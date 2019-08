Štybar před Vueltou: Úniků se určitě bát nebudu. Nemíním se šetřit

Poprvé po patnácti měsících opět podstoupí třítýdenní tuhý test vlastní odolnosti i bojovnosti.

„Zdeněk i Philippe Gilbert mají vlastnosti, které potřebujete k etapovým vítězstvím. Po celé tři týdny budou na Vueltě vyhlížet své příležitosti,“ vyzdvihl roli dvou klasikářských matadorů Wilfried Peeters, sportovní ředitel jejich stáje Deceuninck-Quick-Step.

Jen na dva dny se Štybar po závodě Binck Bank Tour otočil doma. Dnes odletěl směr Torrevieja. Odtud vyrazí peloton v sobotu na svoji 3 272 kilometrů dlouhou pouť. A hned v úvodní týmové časovce chce Quick-Step usilovat o výrazný úspěch.

„Kdysi bývala týmová časovka naší slabinou, ale za poslední roky se stala naší silnou stránkou,“ říká český cyklista. „Tak se hned pokusíme o vítězství.“

V sezoně 2012 byla Vuelta i vaší první Grand Tour kariéry. Jak na tehdejší premiéru vzpomínáte?

Nevěděl jsem, co od toho čekat. I proto jsem se trochu bál chodit do úniků. Ale ještě dnes si jasně vybavuji, jak jsme po třech týdnech přijížděli do Madridu a jak moc emocionální to pro mě bylo. Někteří lidé si předtím pokládali otázku, jestli celý závod vůbec vydržím. A já to zvládl. Byl to velký zážitek.

Teď už se rozhodně úniků bát nebudete, že?

Určitě ne. Při mém posledním startu na Vueltě (v roce 2016) jsem v nich byl asi čtyřikrát. Ani letos se nemíním šetřit.

Těšíte se? Chyběly vám starty na podnicích Grand Tour? Naposledy jste absolvoval loňské Giro.

Já se vždycky na Grand Tour těším. A Vueltu mám opravdu rád. Není tak vystresovaná jako Tour a nemá ani tak špatné počasí a dlouhé transfery jako Giro.

Zato má nejvíc hor.

No, to je její jediná vada. Zažil jsem tu i stoupání na Angliru, které je asi ze všech nejhorší. Na spoustu kopců Vuelty nerad vzpomínám. Ale dalo se to přežít. Letos v létě jsem tři týdny trénoval v horách kolem Livigna. Tak doufám, že mi to teď ve Španělsku k něčemu bude.

Vaším nejkrásnějším zážitkem z Vuelty je nejspíš vyhraná etapa z ročníku 2013. V Maireně jste ve spurtu porazil svého současného týmového kolegu Gilberta.

Často na ten dojezd s Philem vzpomínáme. On tehdy závodil za BMC a měl na sobě dres aktuálního mistra světa. Takže šlo o cenný skalp.

ROK 2013. Zdeněk Štybar projíždí vítězně cílem 7. etapy cyklistické Vuelty.

Letos se s Gilbertem podělíte o příležitosti v klasikářských etapách, bude to tak?

Scénář může být podobný jako minulý týden na Binck Bank Tour. Tam jsem v závěrečné etapě nastoupil, a když mě potom ostatní sjeli, útočil zase Phil. Příště to třeba uděláme opačně. Měli bychom těžit ze situace, že jsme dva profilově stejní závodníci. Prohlížel jsem si itinerář celé Vuelty a takových pět pro nás vhodných etap se na ní najde.

Jaké pocity jste měl z vašeho útoku na předposledním stoupání Binck Bank Tour?

Nic moc, protože jsem ten útok nedotáhl do konce a na vrcholu kopce jsem začal trochu parkovat. Ten závod byl opravdu těžký a rychlý, závodilo se v podstatě celou etapu a můj nástup už pak nebyl úplně ono.

Váš tým nyní neveze do Španělska žádného lídra na přední příčky celkové klasifikace. I díky tomu byste měli dostat víc volnosti?

Ano. O nějaké solidní umístění se pokusí mladý Brit James Knox, ale ten bude spíš sbírat zkušenosti. Na sprinty máme Fabia Jakobsena, jenže na Vueltě moc spurtů nebude. Proto věřím, že se přede mnou otevře dost příležitostí prosadit se. Formu mám dobrou a startem na Binck Bank Tour jsem ji snad ještě vylepšil. Do sbírky vítězných etap ze všech závodů Grand Tour mi stále chybí Giro, to se pokusím změnit v příští sezoně, ale i druhá vyhraná etapa na Vueltě by byla moc příjemná.

Na rozdíl od posledního Gira i Tour jsou klasikářské etapy Vuelty rozprostřeny do celých tří týdnů. Líbí se vám taková skladba?

Určitě. Vydržíte pak být motivovaný po celé tři týdny. Přece jen, když jsou na Giru prvních deset dní etapy, které vám sedí, a potom v posledním týdnu jen samé hory, působí to negativně na vaši morálku. V takovém případě víte, že v posledním týdnu si už skoro ani nezazávodíte. Takhle budeme naopak koncentrovaní až do Madridu. Měly by to být super tři týdny.

ZATÍM NAPOSLEDY NA VUELTĚ. Zdeněk Štybar u týmového autobusu před startem 18. etapy Vuelty v roce 2016.

Škoda, že u toho nebude i váš český parťák Petr Vakoč. Překvapilo vás, že zůstal v sestavě Quick-Stepu jen náhradníkem?

Překvapilo a mrzí mě to, počítali jsme s Petrem s tím, že tam budeme spolu. Až na poslední chvíli nejspíš tým na pondělní poradě rozhodl, že Petr bude mít jiný program.