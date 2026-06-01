Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Diskvalifikace kvůli 20 gramům. Kauza na Giru odhalila hlubší problém cyklistiky

Alžběta Marešová
  18:04
Jakmile rozjela svůj spurt, neměla žádná ze soupeřek šanci. Lorena Wiebesová ovládla sobotní etapu ženského Gira do Ravenny rozdílem třídy. Užila si opojné emoce triumfu v cíli, vychutnala si chvilky na pódiu, když se oblékla do prvního růžového dresu 37. ročníku. Za několik minut ale přišla ledová sprcha – diskvalifikace. Její kolo totiž nesplnilo minimální hmotnost. O dvacet gramů.
JEDNOZNAČNÝ SPURT. Zatímco Lorena Wiebsová už slaví za páskou, její soupeřky...

JEDNOZNAČNÝ SPURT. Zatímco Lorena Wiebsová už slaví za páskou, její soupeřky teprve dojíždí do cíle. | foto: Profimedia.cz

Niamh Fisherová-Blacková (vlevo) během závodu Kolem Švýcarska.
SUVERÉNKA. Lorena Wiebesová obhajuje vítězství v závodě Gent-Wevelgem a...
Zleva stříbrná Italka Elisa Balsamová, zlatá Nizozemka Lorena Wiebesová a...
Lorena Wiebesová z týmu SD Worx se raduje z vítězství na Amstel Gold Race, jako...
7 fotografií

Sedmadvacetiletá Wiebesová je hvězdou ženského pelotonu, ve sprintu jen málokdy najde přemožitelku. Tým SD Worx s ní plánoval vyhrát na Giru klidně další tři nebo čtyři etapy.

Její okamžité vyloučení ze závodu se dá srovnat s tím, když v roce 2017 diskvalifikovali Petera Sagana z Tour de France.

Nejen kvůli tomu, že jde o závodníky podobného kalibru.

Ale i proto, jak kontroverzní okolnosti vyloučení provázejí.

Přijde vám diskvalifikace Loreny Wiebesové spravedlivá?

celkem hlasů: 469

Podle pravidel Mezinárodní cyklistické unie (UCI) je minimální hmotnost kola 6,8 kilogramu. Kolo Wiebesové vážilo podle rozhodčích 6,78 kg.

Podle šéfa týmu Erwina Janssena ale rozhodčí vážili kolo dvakrát a při prvním vážení mělo být lehčí dokonce o 70 gramů. „A když jsme ho pak vážili my, vyšlo nám 6,83 kilo,“ upozornil.

iamspecialized

20 grams didn’t win that sprint. Lorena did.⁠

We’re proud to stand with Lorena Wiebes and SD Worx-Protime.⁠

The win we witnessed remains beyond measure.⁠

We stand with Lorena.⁠

#iamspecialized #WeStandWithLorena

31. května 2026 v 19:49, příspěvek archivován: 1. června 2026 v 15:40
oblíbit odpovědět uložit

„Jak je možné, že pár sekund po sobě vážilo vybavení rozhodčích o 50 gramů jinak? Pokud byla váha ve vysoké nadmořské výšce, měla by se po přesunu kalibrovat. A to se podle našich informací nestalo.“

Stáj SD Worx také poukázala na to, že na tom samém kole už odjela Wiebesová v této sezoně několik závodů a několikrát ho v cíli rozhodčí vážili, přičemž nikdy neobjevili žádný problém.

„Při každé příležitosti byla hmotnost kola pohodlně nad hranicí 6,8 kilogramů. Proto nerozumíme tomu, jak může být to samé kolo nyní pod povoleným limitem,“ uvedl tým v prohlášení.

Situace vyvolává mnoho otázek. V pravidlech UCI je ke hmotnosti kola uvedena jediná věta: Hmotnost kola nemůže být nižší než 6,8 kilogramů.

V dalším dokumentu je dovysvětleno, že před vážením se z kola odeberou bidony, cyklopočítač a všechny další komponenty, které si může jezdec během závodu z kola sundat. Z dokumentu UCI také vyplývá, že se k vážení používá závěsná váha.

Jestli se však vyžaduje pravidelná kalibrace váhy nebo jakou má váha odchylku, už dohledatelné není.

Padesátigramový rozdíl může klidně způsobit to, jak se kolo na váhu zavěsí nebo jak se konstrukce s váhou postaví na zem.

Diskvalifikace je navíc extrémně přísný trest. Dohledatelná jsou pouze dvě další vyloučení kvůli nesplnění hmotnostního limitu – Fabiany Luperiniové z Gira v roce 2013 a Neve Bradburyové z novozélandského šampionátu v roce 2019.

Nizozemčina stáj už oznámila, že plánuje podniknout proti rozhodnutí UCI právní kroky. „Dostanou od nás vyrozumění. Poženeme UCI k odpovědnosti za škodu, kterou nám způsobila,“ předeslal Janssen.

Miluje kickbox, pomohla bratrovi od drog. Wiebesová pokořila magickou stovku

Situace na sebe momentálně strhává větší pozornost než samotný průběh závodu. Tým i experti už upozornili také na to, že v rovinaté etapě nehraje hmotnost kola takovou roli, jako kdyby mělo jít o horský dojezd, a tedy že Wiebesová by porušením pravidel nezískala žádnou rozhodující výhodu.

„Nedávalo by smysl podvádět s dvaceti gramy,“ byla si jistá bývalá dánská dráhařka a nyní expertka Eurosportu Julie Lethová. „Myslím, že spíš šlo o nešťastnou chybu týmu při přípravě kola.“

Reliktem minulosti už před deseti lety

I kdyby se potvrdilo, že kolo nizozemské sprinterky skutečně nesplňovalo minimální limit, kauza vytáhla do popředí pravidlo, na které se v poslední době přes všechny kontroverze ohledně délky ponožek, šířky řídítek či výšky ráfků trošku zapomnělo.

Odstavec 1.3.019 o hmotnosti kola je součástí pravidel UCI od roku 2000. Tehdy se zavedl z důvodu obav o bezpečnost jezdců. Karbonové rámy totiž byly teprve ve vývoji a neexistovala jistota, že budou dostatečně pevné na to, aby vydržely zátěž během závodu. Minimální hmotnost 6,8 kg to měla zaručit.

Jak ale upozornil Peter Stuart na serveru Velora: „Během dekád testování závodních kol jsem zažil několik závažných selhání rámů nebo jednotlivých komponentů. Jejich hmotnost v tom ale nikdy nehrála roli.“

Však už v prosinci 2015 říkal tehdejší technický manažer UCI Mark Barfield: „V UCI víme, že toto pravidlo je reliktem minulosti. Nedává smysl a nezaručuje to, co zaručit má.“

Podle Barfielda vznikal v rámci unie projekt, který měl pravidlo nahradit. „Pravidlo o minimální hmotnosti se změní,“ sliboval.

Od té doby ale uplynulo už deset let a na odstavci 1.3.019 se nezměnilo nic.

Kromě toho, že UCI nereflektuje technologický vývoj a současné možnosti výrobců kol, ignoruje pravidlem také různé tělesné konstituce závodníků. Na pevně daný limit doplácí subtilní jezdci a jezdkyně, pro které je kolo v poměru k jejich tělesné hmotnosti těžší než pro urostlejší soupeře.

Řídítka musí mít alespoň 40 centimetrů. A co ženy? UCI na ně v pravidlech zapomněla

Je to tedy podobné jako u letos zavedené minimální možné šířky řídítek, která především drobnějším cyklistkám neumožňuje mít na kole tak pohodlnou pozici, jakou by potřebovaly.

Nakonec je tak nejvíce inkluzivní vysmívané pravidlo o maximální výšce ponožek. Ta se totiž určuje jako střed vzdálenosti mezi kotníkem a hlavicí lýtkové kosti, a počítá tedy s tím, že každý závodník má jinak dlouhé nohy.

Každopádně v pravidlech chystaných na září 2027 je v odstavci 1.3.019 stále uvedena minimální povolená hmotnost 6,8 kilogramu. Současná kola se tak budou posuzovat podle 27 let starého pravidla, o kterém už před více než dekádou v UCI věděli, že nefunguje.

Vstoupit do diskuse (26 příspěvků)

MS ve fotbale

Mistrovství světa ve fotbale začíná ve čtvrtek 11. června 2026. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Už 12. června sehraje svůj úvodní zápas Česká republika, a to s Jižní Koreou. Play off je na programu 28. června a finále 19. července 2026.

Nejčtenější

MS v hokeji 2026: výsledky zápasů o medaile, zajímavosti, jak si vedli Češi

Čeští hráči otevírají skóre proti Švédsku.

Hokejové mistrovství světa v roce 2026 hostilo Švýcarsko, které na šampionátu skončilo potřetí v řadě se smutným stříbrem. Mistry světa se popáté v historii stali Finové. Právě na ně nestačili Češi...

Tabulky MS v hokeji 2026: pořadí skupin A a B

Dánský brankář Mads Sögaard zasahuje před českým útočníkem Lukášem Sedlákem...

Bitvy v základních skupinách hokejového mistrovství světa ve Švýcarsku vrcholí. Jak vypadají tabulky základních skupin A a B?

PŘEHLEDNĚ: Koubkova nominace. Kteří čeští fotbalisté letí na mistrovství světa?

Čeští fotbalisté v euforii po rozhodující penaltě.

Po přípravném utkání s Kosovem už je jasno, kteří fotbalisté se podívají na šampionát v Severní Americe. Kdo se vešel do širší nominace české reprezentace na mistrovství světa? Podívejte se na jména...

Česko - Norsko 1:4. Zmar, trápení a pískot, s papírovým outsiderem chyběla lehkost

Martin Rönnild se raduje z třetího gólu Norska proti Česku.

Čeští hokejisté předvedli další rozpačitý výkon na mistrovství světa. Nevýraznou hrou, křečovitostí a střeleckou nemohoucností se v pondělí protrápili k prohře 1:4 s Norskem. U další ztráty bodů byl...

Česko - Finsko 1:4. Dlouho nuda, pak smůla. Hokejisté na zpackaném MS končí

Zklamaní čeští hokejisté po porážce ve čtvrtfinále mistrovství světa

Tak málo na postup do bojů o medaile nestačí. Čeští hokejisté se sice ve čtvrtfinále proti Finsku nakonec probudili k energičtějšímu výkonu, ale kvůli bídné první polovině utkání ve čtvrtek prohráli...

K šedesáti metrům. Ogrodníková vládla oštěpařkám na Odložilově memoriálu

Aktualizujeme
Ogrodníková si triumf vyhodila pokusem dlouhým 59,87 metru.

Bronzová olympijská medailistka Nikola Ogrodníková, která se vrací po mateřské pauze, vyhrála soutěž oštěpařek na Odložilově memoriálu. Na mítinku bronzové kategorie Kontinentální tour v Praze si...

1. června 2026  18:57

Zfušovaná práce, sok Čechů odletěl na MS se zpožděním. Jsme za blázny, zuří ministr

Jihoafričtí fotbalisté slaví postup na mistrovství světa.

V neděli měli odletět do dějiště mistrovství světa stejně jako jejich soupeři z Česka. Jenže výprava s fotbalisty Jihoafrické republiky zůstala kvůli potížím s vízy trčet doma a místo cesty do...

1. června 2026  13:01,  aktualizováno  18:55

Šipkařská hvězda shodila 20 kilo a ukázala novou postavu. Fanoušci mluví o AI

Šipkařská hvězda Gerwyn Price shodil 20 kilo a ukázal novou postavu. Fanoušci...

Velšský šipkař Gerwyn Price nedávno fanoušky překvapil fotografií z posilovny. Bývalý mistr světa, který v posledních měsících výrazně zhubl, na sociálních sítích ukázal svou proměnu a okamžitě tím...

1. června 2026  18:21

Přiblížil se Šebrlemu, přesto Järvinen tvrdí: Prostoru na zlepšení mám ještě spoustu

Tomas Järvinen na mítinku v Götzisu

Pro celé městečko jde vždy o obrovský svátek. Sejdou se rodiny, obsadí tribuny i okolní travnaté stráně a dva dny s alpskými štíty za zády sledují vícebojařská klání. I pro samotné aktéry je mítink v...

1. června 2026  18:11

Diskvalifikace kvůli 20 gramům. Kauza na Giru odhalila hlubší problém cyklistiky

JEDNOZNAČNÝ SPURT. Zatímco Lorena Wiebsová už slaví za páskou, její soupeřky...

Jakmile rozjela svůj spurt, neměla žádná ze soupeřek šanci. Lorena Wiebesová ovládla sobotní etapu ženského Gira do Ravenny rozdílem třídy. Užila si opojné emoce triumfu v cíli, vychutnala si chvilky...

1. června 2026  18:04

Z kvalifikace až do čtvrtfinále. Polka Chwaliňská na Roland Garros nezastavuje

Polská tenistka Chwaliňská se z kvalifikace dostala až mezi nejlepších osm na...

Polka Maja Chwaliňská, až 114. tenistka světového žebříčku, postoupila z kvalifikace do čtvrtfinále Roland Garros. Ve 4. kole porazila čtyřiadvacetiletá hráčka 6:3, 6:2 domácí Francouzku Diane...

1. června 2026  17:17

Jeden z lepších výkonů. Čtenáři ocenili Hložka, nejhorší tři slávisté či Višinský

Čeští fotbalisté před přípravným utkáním proti Kosovu

Tradičně se nebáli kritizovat. Čtenáři v anketě iDNES.cz hodnotili přípravné utkání českých fotbalistů s Kosovem (2:1) před odjezdem na mistrovství světa. Výkon byl podle nich slušný, ale o poznání...

1. června 2026  16:42

Potvrzeno! Serena Williamsová se ve 44 letech vrací. Hrát bude už příští týden

Serena Williamsová během třetího kola US Open.

Zatím poslední zápas absolvovala na US Open 2022. Tehdy mluvila o tom, že se ze světa tenisu „vyvíjí pryč“. Teď se legendární Američanka Serena Williamsová na kurty vrací. Ve 44 letech. Travnatý...

1. června 2026  16:41

Nejsem tím pravým. Šéf švýcarského svazu po nešťastném finále hokejistů rezignoval

Šéf švýcarského hokejového svazu Urs Kessler

Ač Švýcaři zažili patrně nejlepší mistrovství světa v historii, dopadli stejně jako v letech předešlých. Stříbro, to už není úspěch, ještě navíc doma. A tamní svaz se po porážce ve finále s Finskem...

1. června 2026  16:20

Nadal odhalil svůj žebříček největších sportovních legend. Federer na něm chybí

Bývalý španělský tenista Rafael Nadal na slavnostním udílení cen Akademie...

Tenisový šampion Rafael Nadal dobře ví, co znamená stát se sportovní legendou. Přesto když pro Netflix Sports skládal svou osobní desítku největších ikon, sám zůstal stranou a vybral jména napříč...

1. června 2026  15:50

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Ohromný smolař, tahouni i norský hrdina. Jak vypadá výběr největších hvězd z MS?

Aleksander Barkov s pohárem pro mistry světa, předává mu prezident Mezinárodní...

Na turnaji táhli a oslnili. Řada z nich „jen“ naplnila očekávání, další překvapili. Sedm jmen se ale ve výběrech novinářů a ředitelství hokejového mistrovství opakovalo nejčastěji. Hokejová redakce...

1. června 2026  15:35

VIDEO: Tuláček zdolal Horu, islandskému silákovi sebral světový rekord se sudem

Vladislav Tuláček s hvězdou seriálu Hry o trůny, silákem Thorem Björnssonem

Jeden den, dva rekordy – získaný i ztracený pro legendárního siláka Hafthora Björnssona. Pikantní je navíc to, že jeden z nich padl v Česku, o druhý ho však Čech připravil. Vladislav Tuláček...

1. června 2026  15:31

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.