Štybar po Roubaix: Trochu mě to mrzí. V nohách bylo víc než osmé místo

Čtyři cyklisté z Quick-Stepu dojeli mezi nejlepšími osmi. To je dneska velké týmové vítězství, je to tak?

Rozhodně. První, třetí, šestý, osmý. To si myslím, že není špatné.

Převládá u vás týmová radost z triumfu Philippa Gilberta, nebo máte v hlavě, že jste sám chtěl Paříž-Roubaix vyhrát?

V hlavě to určitě mám. Abych se přiznal, takhle lehce jsem Paříž-Roubaix ještě nikdy neobjel.

Vážně?

Řekl bych, že jo. Závod byl hodně těžký, ale celý den se mi jelo dobře. Spíš jsem spoléhal na to, že se závod rozhodne až později. Ale tím, jak to bylo těžké, tak hodně brzo zůstalo v pelotonu málo lidí, kteří by tahali a drželi skupinu pohromadě. Bylo to o správném úniku a v tom byl jak Phil (Gilbert), tak Yves (Lampaert).

Belgický cyklista Philippe Gilbert líbá trofej pro vítěze závodu Paříž-Roubaix.

Mrzí vás, že vy jste v něm chyběl?

Trochu mě to mrzí, v nohách bylo dneska víc než osmé místo, ale musím respektovat týmovou taktiku a jsem hrozně rád, že vyhrál Philippe Gilbert.

Jak se vám celý den jelo? Byla docela zima, hodně foukalo.

To jo, byl to hodně těžký závod. Původně jsem si myslel, že skupina uprchlíků odjede dřív - po 10, 20 kilometrech. Ale odjela až na nějakém osmdesátém kilometru. A pak na pátém kostkovém sektoru se to zase všechno sjelo. Proto byl ten závod hodně těžký. Pořád se to sjíždělo, pak to zase odjíždělo.

A když to v nejdůležitějším momentě odjelo naposledy, vy jste v první skupině chyběl. Čím to?

Byl jsem někde v polovině skupiny a naši dva kluci tam byli dřív a rychleji zareagovali. Když jsem je pak viděl, už jsem reagovat nemohl. Takhle to vyšlo. Odjeli celkem brzo, ale já v tu chvíli už samozřejmě nemohl nic dělat.

Takže jste poté spíše brzdil druhou skupinu?

Brzdil ani ne, spíš jsme tam už pochopitelně nespolupracovali, abychom je vepředu zbytečně nedojížděli. Jak Yves, tak i Phil mají dobrý spurt na velodromu. Doufali jsme, že se to jednomu z nich povede.

Vy sám jste se už cítil zdravotně stoprocentně v pořádku?

Jojo. Jsem rád, že mám ty trable za sebou.

I díky tomu jste nakonec dojel pošesté ze sedmi startů v elitní desítce. To je úctyhodná bilance.

Já ani nevěděl, kolik lidí před námi je, ale jediné, co jsem si říkal, bylo, že musím zase dojet aspoň do desítky, když už jsem tady.

Pak jste spurtoval ve skupině o šesté místo.

Ono je to jiné spurtovat o první místo, nebo o šesté až desáté. Spíš jsem to bral tak, abych si aspoň udržel tu bilanci.

Na jaře jste letos vyhrál Omloop Het Nieuwsblad i E3 Binck Banck Tour. Bylo tam i čtvrté místo na Strade Bianche, teď osmé na Roubaix. Spokojenost?

Je to lepší než loni, ale mohla z toho být ještě lepší umístění. Takhle to ale je, někdy to vyjde na někoho jiného a vy nejste v tom správném úniku.

Kolik dní bez kola si teď dopřejete?

To bude spíš týden. Ještě uvidíme, co budeme dělat, zítra se rozhodneme, až se probudíme. No a pak mě čeká závod Kolem Kalifornie.