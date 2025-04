Chvílemi výrazně zaostávali. Hledali se, ve druhé třetině prožívali možná nejsložitější chvilky v letošním extraligovém play off. „Nebylo to dobré,“ hledal Vladimír Sobotka jen marně slova po prohře...

Hokejové mistrovství světa žen míří do Českých Budějovic. Hrát se bude od 9. do 20. dubna 2025. Všechny zápasy přivítá Budvar Aréna s kapacitou pro 5870 diváků. Jaký je systém turnaje, kdy hrají...

Basketbalistky ZVVZ USK Praha ve čtvrtfinále Final Six Evropské ligy v Zaragoze porazily italské Schio 79:72. V pátek se utkají o finále s úřadujícím šampionem soutěže Fenerbahce Istanbul. Mezi...

Nymburk začal boj o Final Four porážkou, za Galatasaray zazářil 33 body Cummings

Nymburku nevyšel ve vyprodané pražské Královce vstup do boje o Final Four basketbalové Ligy mistrů, na Galatasaray Istanbul nestačili čeští mistři 80:106. Hosty táhl americký střelec Will Cummings,...