Ze skejťáka ultramaratoncem. Polman o krizích, vůli i motivaci: Rád testuju limity

Jako třetí Čech dokončil legendární klání napříč Spojenými státy, Race Across America měřící 4960 kilometrů. Je prvním našincem, jenž zvládl 7381kilometrový závod NorthCape – Tarifa vedoucí ze severu Norska na jih Španělska. Drží domácí rekord, když za 24 hodin našlapal 911 kilometrů.
„Že jsem blázen, slyším celkem často,“ rozesměje se šestačtyřicetiletý cyklista, novinář a spisovatel.
Loni zase bez podpůrného týmu objel celou trasu Tour de France včetně přejezdů mezi etapami jen s párhodinovými přestávkami na spaní. Ultra Tour, tak projekt nazval příhodně.
Celkem na trase strávil 19 dní, urazil 6013 kilometrů a při tom ještě vybral více než půl milionu korun na dobročinné účely. Za tenhle kousek si pak v anketě Král cyklistiky 2025 odnesl cenu veřejnosti za Počin roku.
Ale upřímně, jak často si při podobných projektech opakujete slova: Do čeho jsem se to pustil?
Co mě to zase napadlo, si nadávám celkem často. Ale vychladnu poměrně brzy. Je mi jasné, že toho nenechám. Že až dojedu do cíle a dám si pár dní oraz, tak už začnu plánovat, co dál.
Medaile jsou fajn, ale jde jen o bonus. Proto mě třeba nikdy nelákal Everesting. Abych jezdil pořád nahoru a dolů na jednom kopci? Na příběh dost chudé.