Ženskou Tour de France pojede i Nosková jako první česká cyklistka

Celkové vítězství obhajuje Nizozemka Demi Volleringová, která je favoritkou i letos. V premiérovém ročníku předloni skončila druhá za krajankou Annemiek van Vleutenovou. Volleringová si bude chtít vynahradit zklamání z olympijských her, kde skončila v závodě s hromadným startem až na 34. místě.

V úvodu pojede v dobře známém prostředí, protože nizozemské silnice opustí peloton až během čtvrté etapy. Hned druhý den absolvují cyklistky dvě etapy - po přejezdu z Dordrechtu do Rotterdamu dlouhého 68 kilometrů je čeká ještě šestikilometrová časovka.

„Pojedeme kousek od mého domova, to bude opravdu zvláštní. Budeme projíždět i řadou míst, kde to mám ráda,“ uvedla sedmadvacetiletá Volleringová, rodačka z Pijnackeru, který leží nedaleko Rotterdamu. Těší se také na slavný výjezd do Alpe d’Huez, který bývá součástí i mužské Tour. „Odmalička jsem o něm slýchala. V Nizozemsku je hodně populární. Vždycky jsem se tam chtěla podívat, ale neměla jsem zatím příležitost. Už se nemůžu dočkat,“ řekla.

K favoritkám měla patřit také Italka Elisa Longová Borghiniová, která v červenci ovládla Giro d’Italia. Kvůli pádu v tréninku ale dnes oznámila, že se na start nepostaví. Na Giru startovala i Nosková, ale poslední etapu trojnásobná mistryně republiky v časovce nedokončila.