Štybar po San Remu: Pořád jsem jezdil dopředu dozadu, máknul jsem si

Jak se vám sáhodlouhých 300 kilometrů do San Rema letos zamlouvalo?

Tak San Remo je vždycky takový dost nudný závod, než se začne něco dít, ale já jsem si docela máknul pro tým. Měl jsem se starat o Sama Bennetta, ale potom i Julian (Alaphilippe) chtěl, abych zůstával s ním, takže jsem pracoval pro oba, což nebylo právě jednoduché. Takže i když se toho zase tolik nedělo, pořád jsem jezdil dopředu dozadu.

Což vás muselo stát dost sil.

Stálo. Potom ještě Sam Bennett píchl na Bertě, což je po 260 kilometrech první důležitý bod závodu, kde první kluci odpadají a vy už potřebujete být vepředu. Čekal jsem na Sama, abychom najeli dobře na Cipressu, a to se nám i povedlo. Pak jsem měl důležitý úkol najet dopředu na Poggio, i to jsem zvládl. Ale tím, jak jsem předtím hodně dělal pro tým, jsem už neměl nohy, když se na posledním kilometru na Poggiu pole nadělilo.

Týmový plán byl tedy jet na spurtéra Bennetta, pokud by vydržel v čelní skupině až do konce, nebo na Alaphilippa?

Přesně tak. Když jsme viděli, že Sam už na tom asi nebude moc dobře, chtěli jsme to s Julianem udělat stejně jako předloni a jet odspoda tempo na Poggiu, ale Ineos tam s Gannou sám nasadil vysoké tempo. Sám jsem pak už z toho tempa neměl dost sil dostat se někam k 10. pozici a ještě zrychlit.

Alaphilippe se pokusil na Poggiu nastoupit, ale největší soupeři jej velice rychle zneutralizovali.

Protože Poggio se předtím jelo vážně hodně ostře a nikdo už neměl na nástup nohy. A po sjezdu z Poggia to pak byla v San Remu trochu loterie, všichni favorité se drželi pospolu a Jasper Stuyven toho využil a dokázal jim odjet.

Vy jste měl při sjezdu z Poggia štěstí, když se vám povedlo vyhnout pádu jezdce týmu Intermarché-Wanty.

Jo, tehdy jsem byl ve druhé skupině a z rádia mi říkali, že někde za mnou by ještě měl být Bennett. Tak jsem se otáčel a hledal ho očima a za zatáčkou, ve které jsem už v minulosti s Kwiatkowským spadnul, jsem málem přehlédnul, že přede mnou leží borec z Wanty.

Potom už asi ani nebylo moc reálné dotáhnout se zpět do první skupiny.

Ne, to už nešlo, protože jak ujel Jasper Stuyven, ta čelní skupina pod kopcem nezpomalila a jela dál. Ale stejně bych neměl nohy na to, abych v ní spurtoval nebo zkoušel odjet. To bych musel jet ten závod hned od startu úplně jinak. Jakmile začnete putovat v balíku zezadu dopředu, pracovat pro někoho jiného a vozit ho na pozice, stojí to strašně moc sil.

Belgičan Stuyven z týmu Trek je šampionem z druhé řady favoritů, ale jeho triumf není pro vás kdovíjakým překvapením, že?

Určitě ne. Všichni víme, že je silný závodník. Samozřejmě, nikdo asi takový výsledek nečekal poté, jak Mathieu (van der Poel) a Wout (Van Aert) v posledních týdnech lítali, ale je zaslouženým vítězem. Už několik let má výsledky na vysoké úrovni.

Jak byste zhodnotil vaši výkonnost v celé úvodní části sezony?

Byl jsem hodně zklamaný z toho, jak se mi nepovedlo Strade Bianche. Nedokážu si úplně vysvětlit, proč se to stalo, snad proto, že mi ještě chyběly závodní kilometry. Vyjel jsem na Strade s nejlepšími přes nejtěžší pasáž na Santa Marii, jenže pak už jsem nestíhal. Na Tirrenu už jsem potom zase fungoval dobře, což jen potvrdilo můj názor, že jsem nejspíš ještě potřeboval nějaké závodní kilometry navíc.

Takže teď jste s formou spokojený?

Myslím si, že zase funguju dobře. Bohužel to není nikde vidět, protože jsem měl zatím spoustu úkolů pro tým.

Na belgických klasikách byste měl dostat volné ruce?

Tak víte, jak to v našem týmu je, v něm si tu pozici musíte i trošku vydobýt. Uvidíme, jak se závody budou vyvíjet. Věřím, že E3 Harelbeke (páteční worldtourová klasika) je teď pro mě dobrá šance, ale jak nakonec bude probíhat, je těžké říci. Každý je teď hladový po výsledcích. Nikdy nebylo jednoduché prosadit se, ale teď je to podle mě ještě těžší.

Vracíte se po delší době z Itálie domů do Belgie, která měla relativně striktní proticovidová opatření. Jaká je tam situace teď?

Abych pravdu řekl, už to ani moc neřeším. Tím, že žijeme trochu mimo realitu a jsme pořád v té naší cyklistické bublině, pohybujeme se jen mezi hotelem, autobusem a závody. Jen když přijdete na letiště, zase se vrátíte do reality, protože potřebujete štos papírů, abyste se vůbec mohli vrátit domů. A samozřejmě, když potom ke mně dorazí informace, že Roubaix je zase ohroženo, je to určité zklamání.

Máte obavy, že Francouzi královnu klasik Paříž - Roubaix kvůli epidemiologické situaci v zemi opět zruší?

Píše se to, říká se to, ale pořád doufám, že se pojede. Profesionální závody tam zatím neruší, ale jaká bude situace za tři týdny, nikdo neví.

Ze San Rema jste se nyní rozhodl cestovat domů letecky a vlakem. Na letištích si však nyní musíte připadat docela opuštěně.

Když jsem z hotelu procházel přes parkoviště na letiště v Nice, bylo parkoviště úplně prázdné. Veškeré cestování je teď jiné. Nikdy předtím jsme tolik nepřemýšleli o tom, jestli máme jet ze závodů domů 1300 kilometrů autem, nebo letět. Dřív jsme byli zvyklí lítat. Ale teď jsme zvažovali, že tu štreku pojedeme autem a někde cestou přespíme, protože letů je minimum a sehnat nějaký vhodný je komplikované. Na let z Nice do Amsterdamu jsem musel mít PCR test a pak i rychlý test. Někdy mi připadá, že jen to shromažďování a vyplňování papírů, abych se někam dostal, je delší než cesta samotná.