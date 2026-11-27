Třiadvacetiletá Zemanová se od začátku těžkého závodu, který se jel pod umělým osvětlením na zasněžené trati v industriálním areálu Dolních Vítkovic, držela v popředí. V nájezdu do posledního z celkem sedmi okruhů byla s odstupem za pozdějšími medailistkami čtvrtá, nakonec se před ni dostaly ještě dvě hvězdné soupeřky: Britka Zoe Bäckstedtová a Nizozemka Ceylin del Carmen Alvaradová.
„Jak mrzne, ale zároveň je k tomu dohromady i bláto, tak se špatně nacvakávalo (do pedálů). Udělala jsem tam trošku menší chybu, nechytila jsem pedál a holky mě prostě předjely. V těch posledních metrech už s tím potom nešlo nic dělat,“ vysvětlila Zemanová v rozhovoru pro Českou televizi krátce po skončení závodu.
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„Bohužel tedy šesté místo, ale závod to byl krásný. Nějakých větších chyb jsem se vyvarovala, takže jsem spokojená,“ dodala Zemanová.
Rovněž v posledním okruhu přišla o triumf Van Alphenová, která strávila v čele většinu závodu. Schreiberová se na ni dotáhla v závěru pátého okruhu, v nájezdu do posledního kola se pak k oběma připojila také Bakkerová.
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Nejvíce sil ale měla Schreiberová, kterou před necelými třemi týdny obrali rozhodčí kontroverzním rozhodnutím v nizozemském Zeddamu o titul evropské šampionky a přiřkli ho domácí Lucindě Brandové.
Třiadvacetiletá Lucemburčanka si druhé kariérní vítězství v SP nakonec vyjela s náskokem šesti sekund před Van Alphenovou, o další tři sekundy později přijela do cíle Bakkerová.
Úvodní závod SP v cyklokrosu v Ostravě
Ženy elite (18,35 km): 1. Schreiberová (Luc.) 51:25, 2. Van Alphenová -6, 3. Bakkerová (obě Niz.) -9, 4. Bäckstedtová (Brit.) -43, 5. Alvaradová (Niz.) -48, 6. Zemanová -1:00, ...24. Hladíková -3:23, 25. Drbohlavová -3:27, 34. Bukovská -4:10, 40. Stránská -5:00, Czeczinkarová (všechny ČR) nedokončila.