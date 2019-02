Skvělý Štybar. Setřásl všechny soupeře a slaví etapový triumf v Algarve

Štybar svůj triumf poté zpečetil na cílovém výšlapu na Alto de Malhao, nepříjemném dvouapůlkilometrovém stoupání se sklonem 8,8 procenta. Na poslední stovce metrů se zde zbavil posledního zbylého soupeře, Sörena Kragha Andersona z týmu Sunweb, druhého muže celkové klasifikace, a nadšeně vymrštil ruku nad hlavu.

Konečně!

Tolikrát v uplynulé sezoně bojoval o prvenství v jednorázových závodech či v etapě, ale ani jednou na něj nedosáhl.

V Algarve naopak nyní prokázal, jak nažhavený a silný vstoupil do svého prvního klání nové sezony.

Celkově dosáhl na 15. vítězství své profesionání kariéry. To předchozí slavil před dvaceti měsíci 25. června 2017 na českém národním šampionátu. V mezinárodním pelotonu triumfoval naposledy 10. března 2016 ve druhé etapě worldtourového závodu Tirreno-Adriatico.

„Dnes byl Zdeněk po zásluze odměněn,“ glosoval Patrick Lefevere, šéf jeho stáje Deceuninck-Quicstep. Pro belgický tým šlo už o 10. vítězství v nové sezoně.

Hlavnímu poli unikl nedlouho poté, co z pelotonu jako první z favoritů celkové klasifikace zaútočil na předposlední prémii dne David De La Cruz ze Sky. Štybar se společně s Dánem Kraghem Andersenem pustili za ním.

Dostihli De La Cruze, který poté odpadl a ztratil i pozici v Top 10 celkové klasifikace.

Ke Štybarovi a Kraghovi Andersenovi se posléze dotáhl Steven Cummings ze stáje Dimension Data, pokračovali ve třech.

Za vrcholem neklasifikovaného stoupání 10 kilometrů před cílem a v následném sjezdu do údolí náskok vedoucího tria vystoupal až na 1:22 minuty.

Rozhodnutí muselo přinést až závěrečné cílové stoupání na Alto de Malhao. Když se profil silnice opět zlomil vzhůru a diváků kolem trati viditelně přibylo, měla trojice jezdců k dobru stále minutu.

Vzápětí neudržel tempo Cummings, zůstali jen dva.

Do posledního kilometru si Štybar a Andersen stále vezli 45 sekund k dobru, ale za nimi se už hnali vrchařští vlčáci: Wout Poels, elitní vrchař v barvách Sky, stejně jako Enric Mas, Štybarův týmový kolega a Tadej Pogačar, lídr celkové klasifikace ze stáje Emirates.

Štybar jim však šanci na etapové prvenství šanci. Setřásl i Andersena a pak už jen mocně oslavoval.

„Je to třetí rok po sobě, co jsem byl tady v úniku. Loni mě dojeli asi kilák před cílem,“ líčil Štybar pro stanici Eurosport. „Dnes jsem chtěl víc čekat, měl jsem pracovat pro Enrica Mase, ale když jsem viděl, že vyrazili dopředu De La Cruz a pak i Andersen, řekl jsem si, že to je ten moment, a jel jsem naplno. Byla to pro mě perfektní situace, čekal jsem na dojezd a věděl, že můžu zvítězit.“

Mocně finišující Pogačar uhájil celkové vítězství o 14 sekund před Andersenem a 21 sekund před Poelsem.

Na Enrica Mase, třetího muže Vuelty, zbyla konečná čtvrtá příčka, jeho týmový kolega Štybar si polepšil celkově na šesté místo.

V závěru tohoto týdne už Zdeněk Štybar vstoupí do seriálu jarních klasik, na programu má start na jednorázovém worldtourovém závode Omloop Het Niewsblad.

Že se do Belgie vydá ve skvělé náladě, netřeba dodávat.

Připravujeme podrobnosti