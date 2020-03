Nibali a spol. se doma nenudí. Závodí spolu skrz virtuální svět

Nejlevnější úvodní nastavení Zwiftu.



Právě začínáte se Zwiftem? Tak tady je návod.

Jak závodit na Zwiftu? Tipy a triky.

A tak dále, a tak dále. To je jen zlomek názvů článků na cyklistických webech z poslední doby. Cyklistická aplikace, která umožňuje virtuálně se propojit s kýmkoliv po celém světě k tréninku i k závodům, zažívá díky pandemii koronaviru nebývalý boom.

Online byznys se v posledních letech rapidně rozjel ve fotbale.

A i v cyklistice jsou virtuální platformy čím dál oblíbenější. Právě Zwift je nejznámější. Od roku 2015 do dnešního dne ho vyzkoušelo víc než milion uživatelů.

A každým dnem se přidávají další.

Nutno říct, že se není co divit.

„Zatrénovat si nebo si rovnou zazávodit se svým idolem? To je sen mnoha amatérů po celém světě. Teď tu příležitost mají,“ vysvětluje Craig Edmondson, generální ředitel společnosti.

A také ji využívají.

V době, kdy je sezona ochromena a většina profesionálů nemůže trénovat venku, využívají právě aplikaci Zwift.

Jednotlivé týmy přes sociální sítě zvou své fanoušky na společnou projížďku s vítězem Tour Geraintem Thomasem, vítězem Vuelty Simonem Yatesem a dalšími.

O víkendu se třeba přes aplikaci jelo posledních 57 kilometrů úvodního Monumentu sezony – Milán-San Remo.



K více než čtyřem tisícům amatérů se připojil i vítěz téhle slavné klasiky z roku 2018 Vincenzo Nibali, společně virtuálně překonali slavné vrcholy Cipressa nebo Poggio. Závodu se zúčastnili také třeba loňský vítěz závodu Kolem Flander Alberto Bettiol, bývalý král Gira Ivan Basso nebo mnoho dalších exprofesionálů.

„Tenhle závod má speciální místo v mém srdci. Můj triumf v roce 2018 byl jedním z nejkrásnějších kariéry. Proto byla zábava zazávodit si znovu alespoň virtuálně,“ popisoval Nibali.

I Vakoč začíná

Právě aplikace Zwift je pro cyklistické profesionály aktuálně darem z nebes.

„Ne každý se s vzniklou situací vyrovnává jednoduše. Někdo propadá lehké depresi, když najednou nemůže dělat, co byl zvyklý, a neví, jak si má rozvrhnout dny,“ říká za všechny Roman Kreuziger.

I on tak s týmem dvakrát týdně absolvuje virtuální trénink.

Zwiftu se naopak dlouho vyhýbal Petr Vakoč, který tráví současné dny v Andoře. „Ještě jsem nezávodil, ale asi to brzo zprovozním,“ popisoval minulý týden.

Nebude sám.

Podobně jako Vakoč, i George Bennett se svou přítelkyní Caitlin Fielderovou žijí v Andoře. V maličkém pyrenejském státu platí tvrdá karanténní opatření. Vyjet na kole ven? To je v tuto chvíli zakázáno.

Můžou si dojít maximálně pro potraviny, léky a pak rychle zpátky domů.

Přitom za normálních okolností by tenhle drobný Novozélanďan aktuálně proháněl své konkurenty na závodě Kolem Katalánska.

Tady by se rozjížděl k úvodní Grand Tour sezony – Giru d´Italia.

Na něm měl být lídrem týmu Jumbo-Visma poté, co tři hlavní hvězdy – Tom Dumoulin, Primož Roglič a Steven Kruijswijk – měly jet Tour.

Jenže oba závody byly z letošního kalendáře prozatím škrtnuty.

„Jasně, štve mě to. Giro pro mě mohlo být obrovskou výzvou a příležitostí. Mohl jsem si vyzkoušet být lídrem, mohl jsem usilovat o pódium, ale je zbytečné o tom přemýšlet. Prostě to letos nevyšlo,“ říká pragmaticky.

Bennettovy dny se tak omezily na virtuální trénink a volání domů na Nový Zéland.

„Každý den ráno strávíme s přítelkyní dvě hodiny tím, že hledáme různé aktualizace o tom, co se děje na Zélandu. Voláme si s přáteli, rodinou,“ popisuje Bennett každodenní rutinu. „Chceme být v kontaktu, co nejvíc to jde. Pokud by se věci zhoršily, určitě bychom odcestovali domů.“

Otázkou je, jestli by to stihli. Aktuální čím dál větší omezení se týkají i mezinárodních letů. Hrozí, že za chvíli už se Bennett na Nový Zéland nebude moci jak dostat.

„Vnímáme to a vidíme, jak se věci zhoršují, letů ubývá. Snažíme se případný let domů co nejvíce odsunout, pořád doufáme, že se situace zlepší,“ říká.

Nebyl jsem ani mezi top 10

Po ranní dávce aktualizací má čas na trénink.

Stejně jako další profesionálové, i on využívá ergometr, i on trénuje s aplikací Zwift, která simuluje reálie.

„A zatím se mi v žádném ze závodů nepodařilo dojet ani mezi deseti nejlepšími, což je docela depresivní,“ směje se jeden z nejlepších vrchařů pelotonu.

Od týmu má povolení podobných závodů se účastnit a moc si nezatěžovat hlavu systematickým tréninkem.

Nikdo neví, kdy se cyklistická sezona znovu rozjede.

Novozélandský cyklista George Bennett.

„Proto se teď hlavně snažíme zůstat psychicky čerství. Nemoříme se tréninkem, spíš si to snažíme užít, bavit se, zazávodit si. Až bude potřeba pořádně trénovat, zase začneme,“ říká devětadvacetiletý cyklista.

Omezení v Andoře mají trvat ještě minimálně týden, ale je dost pravděpodobné, že se znovu protáhnou. Pro cyklisty je tak zvlášť nepříjemná ta nejistota – že neví, kdy budou moci znovu vyjet na kolo ven. A už vůbec není jasné, kdy budou moci znovu závodit.

Mluví se o tom, že by se některé závody mohly jet už v červnu, ale i tyhle informace mohou být liché.

„Reálně to vypadá tak na měsíční až šestitýdenní karanténu tady v Andoře. Proto je extrémně důležité se z toho nezbláznit. Jenom netrénovat a nudit se, když nevíte, kdy znovu začnou závody. Může to být v červnu, ale taky v srpnu. Ale stěžovat si nemůžeme, takhle to je. Všichni musíme respektovat pravidla,“ má jasno Bennett.

S cyklistickou aplikací to jde přece jen lépe.