Proč bych odcházel jinam? Štybar si plácl s Quick-Stepem na další rok

Štybar o Roubaix: Nevstřebával jsem z tyčinek a gelů všechnu energii Při šesti z osmí startů na královně klasik dojel Zdeněk Štybar v první desítce, dvakrát dokonce druhý. Letos se v cíli našel na 26. místě výsledkové listiny. Zdeněk Štybar (vpravo) z Deceuninck - Quick-Step během závodu Paříž-Roubaix Poprvé v kariéře jste zažil mokré Roubaix na blátě. Rozhodně nešlo o nic příjemného.

To se za takového počasí dalo předpokládat. Ale na druhou stranu jsem to čekal ještě horší. Myslel jsem si, že se bude ještě víc padat a že závod bude ještě nebezpečnější. Připadalo mi, že jsem viděl na zemi víc doprovodných motorek než závodníků. Ovšem je fakt, že vzadu v pelotonu se nejspíš padalo hodně, tam už to asi vůbec žádná zábava nebyla. Vepředu ano?

Už na prvním úseku přes kostky nás bylo (ve skupině favoritů) jen kolem 25 lidí. Pak se to zase posjíždělo dohromady, že nás tam šlapalo okolo 50, ale potom nás při každém dalším úseku jen ubývalo a ubývalo. Nakonec v popředí zůstali jen lidé, kterým bláto a mokro až takový problém nedělaly, takže to ještě docela šlo. Co tedy dělalo největší problémy vám, když jste odpadl ze skupiny favoritů?

Ten den mi celkově nějak nesedl. Možná jsem ještě nebyl úplně zregenerovaný z mistrovství světa a chyběl mi jeden dobrý trénink v průběhu týdne. V jednu chvíli jsem navíc prochladl, drkotal jsem zubama zimou. Od toho chladu mě pak mohl chytnout žaludek, který jsem měl po prvním kostkovém úseku trochu rozhozený. Mohl jsem jíst, ale vyloženě jsem to do sebe cpal. Nevstřebával jsem všechnu energii, kterou jsem do sebe prostřednictvím gelů a tyčinek rval, a chyběla mi pak čerstvost v nohách. Takže jste nezachytil klíčové dělení.

Když odjížděli van der Poel s Lampaertem, věděl jsem, že tam mám za nimi být, ale vůbec jsem na těch kostkách nebyl schopný zrychlit. Je mi to trochu divné, proč mi Roubaix takhle nesedlo. Nejspíš šlo opravdu jen o souhru drobností, o ten chlad i žaludek. Na ty úplně nejlepší jsem v neděli neměl, ale kdyby mi závod jen o malinko líp sedl, mohl jsem jet s van Aertovou skupinou o 6. místo. Jak dlouho jste pak za cílem ze sebe dostával to bahno?

Poprvé v životě jsem se dostal do historických sprch na velodromu v Roubaix a bylo to asi má nejlepší sprcha v životě. Ten moment, když jsem ze sebe všechno dostával, jsem si užil. A taky jsem tím trochu zachránil náš týmový autobus, když jsem se na rozdíl od jiných ročníků nesprchoval v něm. Pro váš Quick-Step to nebyl právě šťastný závod.

To k tomu patří. Všichni víme, že na Roubaix snadno potkáte smůlu. Florian Senechal měl defekt už na úseku před Arenbergem a jak jsme všichni byli od bláta, tak si ho náš sportovní ředitel vůbec nevšiml, jak čeká na kolo u silnice, a projel kolem něj. Takže jsme Floriana nečekaně brzy ztratili. Přesto jste coby tým drželi před obávaným Arenbergem výborné pozice.

Najeli jsme na něj vepředu, Yves Lampaert, Kasper Asgreen i já, tak jsem si říkal: Perfektní situace, jsme tu ve třech - a to ještě Ballerini a Declercq byli v úniku před námi. Ale o 300 metrů později píchnul Lampaert a hned potom Asgreen. V tu chvíli jsem zůstal v té skupině sám a věděl jsem, že to pro nás bude složité. Nakonec se Yves Lampaert v cíli propracoval na 5. místo. Načež tvrdil, že si připadal ze všech jezdců nejsilnější.

Je pravda, že Yves měl neuvěřitelný den, vždyť se vrátil dopředu se i po třech defektech. Asi byl opravdu na Roubaix nejlepším závodníkem. Ale jen to nestačí. Překvapilo vás jméno vítěze?

Celkem jo. Věděl jsem, že Sonny Colbrelli je ve formě. Dokonce jsem byl těsně za ním v momentu, kdy nastupoval, a bylo to tehdy jen o mém rozhodnutí, jestli s ním jet nebo ne. Jenže měli jsme tehdy celkem daleko do cíle, Colbrelli nastoupil sám, dojížděl si do skupiny v úniku. Věřil jsem, že pokud mu to sedne, někde v popředí by mohl skončit, ale neřadil jsem ho mezi největší favority, i když má letos v této fázi sezony neuvěřitelnou formu. Rozhodně neříkám, že by si vítězství nezasloužil. Ale nečekal jsem, že by mu až takhle mohly sednout mokré kostky.