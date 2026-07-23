Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Zelená bitva. Mizerný den, hlesl Pedersen. Philipsen líčil: Vypnul jsem sociální sítě

Tomáš Macek
  7:23
Spokojený Jasper Philipsen z Alpecin - Premier Tech v cíli středeční etapy Tour...

Spokojený Jasper Philipsen z Alpecin - Premier Tech v cíli středeční etapy Tour de France. | foto: Reuters

Andy Schleck coby generální manažer stáje Lidl-Trek na Tour de France.
Andy Schleck během závodu L’Etape Czech Republic by Tour de France.
LEGENDA V ČESKU. Andy Schleck na návštěvě Prahy před závodem L’Etape Czech...
Ambasador ŠKODA AUTO Andy Schleck.
10 fotografií
Od našeho zpravodaje ve Francii - V roce 2011 jsem takřka na konci Tour viděl Andyho Schlecka plačícího na Alpe d’Huez, když prožíval, jak jej Cadel Evans vysvléká ze žlutého trikotu. O patnáct let později lucemburskému cyklistovi hrozí, že v roli generálního manažera stáje Lidl-Trek zažije podobný příběh.

Může se totiž klidně stát, že Mads Pedersen o zelený dres lídra bodovací soutěže přijde v duelu s Jasperem Philipsenem v poslední den závodu na Champs-Élysées.

„Máme skvělý taktický plán. Dnes chceme souboj o zelený dres předčasně rozhodnout,“ znělo ještě na startu středeční etapy v Chámbery z tábora Lidl-Treku. Hovořil tak i Mathias Vacek. A pln optimismu byl rovněž Pedersen.

Realita však byla jiná.

Dán se sice probil do úniku skupinky jedoucí v čele etapy a vyhrál prémiový spurt, jenže pak se k nim přiřítila další početná skupina s jeho největším sokem Philipsenem.

V cílovém Voironu rozjel Belgičanovi spurt Mathieu van der Poel, načež Philipsen triumfoval, zatímco vyčerpaný Pedersen proťal pásku až na osmém místě.

Spurt středeční etapy a skvělá práce rozjížděče van der Poela:

Z náskoku 31 bodů mu jich rázem zbylo jen sedm.

Philipsen ožil. V bodovací soutěži i doslova.

„Po té zběsilé jízdě po horské dráze plné emocí jsem musel čekat na tuhle chvíli až do sedmnácté etapy,“ svěřoval se na tiskové konferenci. „Byl jsem na Tour velmi, opravdu velmi dobře připravený. Myslím, že jsem měl životní formu. Ale první dva týdny byly hrozné. Nemohl jsem se najít a objevit v sobě vítězný pocit, ve který jsem doufal.“

V Pau skončil v hromadném spurtu pátý, v Bordeaux znovu, v Bergeraku čtvrtý a poté dvakrát třetí v Nevers a Chalon-sur-Saone.

Málo, příliš málo pro jeho ambice a jeho tým.

„Tým mi sice neříká, že musím vyhrát, ale je jasné, že bych měl vyhrát, protože jsme se na to připravili, máme tu můj kompletní podpůrný tým a jsme tu kvůli tomu, abych vyhrával etapy. A ne pro celkové pořadí. Jenže já ty etapy nedoručoval,“ vyprávěl.

Přiznal, že navyšující se tlak a nedostatek počátečních úspěchů z něj udělaly „rozzlobeného a nepříjemného muže u týmových večeří“. Potýkal se s pochybnostmi o sobě samém a silnou kritikou, a dokonce si kvůli některým nenávistným komentářům smazal účty na sociálních sítích, aby ochránil vlastní duševní zdraví.

„Někdy je s tím tlakem těžké vyrovnat se,“ posteskl si. „Ale je to prostě součást našeho sportu.“

Ani v průběhu středeční etapy nepřekypoval sebevědomím. „Myslel jsem si, že je ztracená a že Pedersenovu skupinu nedojedeme. Ale povedlo se. To vyčerpávající úsilí mě stálo pár let života.“

Od sezony 2022 vyhrál na každé Tour vždy aspoň jednu etapu.

A sérii nepřeruší ani letos.

Dres bojovníka pro mě nic neznamená

U autobusu Lidl-Treku panovala po etapě úplně jiná nálada.

„Boj o bodovací dres je teď hodně otevřený pro Madse i pro Philipsena,“ říkal Andy Schleck. „I prémie v horských etapách tudíž budou mimořádně zajímavé. A rozhodne se až v Paříži. Středu jsme si sice představovali jinak, ale celkově je to pro nás stále dobré.“

Mathias Vacek po příjezdu do cíle hned zmizel v autobusu. Americký mistr Quinn Simmons se beze slov vyjížděl na ergometru a četl si zprávy v mobilu. Pedersen zamířil na pódium pro zelený dres a potom si vyzvedl i cenu pro nejbojovnějšího jezdce etapy.

Na rozdíl od Schlecka se nesnažil skrývat obrovské zklamání.

„Ta cena pro bojovníka pro mě tentokrát nic neznamená,“ tvrdil. „Byl to naprosto mizerný den. Jsem obrovsky zklamaný. Nedokončil jsem práci a ztratil tolik drahocenných bodů. Doufali jsme, že etapu zvládneme úplně jinak.“

Teprve pak přeladil do odhodlanějšího tónu a dodal: „Bude to teď v dalších dnech velký zmatek. Ale bojujeme dál.“

Philipsen se dočkal. V divoké etapě Tour mu konečně vyšla souhra s Van der Poelem

V úsilí o body na prémiích a snad i ve spurtu v Paříži by mu měl opět pomáhat také Vacek.

„Mathias je poprvé na Tour, objevuje ji a hodně se tu učí. Stal se jedním z pilířů týmu a Mads mu neskutečně věří,“ vykládal Schleck. „Na začátku závodu Mathias létal. Teď měl den a půl volna, pokud vezmeme v potaz i časovku, kterou odjel volněji, a ten oddech už dost potřeboval, protože po druhém týdnu byl hodně unavený. V dalších dnech ho budeme potřebovat.“

Vacek ještě během volného dne naznačil, že v případě rozhodnutého souboje o zelený dres by si mohl závěrečnou etapu zajet na sebe. Ale takovou šanci zjevně nedostane.

Mads Pedersen a Mathias Vacek na startu 6. etapy Tour.

„Poslední etapa by měla Madsovi docela svědčit, jenže stejně tak i spoustě dalších jezdců. Kdo by nechtěl vyhrát na Champs-Élysées?“ nadhodil Schleck. „Loni jsme jeli Paříž za mokra, letos to bude snad za sucha, tím pádem úplně jiné. A jiná etapa než ostatní to bude také tím, že polovina cyklistů v ní už víceméně nezávodí a těší se jen na to, až přejedou pásku a uvidí se s rodinou.“

Schleck: Důvěru si musím zasloužit

Pedersenův konečný úspěch v Paříži je pro Schlecka důležitý také kvůli pochybovačům, kteří hlásali, že na svoji novou funkci generálního manažera Lidl-Treku nemá dost zkušeností.

Teprve na začátku letošní sezony se stal sportovním ředitelem stáje a měl jím zůstat několik dalších sezon, během nichž se zaučí do profese coby pravá ruka protřelého manažera Luky Guercileny.

Rozhodnutí firmy Lidl převzít od Treku většinový podíl ve stáji vše změnilo.

Guercilena „byl odejit“ a zamířil do organizačního výboru italského Gira, zatímco Schleck rychle povýšil.

Andy Schleck coby generální manažer stáje Lidl-Trek na Tour de France.

„Vím, že si důvěru musím postupně získat,“ ujistil. „Ale já jsem posledních patnáct let neseděl na gauči a nehrál cyklistiku na PlayStationu. Byl jsem jezdcem z malé země, který se prosadil až do World Tour a který vyhrál i velké závody. Když jsem musel kvůli zranění předčasně skončit, dokázal jsem se prosadit i jinde. Proto snad mám dostatečnou kvalifikaci k vedení takového týmu.“

Pedersenovi před vyvrcholením Tour věří: „Mads je až neskutečným bojovníkem.“

Pokud jeho svěřenec zelený dres uhájí, stane se teprve šestým cyklistou všech dob, jenž ovládl bodovací soutěž na všech třech závodech Grand Tour.

Z pódia, kde ve dvacetitisícovém Voironu přebíral svůj zelený dres, se otevíral nádherný pohled na zdejší kostel svatého Bruna a za ním na alpské vrcholy.

Jako by jim i tato scenérie chtěla naznačit, kde se budou v nejbližších třech dnech pohybovat. A připomenout, že o dresu krále sprinterů se tentokrát paradoxně bude rozhodovat i v horách.

Bude to bolet. Šeredně bolet.

Hned ve čtvrtek, kdy je sprinterská prémie až na 129. kilometru etapy, vrcholící stoupáním 1. kategorie na Orcieres-Merlette.

Očekávejte Madse Pedersena a Jaspera Philipsena v úniku.

Vstoupit do diskuse

MS fotbal 2026 (USA, Kanada, Mexiko)

MS ve fotbale 2026 začalo ve čtvrtek 11. června. Šampionát pořádají USA, Kanada a Mexiko. Play off je na programu od 28. června a finále 19. července 2026.

Další sportovní akce v roce 2026:

Program a výsledky
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

MS ve fotbale 2026: program, výsledky, play off, skupiny, Češi

Trofej pro vítěze mistrovství světa na losování ve Washigtonu.

Mistrovství světa ve fotbale se v roce 2026 vůbec poprvé hrálo za účasti 48 týmů a hostily jej tři země – USA, Mexiko a Kanada. Titul slavili Španělé. Český národní tým se na světovém šampionátu...

Španělsko - Argentina 1:0 po prodl., druhý titul vystřelil Torres, obhájci byli bezradní

Španělští fotbalisté slaví s trofejí pro mistry světa.

Španělští fotbalisté jsou podruhé v historii mistry světa. Ve finále na MetLife Stadium v New Jersey porazili obhájce z Argentiny 1:0 po prodloužení, v němž rozhodl střídající útočník Torres....

MČR v atletice 2026 Plzeň: Program, harmonogram a výsledky

Skokanka Linda Suchá na MČR v atletice v Plzni.

Mistrovství České republiky mužů a žen v atletice proběhne o víkendu 25. a 26. července 2026 v Plzni. Na stadionu AK Škoda Plzeň budou závodníci bojovat o národní tituly v jednotlivých disciplínách....

23. července 2026

Hrál za slavný Liverpool, teď senegalský hrdina Diao vstupuje do Brozan

Senegalec Salif Diao, který se má stát spolumajitelem brozanského fotbalu,...

Z ikonického Liverpoolu do maličkých Brozan? Ne přímou cestou, ale oklikou ano! Do třetiligového fotbalového klubu má vstoupit bývalý senegalský reprezentant Salif Diao, francouzský mistr a někdejší...

23. července 2026  6:51

Seixasománie. Nový hrdina elektrizuje Francii. Pogačar věští: Nadělá mi problémy

Premium
Francouzský cyklista Paul Seixas (Decathlon) na startu třetí etapy Tour de...

Od našeho zpravodaje ve Francii Paul, Paul, Paul. Au diable Pogačar! I takový výkřik se ozval, když o víkendu stoupali cyklisté při Tour do průsmyku Col du Haag. Volně přeloženo: „K čertu s Pogačarem, je tady Paul.“ Francii...

23. července 2026

Kanoistky berou na světovém šampionátu stříbro v hlídkách, čeští muži skončili pátí

Slalomářka Tereza Kneblová během Světového poháru v Augsburgu

Česká hlídka kanoistek Tereza Kneblová, Martina Satková a Adriana Morenová skončila na mistrovství světa ve vodním slalomu druhá a postarala se o třetí stříbro české výpravy na šampionátu v Oklahoma...

22. července 2026  23:14,  aktualizováno  23:53

18. etapa Tour de France 2026: Trasa, profil, kurzy a výsledky

Peloton v 17. etapě Tour de France

Závěrečný týden Tour de France míří do svého vyvrcholení a ve čtvrtek 23. července peloton vstoupí do obávaných Alp. Na programu je 18. etapa, která na 185,2 kilometru dlouhé trase z Voironu do...

22. července 2026  22:12

WTA Prague Open 2026: program, výsledky, Češky, vstupenky

Marie Bouzková se raduje z výhry v prvním kole turnaje v Praze.

Návrat na Štvanici. Tenisový turnaj žen WTA Prague Open se na toto místo vrací po šestnácti letech, hraje se od 20. do 26. července 2026. V akci je spoustu českých hráček – podívejte se na program,...

22. července 2026  22:08

World Matchplay 2026 v šipkách: Program, výsledky, kurzy a kde sledovat

Michael van Gerwen slaví postup do finále šipkařského MS.

Je tady jeden z nejprestižnějších šipkařských turnajů, World Matchplay 2026. Jako obvykle se hraje v anglickém Blackpoolu, letos od 18. do 26. července. V akci je i obhájce a světová jednička Luke...

22. července 2026  22:07

Kozel před Varaždínem: Že jsme papírový favorit? Já vidím šance vyrovnaně

Kouč Luboš Kozel na tréninku fotbalistů Jablonce.

Trenér jabloneckých fotbalistů Luboš Kozel před dvojzápasem 2. předkola Konferenční ligy proti Varaždínu vidí šance obou týmů na postup zcela vyrovnaně. Pětapadesátiletý kouč připustil, že první...

22. července 2026  21:41

Provod o MS: Výkony nebyly jen o kouči. A všechny hráče vyhodit nejde, jede se dál

Lukáš Provod na slavnostním večeru LFA.

Sedm gólů, deset asistencí. Takovou bilanci měl Lukáš Provod, opora mistrovské Slavie, v minulé ligové sezoně. I proto si tři dny před startem nového ročníku převzal trofeje pro nejlepšího hráče i...

22. července 2026  21:30

Satkové ani Rohanovi nevyšla kanoistická kvalifikace. Na mistrovství světa vypadli

Lukáš Rohan během závodu SP v Praze

Ve středeční kvalifikaci kanoistů na mistrovství světa ve vodním slalomu vypadla vedoucí žena Světového poháru Martina Satková i Lukáš Rohan, stříbrný olympijský medailista z Tokia 2021. Další čtyři...

22. července 2026  20:51,  aktualizováno  21:20

Slavia a Darida ovládli ligové ceny za minulou sezonu. Jednu si odnesl i Chorý

Tomáš Chorý s cenou pro nejlepšího střelce Chance Ligy.

Mistrovská Slavia a hradecký kapitán Vladimír Darida, záložník nejpříjemnějšího překvapení nejvyšší soutěže, ovládli ceny Ligové fotbalové asociace (LFA) za uplynulý ročník. Trenérem sezony je...

22. července 2026  21:09

Konferenční liga Varaždín - Jablonec: Statistiky, informace a TV přenos

Fotbalisté Jablonce se radují z gólu Filipa Zorvana (vlevo).

Fotbalisté Jablonce zahájí boj o postup do ligové fáze Konferenční ligy. Začínají ve 2. předkole, kde je čeká chorvatský Varaždín. Úvodní souboj je na programu ve čtvrtek 23. července od 20:00. Jak...

22. července 2026  20:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.