Znovuzrozený šampion, domácí naděje i mazák z UAE. Kdo vyzve Vingegaarda?

Kryštof Morong
  9:00
Bude to Giro d’Italia v mnohém jiné, přesto opět tradiční a nepředvídatelné. Poprvé startuje v Bulharsku, vrací se slavné průsmyky a cyklisty znovu čeká těžký třetí týden. Na rozdíl od minulého ročníku se však dopředu vyhlíží show jediného muže – Jonase Vingegaarda. Jednadvacet dějství růžové hry ale už tolikrát dokázalo změnit zdánlivě nemožné.
Thymen Arensman (vlevo) a Giulio Pellizzari bojují ve sprintu na Kolem Alp. Jejich souboje by měly pokračovat i na Giru. | foto: Profimedia.cz

Letos je tomu deset let, co ve 32 letech před domácími tifosi naposledy vyhrál jejich miláček Vincenzo Nibali. Ještě tři dny před koncem tehdy ztrácel přes 5 minut, aby nakonec v Turíně přebíral nekonečnou trofej.

Giro d’Italia 2026: program, přehled a výsledky etap, favorité, Češi na startu

Sezonu nato následoval velkolepý souboj ve stém ročníku, po němž se díky fantastické časovce v poslední etapě radoval Tom Dumoulin, z roku 2018 vyvstane na paměť 80kilometrové sólo vítězného Chrise Frooma, o sezonu později Nibali s Rogličem taktizovali tak dlouho, až senzačně vyhrál Carapaz.

Giro d’Italia 2026

Favorité

Celkové pořadí: Jonas Vingegaard, Giulio Pellizzari, Adam Yates, Egan Bernal, Thymen Arensman, Jai Hindley, Felix Gall a Derek Gee.

Bodovací soutěž: Jonathan Milan, Paul Magnier, Kaden Groves, Tobias Lund Andresen a Dylan Groenewegen.

V poslední zkoušce se růžová převlékala i v roce 2020, po časovce ji musel přepustit Jai Hindley konkurentovi Tao Geogheganu Hartovi. Australan se ale přeci jenom radoval za dva roky. Ročník 2023 nabídl emotivní triumf Primože Rogliče na spadlém řetězu. A loni? Velkolepé vykoupení Simona Yatese.

Ano, Giro za poslední dekádu nabídlo spektakulární podívanou v boji o Maglia Rosa.

Pouze jednou za tu dobu bylo Giro od začátku až do konce v režii jednoho závodníka – to když před dvěma lety poprvé do Itálie zavítal Tadej Pogačar a výsledkem byl největší náskok na druhého v pořadí za 59 let!

Slovinský titán letos opět závod vynechává, ale naopak poprvé na italskou Grand Tour přijíždí jeho největší rival Vingegaard.

Dánský cyklista Jonas Vingegaard po vítězství ve 20. etapě Vuelty pózuje také v červeném dresu pro lídra závodu, který v neděli slavnostně poveze do Madridu.

Nikdo v etapovém závodě jim v současnosti nedokáže konkurovat. A tak se očekává podobně dominantní představení, na jehož konci se Dán stane osmým mužem v historii, který ovládl trojkorunu (vítěství na všech třech Grand Tour).

Nebo ne?

Domácí naděje

Jeho největším vyzyvatelem měl být João Almeida z UAE Emirates, který naposledy na Vueltě zaostal za Vingegaardem jen 1:16 minuty. Jenže toho stále trápí virové onemocnění a Giro nejede. A tak je po suverénním vítězství na Kolem Alp rázem do této role pasován Giulio Pellizzari.

Vingegaard překvapil: Je čas na změnu. Radši bych letos vyhrál Giro než Tour

Domácí dvaadvacetiletý talent skončil už v březnu třetí na Tirreno-Adriatico a na konci dubna kromě celkového triumfu vyhrál první i závěrečnou etapu generálky na Giro. Už loni upoutal šestým místem právě na Giru, kde v nejtěžší 16. etapě se 4 700 výškovými metry a cílem na San Valentino dojel třetí.

Přitom jeho úkolem bylo především pomáhat Rogličovi, který právě v této etapě odstoupil. Sezonu pak zakončil dalším šestým místem na Vueltě. I tam pomáhal kolegovi Hindleymu, ale v bílém trikotu nejlepšího mladíka si dojel pro vítězství v sedmnáctém pokračování zakončeném brutální stěnou Alto de El Morredero.

Mladý italský cyklista Giulio Pellizzari (Bora) oslavuje vítězství v 17. etapě Vuelty.

Zase o rok starší a zkušenější a se skvělou formou tak letos poprvé do Grand Tour vstoupí jako lídr stáje Red Bull-Bora. „Je to úplně něco jiného, když musíte vy zajet dobrý výsledek,“ přiznal po vítězství na Kolem Alp. „Loni jsem byl jen pomocník a doufal, že se mi třeba pojede dobře. Teď jsem ale neměl na výběr. Už chápu, co obnáší role lídra – když na vás dře celý tým, nemůžete jen tak říct, že dneska nemáte nohy.“

A symbolicky deset let poté, co Itálie čeká na svého dalšího šampiona, na něj pěje chválu i ten poslední. „Má obrovský talent a zlepšuje se krok za krokem. Věřím, že letos může útočit na první trojku,“ řekl Nibali listu La Gazzetta dello Sport.

Veterán i bývalý šampion

Uchazečů je ale několik. V týmu UAE, poté co bylo oznámeno, že jeho letce nebude velet Almeida ani Del Toro, který se připravuje stejně jako Pogačar na Tour, padla volba na Adama Yatese.

Brit se od přestupu do UAE v roce 2023 definitivně přesunul do role domestika. A přestože v témže roce stál s Pogačarem na stupních vítězů na Champs-Élysées, nešlo o dopředu plánovaný záměr, loni se zase na Giru obětoval pro Del Tora.

Adam Yates během horské časovky ve 13. etapě Tour de France.

Yates i přes bílý trikot na Tour 2016 a triumfy na týdenních závodech jako Kolem Katalánska, Švýcarska či Romandie nikdy nevyhrál Grand Tour jako jeho dvojče Simon. Třiatřicetiletý matador ale pořád dokáže zajet skvělý výsledek, když dostane příležitost jet sám na sebe.

V únoru dojel celkově třetí na Kolem Ománu a před měsícem opanoval pětidenní závod O Gran Camiño ve Španělsku. Proti Vingegaardovi bude ale muset vytáhnout ještě o level vyšší výkonnost.

Málokdo pak přijíždí do Bulharska na takové vlně nostalgie jako Egan Bernal. Pět let od svého triumfu na Giru a hlavně čtyři roky od hrůzostrašné nehody, která ho málem stála život, se stále ještě devětadvacetiletý Kolumbijec přibližuje své dřívější formě.

Egan Bernal na startu 1. etapy Vuelty v Turíně.

Letos obhájil dres národního šampiona a na hlavním testu Kolem Alp skončil druhý hned za Pellizzarim. Lépe od vítězství na Giru 2021 v celkovém pořadí etapového závodu neskončil. Naposledy se ukázal i pátým místem na Lutychu.

„Cítím se lépe než loni touto dobou, ale Giro je jiný závod,“ říkal po Kolem Alp. Přestože jeho přípravu zbrzdilo zranění kolene, kvůli kterému vynechal Tirreno i Katalánsko, působil v horách po letech opět sebevědomě. „Klíčové je mít formu v posledním týdnu.“ Po loňském sedmém místě je tak jednoznačně kandidátem na pódium v Římě.

Konečně vystupuje z vlastního stínu. Bernal se vrací do popředí, akorát včas

Ineos ale ještě sází na Thymena Arensemana, který dojel hned za Bernalem třetí na Kolem Alp. Nizozemec zazářil minulý rok na Tour, kde kraloval dvěma horským dojezdům na Superbagnères a La Plagne, kde nechal za sebou jak dotírajícího Pogačara, tak i Vingegaarda.

Jenže šestadvacetiletý závodník stále bojuje s tlakem, který na něj v důležitých momentech padá. Třeba loni na Giru nabral minutu a půl už v první etapě a naděje na dobrý výsledek byly pryč.

Thymen Arensman projíždí cílem 19. etapy, za ním spurtují Jonas Vingegaard a Tadej Pogačar.

„Byl to boj se sebou samým. Začnete si myslet, že to nezvládnete, a ono se to nakonec i stane,“ povzdechl si. Jeho letošní výkony na Kolem Algarve, Alp i na Tirrenu ukazují, že se s ním rozhodně musí počítat.

Hirt na Giru, díl devátý. Formu mám. Věřím, že top 10 je v mých silách, hlásí

Stejně jako se šampionem z roku 2022 Hindleym, u kterého se však očekává, že bude spíše k ruce Pellizzarimu. Naopak Felix Gall z týmu Decathlon po loňském pátém místě na Tour dostává roli jasného lídra a netají se ambicí konečně stanout na pódiu Grand Tour.

O to chce bojovat po minulé čtvrté příčce i Derek Gee. Kanaďanovi ale přípravu zkomplikovaly smluvní spory mezi týmy Israel a Lidl-Trek i zdravotní pauza. A o další umístění v elitní desítce pojede při svém devátém startu i Jan Hirt z týmu NSN.

Všichni jsou v těžké pozici a dobře si uvědomují, komu čelí. Stejně jako sprinteři, které v bodovací soutěži čeká souboj se suverénem Jonathanem Milanem.

Giro však už mnohokrát dokázalo, že si své šampiony vybírá samo.

Znovuzrozený šampion, domácí naděje i mazák z UAE. Kdo vyzve Vingegaarda?

