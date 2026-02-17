Zpátky na jih Čech. Evropský šampionát v cyklokrosu se v roce 2028 vrátí do Tábora

„Pořádání mistrovství Evropy jsme zvažovali od loňského léta. Při letošním mistrovství světa v Hulstu jsme měli finální jednání a po něm jsme se rozhodli, že do toho jdeme,“ uvedl v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky šéf organizačního výboru Petr Balogh. „Je to pro nás čest a svým způsobem i závazek. Jsme pořadatelem několika světových i evropských šampionátů, máme nastavenou nějakou laťku a každý od nás znovu očekává špičkovou organizaci,“ dodal.
|
Mise rekord: splněna. A Van der Poel teď napíná. Přijde cyklokros o svého Merckxe?
Tábor letos v listopadu uspořádá už podvacáté závod Světového poháru. Evropský šampionát se tam konal v letech 2003 a 2017, mistrovství světa v letech 2001, 2010, 2015 a naposledy předloni.