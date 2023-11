Na rozlučku v Táboře se nepřipravuji, ale fanoušci snad ano, říká Štybar

Před třinácti lety si na táborské trati, kterou sám pomáhal stavět, dojel pro premiérový duhový dres. Do závodu tehdy vstupoval jako favorit a domácí publikum toužilo vidět jeho vítězství. Přestože mu hned v úvodu klání spadl řetěz, dokázal se probít zpátky do čela startovního pole a posléze s náskokem zvítězit.

Na obrázky průjezdu cílem s rukama nad hlavou se podle svých slov od roku 2010 nepodíval. Až nyní, při představování únorového šampionátu. „Jsou to krásné záběry, ale v hlavě mi utkvěl hlavně proces k samotnému závodu, který byl hodně tvrdý. Připravoval jsem se na jednotlivé části trati, připravoval jsem se s psychologem na různé situace, které mohou nastat. Dřív jsem to tak nevnímal, ale teď chápu, že to byla cesta k titulu,“ vypráví.

K táborskému titulu přidal ještě jeden o rok později a další v roce 2014. Mezitím sbíral úspěchy i na silnici. Druhé místo na Paříž-Roubaix, vítězná etapa na Vueltě i Tour de France.

Poslední roky ale Štybara z popředí výsledkových listin sráželo nemocné tělo, naposledy ho letos na jaře upoutala doma operace endofibrózy kyčelních tepen na obou nohách. „Tehdy jsme s manželkou pochopili, že jsem závislý na sportu. Ještě nikdy v životě nebyl jen doma čtyři týdny, a to nedělalo dobře ani jednomu z nás,“ přiznává.

Zdeněk Štybar sleduje záběry svého vítězství na MS v Táboře 2010

Přes enormní snahu dostat se zpět mezi nejlepší v silničním pelotonu se letos na podzim s worldtourovými závody loučil, když mu jeho stáj Jayco AlUla neprodloužila smlouvu.

„Celou kariéru jsem se bál, že rozhodnutí o konci kariéry za mě udělá někdo jiný. Třeba Patrick Lefevere v Quick-Stepu, který takhle ukončil několik kariér. Nakonec to udělal Brent Copelandt v Jaycu, ale možná to bylo to nejlepší rozhodnutí,“ přemítá Štybar.

„Je lepší ukončit kariéru o rok dřív než o rok později. Tělo už mám úplně dobité,“ přiznává.

„Teď mě nabíjí myšlenky, že poslední závod bych jel v Táboře, kde kdysi vše začalo, takže kruh by se tím krásně uzavřel.“

Co Štybara zdržuje od toho, být si koncem závodní kariéry na 100 % jistý? Ví se o nabídce českého týmu ATT Investment, v úterý přiznal další dvě možnosti, které blíže nespecifikoval. „Moje příprava je v plném proudu, takže kdyby to jedno procento dopadlo, budu schopný pokračovat v jakémkoliv pelotonu, ať už kontinentálním nebo worldtourovém,“ ujišťuje. „Ale v hlavě to mám nastavené tak, že Tábor bude poslední závod kariéry,“ dodává.

Před tím se ale musí dostat do závodního tempa a nabrat znovu jistotu v technice. Původně plánovaný vstup do cyklokrosařské sezony o třetím adventním víkendu ale nejspíš nakonec posune a poprvé ho fanoušci uvidí v závodech na konci prosince. Po Štědrém dnu jsou v kalendáři dva závody Světového poháru, v lednu pak další tři. Jeden z nich – ve španělském Benidormu – ale chce Štybar vynechat a připravovat se na závěrečnou zastávku SP v Hoogerheide. A pak už táborský šampionát.

„Když se odpíchnu od loňských výsledků, tak jsem tehdy bez specifické přípravy zajížděl kolem 15. místa, ale úroveň se každý rok zvyšuje, takže nevím, kam až se dostanu,“ hovoří o svých ambicích v Táboře. „Bylo by super zajet do desítky, ale musím být realista,“ zůstává nohama na zemi.

O prvním únorovém víkendu ho tedy pravděpodobně čeká loučení se závody i s fanoušky. „Nemohl bych si vybrat lepší akci na loučení s kariérou než tam, kde začala. Vedle českých tam bude i spoustu belgických fanoušků a s těmihle dvěma zeměmi jsem spjatý nejvíc. Kdybych chtěl sám zorganizovat rozlučku, lépe bych to nevymyslel,“ těší ho.

Sám se na loučení zatím speciálně nepřipravuje. „Ale doufám, že fanoušci ano,“ směje se. Každopádně jim chystá další velký závod ve svém podání. „V hlavě se připravuji tak, jako kdybych chtěl v Táboře vyhrát,“ říká.