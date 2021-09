Světový titul zbývá juniorům oslavit, pokladník má peněz za dva roky

„Pro mě mělo umístění mistrovství světa do Brna zřejmě hlubší význam než pro ostatní. Měl jsem v hledišti všechny z rodiny, kamarády. Cítil jsem se tam jako doma,“ popsal vnímání šampionátu ze svého pohledu Hemerka, který v Brně na klubové úrovni nastupoval za tamní superligový Hattrick.

Během světového šampionátu se blýskl povedenými výkony, navíc jako „domácí“ hráč vstřelil první český gól na turnaji.

„Potěšilo mě to, bylo to navíc v důležitém utkání proti Finsku. Dodalo mi to sebevědomí. Cítil jsem se dobře,“ pronesl Hemerka hlasem značně poznamenaným oslavami před téměř zcela zaplněným hledištěm. „Tam jsem si hlas pořádně vyřval,“ přiznal s úsměvem devatenáctiletý hráč.

Po šampionátu si mohl spokojeně říct, že splnil roli lídra týmu. „Dostal jsem ji jak pro chvíle na hřišti, tak mimo ně. Měl jsem se starat u fungování mančaftu, převzít zodpovědnost, být tahounem, pomáhat rozhodovat zápasy. Nebylo to ale jenom o mně, s klukama jsme si pomáhali navzájem,“ vyzdvihl.

Kromě toho byl Hemerka po celé dva roky, kdy se juniorská reprezentace na brněnský šampionát chystala, i pokladníkem. Dohlížel tedy na to, aby každý, kdo nějak porušil zaběhnutá pravidla, zaplatil pokutu do kasičky.

Za dva roky vybral přes šest tisíc korun. Tyhle peníze padnou na další kolektivní oslavu zlata, kterou zbývá ještě naplánovat.

„Čím míň v kasičce je, tím líp. Značí to, že jsme dodržovali pravidla,“ usmíval se pokladník.

Pro „jeho“ partu už přitom přichází čas myslet na klubové povinnosti v další sezoně. Hemerka se v ní sejde se svým stabilním souputníkem Punčochářem v Mladé Boleslavi. Punčochář si tam domluvil přestup z Bulldogs Brno během července, Hemerka tam už dohrál minulou sezonu.

„Dalo mi to nejvíc i do přípravy na šampionát. Hrál jsem první lajnu, odehrál jsem devět zápasů play off, okusil jsem atmosféru superfinále, dal jsem v něm gól. Trenér mě hodnotil jako jednoho z nejlepších hráčů vyřazovací části. Hodně mě to zocelilo,“ pochvaloval si přestup Hemerka.

Věří, že podobně dobře si povede i jeho kamarád Punčochář. „Už tam absolvoval přípravu. Ukáže, že je skvělým hráčem s klidem na hokejce. Dostane se do toho,“ věří parťákovi Hemerka.