Zpátky na jih Čech. Evropský šampionát v cyklokrosu se v roce 2028 vrátí do Tábora

Autor: ,
  19:15
Tábor získal pořadatelství cyklokrosového mistrovství Evropy v roce 2028. Jihočeské město bude hostit kontinentální šampionát potřetí v historii, čtyřikrát se tam jelo o světové medaile. O přidělení akce do tradičního dějiště závodů Světového poháru se rozhodlo na zasedání Evropské cyklistické unie (UEC), mistrovství Evropy se uskuteční 4. a 5. listopadu 2028.

Kristýna Zemanová dojíždí do cíle cyklokrosového mistrovství světa v Táboře v kategorii do 23 let na druhém místě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

„Pořádání mistrovství Evropy jsme zvažovali od loňského léta. Při letošním mistrovství světa v Hulstu jsme měli finální jednání a po něm jsme se rozhodli, že do toho jdeme,“ uvedl v tiskové zprávě Českého svazu cyklistiky šéf organizačního výboru Petr Balogh. „Je to pro nás čest a svým způsobem i závazek. Jsme pořadatelem několika světových i evropských šampionátů, máme nastavenou nějakou laťku a každý od nás znovu očekává špičkovou organizaci,“ dodal.

Mise rekord: splněna. A Van der Poel teď napíná. Přijde cyklokros o svého Merckxe?

Tábor letos v listopadu uspořádá už podvacáté závod Světového poháru. Evropský šampionát se tam konal v letech 2003 a 2017, mistrovství světa v letech 2001, 2010, 2015 a naposledy předloni.

Vstoupit do diskuse
Tipsport - partner programu
Galatasaray vs. JuventusFotbal - - 17. 2. 2026:Galatasaray vs. Juventus //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 3.30
  • 2.35
  • 3.10
Dortmund vs. BergamoFotbal - - 17. 2. 2026:Dortmund vs. Bergamo //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 2.22
  • 3.41
  • 3.51
Benfica vs. Real MadridFotbal - - 17. 2. 2026:Benfica vs. Real Madrid //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 3.14
  • 3.68
  • 2.29
Monaco vs. PSGFotbal - - 17. 2. 2026:Monaco vs. PSG //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:00
  • 6.56
  • 5.13
  • 1.46
Švédsko vs. LotyšskoHokej - Osmifinále - 17. 2. 2026:Švédsko vs. Lotyšsko //www.idnes.cz/sport
17. 2. 21:10
  • 1.16
  • 9.73
  • 13.20
Slovensko vs. NěmeckoHokej - - 18. 2. 2026:Slovensko vs. Německo //www.idnes.cz/sport
18. 2. 12:10
  • 2.65
  • 3.93
  • 2.33
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Program ZOH 2026: kdy sledovat české sportovce na olympiádě v Miláně a Cortině?

Zimní olympijské hry 2026 v italských městech Milán a Cortina d’Ampezzo.

Zimní olympijské hry 2026 se naplno rozběhly. Největší sportovní svátek hostí italská města Milán a Cortina od 6. do 22. února. Podívejte se na program jednotlivých soutěžních dní, seznam sportů a...

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

Zlatí hoši z Nagana. Jak vypadali v době své kariéry a jak vypadají dnes?

Zlatí hoši z Nagana 1998.

Olympijský hokejový turnaj mužů už je v plném proudu. Přes rozpačitý start má český tým v hlavě ambici navázat na předešlé olympijské úspěchy, nad nimiž dodnes vyčnívá legendární zlaté Nagano 1998....

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

Evka je úžasná ženská, zářil manžel Adamczykové. Bál se, aby nevyděsil syna

Eva Adamczyková vybojovala ve snowboardcrossu olympijské stříbro. (13. února...

Od našeho zpravodaje v Itálii Skákal, pohupoval se v kolenou, držel se za hlavu a nakonec v čisté euforii zvedl jednu ruku nad hlavu, zatímco ve druhé houpal ročního Kryštofa. Takhle v Livigno Snow Parku prožívali stříbrnou jízdu...

Baseballista a karatistka na bruslích. Jak si světovým rekordem řekli v Miláně o zlato

Riku Miuraová a Rjuiči Kihara z Japonska soutěží během dlouhého programu v...

Od našeho zpravodaje v Itálii Předvedli zvrat z kategorie fenomenálních. Od slz zoufalství k slzám radosti bruslila v Miláně japonská sportovní dvojice Riku Miuraová, Rjuiči Kihara, aktuální mistři světa. A oživili tím i osm let...

17. února 2026  19:45

11. den ZOH 2026 ONLINE: Čeští hokejisté jsou ve čtvrtfinále, biatlonisté končí šestí

Sledujeme online
Český tým absolvoval v Miláně trénink v kompletním složení. Na snímku Lukáš...

Jedenáctý den na zimních olympijských hrách v Miláně a Cortině d’Ampezzo odstartoval vyřazovací část mužského hokejového turnaje. O postup do čtvrtfinále se utkali i Češi, kteří porazili Dánsko 3:2 a...

17. února 2026  14:43,  aktualizováno  19:20

Češi na ZOH 2026: program, medaile a výsledky v Miláně a Cortině

Slavnostní zahájení XXV. zimní olympiády v Itálii. (6. února 2026)

Zimní olympijské hry 2026 jsou v plném proudu a tradiční otázka zní: jak si vedou čeští sportovci? Zatím se čtyřikrát probojovali na stupně vítězů. Zuzana Maděrová má senzační zlato, Metoděj Jílek...

17. února 2026  19:16

Zpátky na jih Čech. Evropský šampionát v cyklokrosu se v roce 2028 vrátí do Tábora

Kristýna Zemanová dojíždí do cíle cyklokrosového mistrovství světa v Táboře v...

Tábor získal pořadatelství cyklokrosového mistrovství Evropy v roce 2028. Jihočeské město bude hostit kontinentální šampionát potřetí v historii, čtyřikrát se tam jelo o světové medaile. O přidělení...

17. února 2026  19:15

Česko - Dánsko 3:2. Hokejisté se na postup nadřeli, v závěru se strachovali o výsledek

Čeští hokejisté po výhře nad Dánskem na olympijských hrách.

Nešlo o hladké vítězství. Spíš upracované, vedla k němu pořádně krkolomná cesta. Čeští hokejisté ale nakonec osmifinále olympijského turnaje zvládli. Dánsko porazili 3:2, dva body zapsal Martin Nečas...

17. února 2026  19:12

Pavouk hokeje na ZOH 2026: Soupeři v osmifinále a ve čtvrtfinále

Martin Nečas (Česko) vstřelil branku. (15. února 2026)

Velmi očekávaný olympijský hokejový turnaj mužů dospěl do vyřazovacích bojů. Kdo na koho narazí v osmifinále a ve čtvrtfinále a jaký je herní systém turnaje na ZOH 2026?

17. února 2026  19:12

Hokej na ZOH 2026 v Miláně: program, výsledky, dvojice pro play off, Češi

Čeští hokejisté po zvládnutém osmifinále olympijského turnaje proti Dánsku.

Hokejového turnaje v rámci olympijských her v Itálii se účastní i čeští hokejisté. Vůbec poprvé od roku 2014 na něm startují také hráči ze zámořské NHL. Národní tým už je ve čtvrtfinále, kde se utká...

17. února 2026  19:08

Oznámkujte české hokejisty za výkon proti Dánsku v osmifinále olympiády

David Pastrňák v akci proti Dánsku v osmifinále olympijských her 2026.

Oznámkujte české hokejisty za výkon v osmifinále na olympijských hrách proti Dánsku, které porazili 3:2 a zajistili si čtvrtfinále s Kanadou. Dávejte reprezentantům známky jako ve škole, nejlepším...

17. února 2026  19:06

Kouč Smetana o návratu do Baníku: Jsem sebejistější a rozhodnější než tehdy

Trenér Ondřej Smetana se do Baníku Ostrava vrací téměř po čtyřech letech.

Hektické hodiny a hektické dny prožívá Ondřej Smetana. Od pondělka je novým trenérem ostravských fotbalistů, u nichž nahradil odvolaného Tomáše Galáska. „Snažím se co nejrychleji zase poznat...

17. února 2026  19:03

Lehečka v Dauhá zvládl první kolo, Bejlek v Dubaji odstoupila, Nosková prohrála

Jiří Lehečka se natahuje po míči v prvním kole Australian Open.

Jiří Lehečka začal turnaj v Dauhá výhrou nad Jensonem Brooksbym, osmý nasazený tenista, jenž při obou svých předchozích startech v katarské metropoli došel až do semifinále, porazil Američana dvakrát...

17. února 2026  14:57,  aktualizováno  18:44

Krčmářův (další) skvělý finiš: Jeli jsme totální šponu a šrot. Hrozně bolestivé!

Michal Krčmář z České republiky v akci během štafety mužů 4 x 7,5 km. (17....

Od našeho zpravodaje v Itálii Jak tvrdí jeho kolegové, Michal Krčmář byl zrozen pro post finišmana – a prokázal to i tentokrát. Českou štafetu převzal od benjamínka Petra Háka na devátém místě a přivezl ji po závěrečném spurtu...

17. února 2026  18:40

ONLINE: Galatasaray hostí Juventus, pak jdou do akce Real či Paris St. Germain

Sledujeme online
Teun Koopmeiners z Juventusu slaví gól do sítě Galatasaraye.

Dva francouzské týmy proti sobě i soupeři z památného utkání v posledním kole základní části. Fotbalová Liga mistrů dospěla do play off, v úterý jsou na programu čtyři utkání. Jako první se představí...

17. února 2026  18:35

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.