Štybar mění plány: Roubaix zrušili, tak jsem se v týmu přihlásil na Vueltu

Čekal jste, že se to může stát?

Už před 14 dny jsem slyšel, že se o tom začíná diskutovat a že s uspořádáním Roubaix to bude složité. Přesto si někteří kluci od nás z týmu byli tenhle týden kostkové úseky projet. Doufal jsem, že se Roubaix pojede, ale zároveň jsem někde v mysli měl už delší dobu obavy, že ho zruší. Bylo to tak 50 na 50.

A když jste se pak dozvěděl o definitivním odvolání závodu, jaký pocit převládal? Naštvání? Smíření?

Samozřejmě, že mě to mrzelo. Kluci, co si teď projížděli trať, mi vykládali, že je tam docela bahýnko a nějaké mokré úseky. Říkal jsem si, že by to letošní Roubaix bylo hodně zajímavé. Ale i proto, že má forma není zatím žádná hitparáda a chybí mi spousta závodů, tak mě jeho zrušení nepoloží tolik, jako kdybych věděl, že mám životní formu a že bych tam mohl jet o velký výsledek.

Zatímco letos byste si nevěřil?

Byla by to spíš taková velká neznámá, co na Roubaix předvedu. Vyhrát ho by pro mě bylo letos těžké a možná bych si pokazil svoji dosud výbornou statistiku na tomhle závodě. I když pevně věřím, že se to teď s mou formou bude rychle měnit k lepšímu.

Zrušení dalšího klasikářského monumentu Kolem Flander, který se má jet příští neděli, zatím nehrozí?

Ne, vypadá to s Flandrami dobře a stejně tak by se měly odjet i Gent-Wevelgem (tuto neděli) a Scheldeprijs (ve středu). Myslím, že to bude dobře zabezpečené.

Ovšem opět s omezením diváků. Ale na to už jste si asi zvykli.

Jo jo, teď jsme i Brabantský šíp jeli bez diváků. Ačkoliv tady v Belgii se to takhle říci nedá, protože když projíždíme kolem jejich domů, vylezou aspoň před barák. Vždycky u trati nějací lidé budou, ale nesmějí stát na startu, v cíli a ve stoupáních. Na startu se normálně koná prezentace týmů, hlasatel tam vykřikuje, jako by tam byly davy fanoušků, ale nikdo tam není. Je to takové zvláštní.

Měl byste jet všechny tři nadcházející klasiky?

Scheldeprijs vynechám. Preferoval jsem jet radši Brabantský šíp. Původně jsem měl startovat teď v sobotu i na Amstelu, jenže ten kvůli koronaviru taky zrušili.

Ryze hypoteticky, když teď zrušili i Roubaix, které se mělo jet 25. října, mohl byste oproti původním předpokladům stihnout Vueltu, ne? Ta začíná 20. října.

Abych vám řekl pravdu, už jsem se na ni tak trochu přihlásil před dvěma týdny, když to s Roubaix začalo vypadat špatně. Řekl jsem tehdy týmu, že pokud by Roubaix odvolali, tak bych Vueltu rád jel, protože mi chybí strašně moc závodů.

A místo v sestavě by se pro vás našlo?

Doufám, že jo, že mi ho tam udělají. Ví o mém zájmu a budeme to ještě řešit. Aby toho nebylo málo, malinko teď bojuji i se zánětem žaludku a nejsem zrovna stoprocentní, ale Vuelta by mi určitě pomohla i směrem k příštímu roku, i kdyby měla být kvůli současné složité situaci ve Španělsku zkrácena ze současných 18 třeba na 16 etap.

Koleno, které vás na poslední chvíli nepustilo na start Tour, už je úplně v pořádku?

Ano. Bylo předtím přetížené a pomohlo mu, že jsem si orazil. Posledním závodem, který jsem v srpnu jel, bylo mistrovství republiky. Pak jsem odcestoval do Nice na start Tour, kde jsem si ještě projel s klukama druhou etapu, ale to mě už hodně bolelo. Tak jsem si naordinoval dva týdny volna, čímž se dalo dohromady. Pak jsem ještě nějaký čas tréninky radši jen tak šolíchal, dvě hodiny, tři hodiny, ale teď už je v pohodě.

Zdeněk Štybar jako druhý muž českého šampionátu v silniční cyklistice

Nějaký čas vám však muselo trvat, než jste se znovu zapracoval do závodního rytmu.

Právě. Chtěl jsem jet Kolem Slovenska, ale v týmu už nebylo místo. Pak jsem jel Binck-Bank Tour, ale tam zrušili kvůli koronaviru nejtěžší etapu. Spousta závodění ubylo, kvantity i kvality. I etapy na Binck-Banku byly krátké, takže ty tvrdší testy mi chyběly.

Jak jste prožíval Tour? Měl jste chuť ji sledovat v televizi, když jste o ni na poslední chvíli přišel?

Nejdřív jsem si říkal, že se na ni ani koukat nebudu. Ale pak mi to nedalo. Připravoval jsem se předtím se skupinou kluků, která Tour jela, tak jsem s nimi žil aspoň na dálku a na dojezdy etap jsem se díval. Když Julian Alaphilippe získal hned druhý den žlutý dres, mrzelo mě, že jsem se toho nemohl osobně zúčastnit. A stejně tak, když potom Sam Bennett přivezl zelený dres až do Paříže. To jsou zážitky, které vám v kariéře utečou.

Každopádně v týmu musí nyní panovat velká spokojenost. Máte zelený dres z Tour, zásluhou Alaphilippa duhový z mistrovství světa a teď jede Almeida v růžovém na Giru.

Myslím, že tým je moc spokojený, i když vždycky to může být ještě lepší, Julian mohl minulý týden vyhrát i Lutych (byl nejprve těsně druhý a pak kvůli křížení dráhy v pořadí odsunut). Ačkoliv na to se zapomene, když je mistrem světa. Taky ostatní kluky poslední výsledky namotivovaly, daly jim náboj i na Giru.

Překvapilo vás, jak dobře ho mladičký Joao Almedia jede?

On je dobrý. Na soustředěních hodně soupeří s Remkem Evenepoelem, jsou tak trochu konkurenti a možná i díky tomu je Joao teď tam, kde je. Že bude oblékat růžový trikot, nikdo nečekal, ale je to perspektivní mladý kluk.

Ale Dolomity a Alpy budou pro něj tuhou zkouškou.

To určitě jo, ale Joao je doopravdy výborným vrchařem. Když jsme jezdili při soustředění na San Pellegrinu, patřil v kopcích k nejlepším z týmu. Vzpomínám, že už když jsem ho viděl poprvé, říkal jsem si: Aha, tak tenhle kluk má talent.

Jste nyní vlastně jediným ze čtyř českých profesionálů ve World Tour, který má klid ohledně smlouvy na další sezonu. Co říkáte kritickému stavu stájí CCC a NTT?

Finance jsou problém. Ty dva týmy jsou v podstatě pryč a volných míst jinde je hrozně málo. Třeba u nás v týmu už mají plno. Patrick Lefevere řekl, že nechce nikoho ze současného kádru nechat bez smlouvy, že si to nikdo po tomhle komplikovaném roku nezaslouží. Tak prodloužil smlouvy i všem, kterým dobíhal kontrakt. Patrick se k tomu postavil čelem, ale celkově je nyní hrozně málo míst na spoustu přebývajících lidí.

Co s tím?

Těžko říct. Ti kluci, co nemají kontrakt, půjdou často pod cenu a v tomhle složitém období podepíší smlouvy i za minimum, aby nějak překlenuli další rok a mohli bojovat dál. Týmy si budou mezi nimi moci vybírat. Ale ta místa vážně nejsou. A to je obrovský problém.

Jak prožíváte, co se v současnosti v souvislosti s prudkým nárůstem případu covidu děje v Česku?

Při hledání motivace během návratu do tréninku po mém zranění kolene jsem tam chtěl jet na kole.

Z Belgie?

Ano, z Belgie do Čech. Objevil bych nové cesty, novou krajinu. Byl to už dlouho takový můj cíl, že bych jel jednou na kole z Belgie do Čech. Ale tým mi to zakázal, nepřáli si, abych cestou každý den spal na jiném hotelu. A pak už mě nechtěli do Čech pustit ani autem, že je tam situace s covidem špatná. Ale na poslední chvíli jsem si ještě cestu prosadil - a jsem rád, protože teď už bych neměl šanci, jinak bych musel po návratu do Belgie do karantény. Hodně mě mrzí, že se to v Čechách s covidem takhle pokazilo a rozjelo, když jsme na jaře byli jedna z nejlepších zemích a celá Evropa nás měla za příklad, jak lidé tehdy u nás byli disciplinovaní. A najednou jsme nejhorší v Evropě. To je velký skok. Mám Čechy rád, chybí mi, je mi moc líto, že se tohle stalo.