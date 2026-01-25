Cyklokrosařka Zemanová zakončila Světový pohár životním druhým místem

Skvělá zpráva před mistrovstvím světa. Kristýna Zemanová nabírá famózní formu. Česká cyklokrosařka zajela na závěr světového poháru životní druhé místo v nizozemském Hoogerheide. Týden před světovým šampionátem nestačila dvaadvacetiletá reprezentantka jen na Nizozemku Puck Pieterseovou, za kterou dojela se ztrátou šesti sekund.

Kristýna Zemanová vítězí na cyklokrosovém mistrovství republiky v Ostravě. | foto:  Michal Sváček, MAFRA

Zemanová se ve Světovém poháru prosadila na stupně vítězů poprvé. Jejím dosavadním nejlepším výsledkem bylo čtvrté místo z roku 2023. V této sezoně byla zatím nejlépe třikrát pátá, naposledy v sobotu v belgickém Maasmechelenu, kde triumfovala rovněž Pieterseová.

V konečném pohárovém hodnocení patří Zemanové osmé místo. Celkové vítězství si už dříve zajistila počtvrté v kariéře šestatřicetiletá Nizozemka Lucinda Brandová, která proměnila úvodních sedm startů v tomto ročníku v sedm prvenství. V sobotu v Maasmechelenu dojela desátá a po dvou letech chyběla na stupních vítězů. V Hoogerheide nestartovala kvůli zranění lýtka.

Pieterseová rozhodla závod nástupem v posledním kole. Se Zemanovou ji doprovodila na pódium Francouzka Amandine Fouquenetová, která zopakovala sobotní třetí příčku. „Přišlo mi, že jsem v zatáčkách rychlejší, tak jsem tam chtěla být vepředu a vzít za to, protože jsem nechtěla sprintovat proti Amandine nebo Zemanové,“ řekla třiadvacetiletá Nizozemka po devátém pohárovém vítězství.

Závěrečný závod Světového poháru v cyklokrosu v Hoogerheide (Nizozemsko):

Ženy: 1. Pieterseová (Niz.) 47:33, 2. Zemanová (ČR) -6, 3. Fouquenetová (Fr.) -10, 4. Bäckstedtová (Brit.) -11, 5. Van Anrooijová (Niz.) -18, 6. Chladoňová (SR) -29, ...43. Gottwaldová (ČR) -4:19.

Konečné pořadí SP (po 12 závodech): 1. Brandová 366, 2. Van Alphenová (obě Niz.) 269, 3. Fouquenetová 255, 4. Alvaradová 234, 5. Pieterseová 225, 6. Van Anrooijová (všechny Niz.) 218, ...8. Zemanová 185, 52. Hladíková (ČR) 8.

