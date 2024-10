Můj velký životní úklid. Štybar o novém projektu, vyznamenání i maratonu

Třikrát se stal cyklokrosovým mistrem světa. Na silnici vyhrál etapy Tour a Vuelty, ovládl prestižní klasiky. Díky útočnému jezdeckému stylu, ale také ochotě pomáhat v závodech jiným měl tisíce fanoušků po celém světě.

V pondělí večer si za své zásluhy kráčel pro ocenění nejvyšší: státní vyznamenání od prezidenta republiky.

Nedlouho po ukončení kariéry jste prohlásil: Teď si chci v životě nejdřív uklidit. Povedlo se?

Pracuju na tom. Už jsem si odfajfkoval docela dost věcí.

Copak máte seznam?

Vlastně jo, v hlavě. Měl jsem vymyšlené také některé nové projekty. Ale než jsem se do nich pustil, chtěl jsem se zbavit věcí, co mě i finančně brzdily. Například nemovitost na Mallorce. Tu jsme prodali.

Přitom Mallorka bývala hlavně v zimě vaším druhým domovem.

Což o to, budu tam létat pořád, ale už ne do vlastního. Mým cílem po skončení kariéry bylo, abych měl co nejnižší pevné měsíční náklady. Do čehož ta nemovitost nezapadala. Také jsem se zbavil spousty věcí, které tam jen tak ležely. A navrch jsme se i v Belgii definitivně přestěhovali do domu u Antverp.