Štybar před prvním monumentem: Tolik nemocných lidí jsem v tomhle období neviděl

Z etapového závodu Paříž - Nice jste musel minulý týden ze zdravotních důvodů odstoupit. Oč šlo?

Skoro všichni z týmu jsme onemocněli. Od třetí etapy to na nás padlo a postupně jsme odpadali. Ještě jsem objel časovku a chtěl jsem nastoupit i do páté etapy. Jenže po cestě na start jsem začal víc a víc kašlat, měl jsem husí kůži, takový klasický chřipkový pocit. Doktor mi řekl, ať určitě neriskuju a zůstanu v autobuse. Yves Lampaert měl ty samé problémy a pak i Forian Senechal, Fabio Jakobsen, všichni to odnesli. A teď i kluci, co startovali v Itálii na Tirrenu, začínají jeden po druhém ulehat.

Sezona jarních cyklistických viróz?

Opravdu jo. Aby bylo tolik lidí nemocných, jsem v tomhle období nikdy neviděl. Každý je co nejopatrnější a chrání se, nikdo nechce být před klasikami nemocný, a přesto na Paříž - Nice v jeden den neodstartovalo do etapy 20 lidí a v další den 15. Přitom covid to není, všechny nás samozřejmě testovali a nikdo pozitivní nebyl.

Stačil týden do San Rema, abyste se dal dohromady?

Nevím. V pondělí jsem byl poprvé zase na kole, pomalinku se projet. Každý den jsem lepší a lepší, tak snad budu v sobotu v cajku. Beru to tak, že buď se mi pojede dobře a i kdyby ne, půjde aspoň o dobrý trénink. Připadá mi, že jsem si letos ještě pořádně nezazávodil a přitom za chvíli máme po klasikách. Za každý závod jsem proto rád.

S čím do závodu jako Quick-Step půjdete, když vám ze sestavy vypadl Julian Alaphilippe?

Bude to pro nás taková trochu otevřená hra. Samozřejmě, máme Fabia Jakobsena, ale má foukat po větru celý závod, bude to určitě rychlé a my nevíme, kam až Fabio dojede. Náš plán tudíž nebude tak konkrétní, jako když jsme sem jeli třeba s Julianem Alaphilippem a Eliou Vivianim a jasně jsme věděli, že máme dvě různé karty, se kterými jsme mohli hrát. Teď je naší jedinou kartou Fabio a když nám to s ním nevyjde, budeme my ostatní koukat, jestli se někde nevyskytne možnost odjet, nebo jestli se zkusíme udržet s nejlepšími.

Pokusíte se tedy Jakobsena dostat v popředí přes stoupání na Cipressu a Poggio (27, respektive 13 km před cílem) a jestliže se to nepovede, budete improvizovat?

Tak nějak. Byli bychom rádi, kdyby je Fabio přejel, formu má dobrou, ale nevím, jestli se dostane přes Poggio vepředu podobně jako loni Caleb Ewan (australský sprinter tehdy skončil druhý). Každopádně to pro Fabia bude obrovská zkušenost s jediným monumentem, který by ve své kariéře mohl vyhrát.

Domestique @Domestique___ #MilanoSanremo - 293 km // 2096 altitude metres La Primavera! First monument of the season up for grabs. To attack before Poggio or not to attack before Poggio, the question we ask ourselves every year. Let's hope for fireworks. And yes, Mathieu van der Poel is back! https://t.co/MkdLN9ZRfj oblíbit odpovědět

Jaký vlastně máte vztah k San Remu?

Skoro vždycky jsem tu zažíval neobvyklé věci. Jednou nám na něm padal sníh, jindy nám zase kompletně propršelo. Nebo jsem z první skupiny lehnul při sjezdu z Poggia. A další rok jsem pro změnu spadnul při sjezdu z Cipressy, když mi přes cestu přeskočil do cesty pes. Zažil jsem tu i neuvěřitelně emoční moment, když jsme vyhráli s Julianem Alaphilippem a na Poggiu jsme jeli skoro rekordní čas. Tehdy šlo o obrovskou týmovou práci, Julian zvítězil a my pak projeli cílem s Philem Gilbertem, Eliou Vivianim a Yvesem Lampaertem se zvednutýma rukama nad hlavou. Co se mých ambicí týče, prakticky nikdy jsem tu neměl šanci jet vyloženě na sebe, jen v roce 2014 jsem skončil sedmý.

Mnozí letos hovoří o možném souboji Pogačar - van Aert. Také si myslíte, že budou dirigenty závodu?

San Remo není až tak jednoznačné jako jiné závody, Cipressa nebo Poggio nejsou šestikilometrové kopce. Jasně, ti dva jsou na tom určitě nejlépe ze všech a jsou to absolutní topfavorité. Kdo ví, co nakonec vymyslí, jestli pojedou úplný šrot od Cipressy a potom si to rozdají na férovku na Poggiu. Ale ten závod má skoro 300 kilometrů, a ta délka vám vleze do nohou. Ono je něco jiného dělat vítězné nástupy po 180 kilometrech a něco jiného po 290 kilometrech. I když to, co v sezoně zatím předváděli Pogačar a van Aert bylo úžasné na sledování.

Pogačar ještě letos nepoznal porážku a vyhrál i vaše tolik oblíbené Strade Bianche, kde jste letos poprvé od roku 2015 chyběl. Dost vás to mrzelo?

Hodně. Ale tým to takhle rozhodl, poslali mě na Paříž - Nice. Důvod byl ten, že kdybych jel Strade, musel bych potom jet Tirreno - Adriatico a na něm měl Quick-Step tým postavený na Juliana Alaphilippa a Remka Evenepoela, nebyl by tam pro mě prostor. Absence na Strade Bianche mě samozřejmě dost mrzela. Na druhou stranu jsem zase jel něco jiného. Ale kdybychom si mohli všechno vybrat, bylo by to moc jednoduché.

Jak byste ohodnotil vaši současnou formu před nejdůležitějšími klasikářskými týdny vaší sezony?

Na Paříž - Nice jsem se v prvních etapách cítil dobře, i když jsem cítil, že potřebuju ještě závodní kilometry.

Dokonce jste jezdil i pro bonusy na prémiích.

Jo, to bylo jednou a také proto, abychom pak měli týmové auto na přednější pozici. Každopádně každý den jsem si připadal líp. Předtím jsem jel na začátku sezony Ruta del Sol z plného tréninku, za což jsem pak zaplatil na Omloopu a Kuurne (prvních belgických klasikách), protože jsem nebyl stoprocentně zregenerovaný. Na Paříž - Nice jsem se chtěl rozjet, ale skolila mě tam nemoc. Takže se mi těžko hodnotí. Po tom všem, co jsem odtrénoval, bych mohl být v celkem dobré formě. Jen si to potřebuju někde pořádně vyzkoušet.

Jaká by mohla být letos v Quick-Stepu hierarchie na kostkových klasikách?

Vůbec jsme ji zatím nerozebírali. Ono se to vyvrbí tak nějak samo. Teď se všechno mění i těmi nemocemi, Ballerini byl nemocný, teď je i Yves Lampaert, snad jen Kasper Asgreen byl zatím zdravotních problémů ušetřen. Nejbližších deset dní bude hodně důležitých, abychom viděli, kdo v jaké formě je.

Je vám 36 let. Vyžaduje takový věk, abyste dělal něco jinak než třeba v osmadvaceti?

Myslím, že letos jsme v tréninku dokonce i trochu přidali. Ne, nepociťuju, že bych něco dělal jinak. Možná jsem víc v klidu. Mám přehled, kdy a kde bych měl být vepředu, ale chápu, že ne vždycky se to povede.

Tělo tedy nebolí víc než dřív?

Ne ne ne, zatím všechno drží a také motivaci mám pořád velkou. Když vidím výkony a morálku ostatních, motivuje mě to víc a víc, nechci zůstávat za nimi a říkat: Nějak jsem si tou cyklistikou prošel, tak si dám klobásu a pivo, protože už můžu být v klidu. Kdepak, takhle ne. Pořád mi nevadí každý den si odvažovat jídlo, být koncentrovaný a plnit tréninkové plány, které mám. Až mě přestane bavit trénovat, pak teprve nastane čas skončit.

O rutinu tedy stále nejde?

Určitě ne. Letos jsem sezonu začínal jiným závodem, mám jiného trenéra, také to jsou impulzy.

Kterou Grand Tour byste měl letos jet?

Zatím to vypadá na Giro. Že by mě pak dali i na Tour, je hodně malá šance.

Čekají vás tedy San Remo, kostkové klasiky, pak pauza a Giro?

Ano. A letos tam ani moc velká pauza nebude, když se jede Roubaix o týden později. Po něm budou do startu Gira v Budapešti jen tři týdny.