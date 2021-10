Peklo severu na podzim? Možná je to znamení, tvrdí Štybar před Paříž-Roubaix

Kdyby měl jedním slovem vyjádřit, co pro něj klasika všech klasik znamená, Zdeněk Štybar by měl okamžitě jasno. Hell, tedy peklo. Peklo severu se ostatně klání Paříž-Roubaix přezdívá, a přestože je to závod, který českému cyklistovi naprosto svědčí, i on při něm trpí.