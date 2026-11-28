Slovinec Pogačar vyhrál anketu počtvrté v kariéře po letech 2021, 2024 a 2025. Letos popáté ovládl Tour a připsal si mimo jiné triumfy na slavných jednorázových závodech Milán-San Remo, Kolem Flander, Lutych-Bastogne-Lutych a Strade Bianche. Sezonu ukončil předčasně po pádu na Vueltě, kterou jasně vedl.
Nizozemská cyklistka Volleringová prožila v ženském pelotonu ještě dominantnější sezonu. Vedle Tour vyhrála i Giro d’Italia, k tomu klasiky Kolem Flander, Valonský šíp a Lutych-Bastogne-Lutych a rok korunovala triumfy na mistrovství světa a Evropy. Zlaté kolo získala podruhé po ročníku 2023.
Anketa se vyhlašuje od roku 1992, pro ženy od roku 2022, na základě hlasování 40 specializovaných novinářů z 25 zemí.