řadě. „Pořád bych to viděl jako otevřené. Půjde o obrovský boj a malé chybičky,“ míní expert.

Bulldogs podle jeho sledování změnili během série systém hry. Začali víc z obrany, což přineslo dílčí stav 1:1 na zápasy po prvních duelech v Brně. Následně přešli víc do ofenzivy a vedli 3:1. „Přináší to víc šancí pro Brno, ale i pro Znojmo, kterému se otvírá víc okének v brněnské obraně,“ všímá si někdejší legionář se zkušenostmi ze švýcarské nejvyšší soutěže.

Rozdíly mezi oběma rivaly vidí v úspěšnosti „speciálních formací“ na přesilovky a oslabení. „Znojmo je v přesilovkách přesvědčivější. Buldoci budou muset přinést víc klidu do speciální formace, protože to může rozhodovat zápas. Nejvíc se to projevilo v pátém utkání, v němž Buldoci inkasovali v obou oslabeních, svoji přesilovku neproměnili a prohráli. Tam to bylo o gól, který mohl vývoj převrátit na jejich stranu,“ dokládá svoje tvrzení statistikou Jakůbek.

Pro toho, kdo večer prohraje, končí nejméně na rok příslušnost k florbalové elitě. Vítěz ale nemá vyhráno, o superligu se bude muset ještě poprat v přímém souboji s účastníkem 1. ligy, jímž je Hattrick Brno.