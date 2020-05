Další krok vpřed pro ženskou cyklistiku. Pojede se Peklo severu

Poté, co byly desítky závodů zrušeny a posunuty kvůli pandemii koronaviru, se nyní Mezinárodní cyklistická unie pokusila naskládat ty nejdůležitější závody sezony do třech měsíců – od srpna do října.



Kalendář obsahuje všechny Grand Tour, všechny mužské Monumenty a poprvé v historii také ženskou verzi Paříž-Roubaix.

Úterní odhalení tak ukončilo týdny nejistoty, odkladů a nespokojenosti cyklistů i samotných organizátorů. Právě ženské Peklo severu má také trochu zmírnit frustraci závodnic z dosavadního průběhu sezony.

Kostky v Arenbergském lese.

„Je to úžasné překvapení, vážně jsem nadšená. Paříž-Roubaix je ikonický závod, jeden z těch, který přitahuje nejvíc fanoušků. Pokud díky tomu dokážeme třeba jen hrstku fanoušků získat pro ženskou cyklistiku, bude to skvělé,“ říká Lizzie Deignanová z Treku-Segafredo.

Doteď ženy absolvovaly pouze jeden World Tour závod – únorový Cadel Evans Great Ocean Road Race.

Od té doby cyklistky nezávodily.

Přišly o worldtourové Ronde van Drenthe, Trofeo Alfredo Binda nebo etapový závod OVO Energy Womens Tour.

Aktuálně revidovaný ženský kalendář obsahuje 18 závodů – z toho 13 jednodenních a pět etapových.

„Rád bych poděkoval všem organizátorům, se kterými jsme vedli rozumnou diskuzi o nových termínech závodů. Jen díky tomu jsme mohli vytvořit tenhle nový a upravený kalendář, který obsahuje spoustu ženských závodů,“ líčil prezident UCI David Lappartient.

On sám je velkým fanouškem ženské cyklistiky. Už před dvěma lety mluvil o tom, že je jeho snem vidět ženy na kostkách severní Francie. Nyní prozradil, že UCI vyvíjela na pořadatelskou skupinu ASO tlak na to, aby ženské Peklo severu uspořádala s cílem prosazovat rovnost mužů a žen ve sportu.

„Je skvělé, že se to povedlo. Velmi jsem o to bojoval a měl jsem kvůli tomu několik velmi produktivních diskuzí s ASO,“ prozradil Lappartient.

Detaily závodu zatím známy nejsou, ale je pravděpodobné, že se pojede přes některé slavné kostkové úseky a cíl by měl být stejně jako v závodě mužů na ikonickém a stařičkém velodromu v Roubaix.

„Je to určitě krok vpřed pro ženskou cyklistiku, když nám byl přidán do kalendáře další Monument. Je to legendární závod, pokaždé se v něm děje spousta věcí, proto je tak sledovaný. Mnoho našich cyklistek bude nadšeno, že můžou jet po kostkách,“ říká za všechny Ina Teutenbergová, sportovní ředitelka Treku.

Ženská edice Paříž-Roubaix je jen další snahou UCI o rovnoprávnost v cyklistice. Už na začátku roku zavedla unie některé reformy – byly schváleny minimální mzdy, mateřská dovolená, i lepší mediální pokrytí závodů – nově by ženské worldtourové závody měly být vysílány v televizi alespoň 45 minut.

„Třeba je tohle alespoň jedno pozitivum současné krize. Když musel být mužský závod přeložen, mohli přidat i ten ženský,“ myslí si Ellen van Dijková z Treku. „Jsem z toho unesená, konečně si i my budeme moct vyzkoušet ty slavné kostkové úseky. Bude mi ctí být součástí první ženské Paříž-Roubaix.“

I když kalendář konečně existuje, zatím není vůbec jisté, jestli se závody opravdu budou konat. Každá země má svá vlastní pravidla v boji s koronavirem a je otázkou, jak moc se změní do startu závodů, které mají začít 1. srpna.

Pokud se ale 25. října muži spolu se ženami sejdou na startu Paříž-Roubaix, bude to další velký milník v ženské cyklistice.