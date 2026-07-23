Zelená bitva. Mizerný den, hlesl Pedersen. Philipsen líčil: Vypnul jsem sociální sítě

Může se totiž klidně stát, že Mads Pedersen o zelený dres lídra bodovací soutěže přijde v duelu s Jasperem Philipsenem v poslední den závodu na Champs-Élysées.
„Máme skvělý taktický plán. Dnes chceme souboj o zelený dres předčasně rozhodnout,“ znělo ještě na startu středeční etapy v Chámbery z tábora Lidl-Treku. Hovořil tak i Mathias Vacek. A pln optimismu byl rovněž Pedersen.
Realita však byla jiná.
Dán se sice probil do úniku skupinky jedoucí v čele etapy a vyhrál prémiový spurt, jenže pak se k nim přiřítila další početná skupina s jeho největším sokem Philipsenem.
V cílovém Voironu rozjel Belgičanovi spurt Mathieu van der Poel, načež Philipsen triumfoval, zatímco vyčerpaný Pedersen proťal pásku až na osmém místě.
Spurt středeční etapy a skvělá práce rozjížděče van der Poela:
Z náskoku 31 bodů mu jich rázem zbylo jen sedm.
Philipsen ožil. V bodovací soutěži i doslova.
„Po té zběsilé jízdě po horské dráze plné emocí jsem musel čekat na tuhle chvíli až do sedmnácté etapy,“ svěřoval se na tiskové konferenci. „Byl jsem na Tour velmi, opravdu velmi dobře připravený. Myslím, že jsem měl životní formu. Ale první dva týdny byly hrozné. Nemohl jsem se najít a objevit v sobě vítězný pocit, ve který jsem doufal.“
V Pau skončil v hromadném spurtu pátý, v Bordeaux znovu, v Bergeraku čtvrtý a poté dvakrát třetí v Nevers a Chalon-sur-Saone.
Málo, příliš málo pro jeho ambice a jeho tým.
„Tým mi sice neříká, že musím vyhrát, ale je jasné, že bych měl vyhrát, protože jsme se na to připravili, máme tu můj kompletní podpůrný tým a jsme tu kvůli tomu, abych vyhrával etapy. A ne pro celkové pořadí. Jenže já ty etapy nedoručoval,“ vyprávěl.
Přiznal, že navyšující se tlak a nedostatek počátečních úspěchů z něj udělaly „rozzlobeného a nepříjemného muže u týmových večeří“. Potýkal se s pochybnostmi o sobě samém a silnou kritikou, a dokonce si kvůli některým nenávistným komentářům smazal účty na sociálních sítích, aby ochránil vlastní duševní zdraví.
„Někdy je s tím tlakem těžké vyrovnat se,“ posteskl si. „Ale je to prostě součást našeho sportu.“
Ani v průběhu středeční etapy nepřekypoval sebevědomím. „Myslel jsem si, že je ztracená a že Pedersenovu skupinu nedojedeme. Ale povedlo se. To vyčerpávající úsilí mě stálo pár let života.“
Od sezony 2022 vyhrál na každé Tour vždy aspoň jednu etapu.
A sérii nepřeruší ani letos.
Dres bojovníka pro mě nic neznamená
U autobusu Lidl-Treku panovala po etapě úplně jiná nálada.
„Boj o bodovací dres je teď hodně otevřený pro Madse i pro Philipsena,“ říkal Andy Schleck. „I prémie v horských etapách tudíž budou mimořádně zajímavé. A rozhodne se až v Paříži. Středu jsme si sice představovali jinak, ale celkově je to pro nás stále dobré.“
Mathias Vacek po příjezdu do cíle hned zmizel v autobusu. Americký mistr Quinn Simmons se beze slov vyjížděl na ergometru a četl si zprávy v mobilu. Pedersen zamířil na pódium pro zelený dres a potom si vyzvedl i cenu pro nejbojovnějšího jezdce etapy.
Na rozdíl od Schlecka se nesnažil skrývat obrovské zklamání.
„Ta cena pro bojovníka pro mě tentokrát nic neznamená,“ tvrdil. „Byl to naprosto mizerný den. Jsem obrovsky zklamaný. Nedokončil jsem práci a ztratil tolik drahocenných bodů. Doufali jsme, že etapu zvládneme úplně jinak.“
Teprve pak přeladil do odhodlanějšího tónu a dodal: „Bude to teď v dalších dnech velký zmatek. Ale bojujeme dál.“
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Philipsen se dočkal. V divoké etapě Tour mu konečně vyšla souhra s Van der Poelem
V úsilí o body na prémiích a snad i ve spurtu v Paříži by mu měl opět pomáhat také Vacek.
„Mathias je poprvé na Tour, objevuje ji a hodně se tu učí. Stal se jedním z pilířů týmu a Mads mu neskutečně věří,“ vykládal Schleck. „Na začátku závodu Mathias létal. Teď měl den a půl volna, pokud vezmeme v potaz i časovku, kterou odjel volněji, a ten oddech už dost potřeboval, protože po druhém týdnu byl hodně unavený. V dalších dnech ho budeme potřebovat.“
Vacek ještě během volného dne naznačil, že v případě rozhodnutého souboje o zelený dres by si mohl závěrečnou etapu zajet na sebe. Ale takovou šanci zjevně nedostane.
„Poslední etapa by měla Madsovi docela svědčit, jenže stejně tak i spoustě dalších jezdců. Kdo by nechtěl vyhrát na Champs-Élysées?“ nadhodil Schleck. „Loni jsme jeli Paříž za mokra, letos to bude snad za sucha, tím pádem úplně jiné. A jiná etapa než ostatní to bude také tím, že polovina cyklistů v ní už víceméně nezávodí a těší se jen na to, až přejedou pásku a uvidí se s rodinou.“
Schleck: Důvěru si musím zasloužit
Pedersenův konečný úspěch v Paříži je pro Schlecka důležitý také kvůli pochybovačům, kteří hlásali, že na svoji novou funkci generálního manažera Lidl-Treku nemá dost zkušeností.
Teprve na začátku letošní sezony se stal sportovním ředitelem stáje a měl jím zůstat několik dalších sezon, během nichž se zaučí do profese coby pravá ruka protřelého manažera Luky Guercileny.
Rozhodnutí firmy Lidl převzít od Treku většinový podíl ve stáji vše změnilo.
Guercilena „byl odejit“ a zamířil do organizačního výboru italského Gira, zatímco Schleck rychle povýšil.
„Vím, že si důvěru musím postupně získat,“ ujistil. „Ale já jsem posledních patnáct let neseděl na gauči a nehrál cyklistiku na PlayStationu. Byl jsem jezdcem z malé země, který se prosadil až do World Tour a který vyhrál i velké závody. Když jsem musel kvůli zranění předčasně skončit, dokázal jsem se prosadit i jinde. Proto snad mám dostatečnou kvalifikaci k vedení takového týmu.“
Pedersenovi před vyvrcholením Tour věří: „Mads je až neskutečným bojovníkem.“
Pokud jeho svěřenec zelený dres uhájí, stane se teprve šestým cyklistou všech dob, jenž ovládl bodovací soutěž na všech třech závodech Grand Tour.
Z pódia, kde ve dvacetitisícovém Voironu přebíral svůj zelený dres, se otevíral nádherný pohled na zdejší kostel svatého Bruna a za ním na alpské vrcholy.
Jako by jim i tato scenérie chtěla naznačit, kde se budou v nejbližších třech dnech pohybovat. A připomenout, že o dresu krále sprinterů se tentokrát paradoxně bude rozhodovat i v horách.
Bude to bolet. Šeredně bolet.
Hned ve čtvrtek, kdy je sprinterská prémie až na 129. kilometru etapy, vrcholící stoupáním 1. kategorie na Orcieres-Merlette.
Očekávejte Madse Pedersena a Jaspera Philipsena v úniku.