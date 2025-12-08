Všichni dřou, ale výsledky nikde, všiml si Štybar. Jeho projekt to má změnit

Alžběta Marešová
  11:36
„Kdybych měl jiný pas, byl bych ve world tour mnohem dřív,“ slýchal prý Zdeněk Štybar od svých českých cyklistických kolegů. Poslední tuzemský vítěz etapy na Tour de France se rozhodl, že to změní. Projekt Czech Cycling Academy má pomoct s hledáním nových talentů, s jejich rozvojem, ale také s nasměrováním trenérů správnou cestou a v důsledku s rozvinutím sportovního zázemí v zemi.
Zdeněk Štybar při projektu Roadshow, se kterým v rámci Czech Cycling Academy...

Zdeněk Štybar při projektu Roadshow, se kterým v rámci Czech Cycling Academy objíždí základní školy. | foto: Czech Cycling Academy

Bradley Wiggins si povídá se Zdeňkem Štybarem při sociální vyjížďce na části...
Selfíčko Bradleyho Wigginse se Zdeňkem Štybarem.
Petr Pavel vyznamenal cyklistu Zdeňka Štybara. (28. října 2024)
Zdeněk Štybar během L´Etape Czech Republic 2024.
27 fotografií

Štybar se nad fungováním českého sportovního systému zamyslel poprvé po olympiádě v Tokiu. „Přišlo mi, že všichni dřou, ale výsledky tomu neodpovídají,“ vypráví.

Po nějaké době se dal dohromady s Robertem Kolářem, viceprezidentem Českého svazu cyklistiky. Společně vytvořili pracovní skupinu, která sbírala informace a zkušenosti s výchovou mladých sportovců. Na základě poznatků pak vznikla Czech Cycling Academy, která by v ideálním případě měla znamenat zásadní posun ve výchově nových talentů.

S jejich hledáním mají pomoct projekty Roadshow a Talent Pool. Zatímco při Roadshow se objíždí školy a děti v rámci hodiny tělocviku absolvují hned několik aktivit, v rámci Talent Poolu měří mladí cyklisté svůj výkon doma.

„Původní myšlenka byla profesionálně otestovat co nejvíc dětí a vyhledat mezi nimi cyklistické talenty,“ říká Štybar.

Program Roadshow je proto sestaven z jízdy na cyklotrenažeru, seznámení se s jízdou v pelotonu Tour de France pomocí herní konzole, simulace jízdy na kole po Praze v počítačové hře, pohybová hra ve virtuální realitě a také změření na inteligentní váze, která zjistí nejen samotnou váhu, ale i procento tuku nebo třeba obsah minerálů.

Na základě získaných dat pak speciálně vyvinutý software spočítá produkci wattů na kilogram, podle kterých lze dítě zařadit mezi průměr nebo nadprůměr.

Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu

Talentované děti se pak můžou rovnou nasměrovat do cyklistického klubu nebo k jinému pro ně vhodnému sportu, případně se můžou díky měření odhalit problémy a zdravotní rizika. Na každé Roadshow je mimo jiné také nutriční specialista, který může dětem rovnou poradit.

Zatím tým CCA takto objel v rámci pomyslného pilotního programu asi patnáct škol, jen na první čtvrtletí roku 2026 už ale mají domluveno dalších dvanáct a kalendář se plní až do prosince. Školy zapojení do projektu nic nestojí a můžou se do něj přihlásit přes stránky akademie.

„Chtěli bychom otestovat asi pět až sedm tisíc dětí ročně,“ plánuje Štybar. Přičemž se projekt zaměřuje hlavně na děti z druhého stupně základních škol.

Především na mládež ve věku 15 až 21 let je pak orientován Talent Pool. Pro třicet nejlepších z něj je připravován projekt Czech Cycling Academy Next Gen. V rámci něj by se mělo mladým cyklistům dostat zázemí srovnatelné s world tour týmy. Měli by mít tedy k dispozici trenéra, fyzioterapeuta, nutričního specialistu, možnost soustředění v zahraničí i vysokohorský kemp.

„Vize je taková, že když někdo projde Next Gen, bude to známka jeho kvality a v zahraničních týmech po něm sáhnou raději než po jezdcích z jiné země,“ přibližuje Štybar.

Můj velký životní úklid. Štybar o novém projektu, vyznamenání i maratonu

Do projektu Next Gen plánují namixovat rovnoměrně dívky i chlapce od kadetů, přes juniory až po kategorii do třiadvaceti let.

Přes Koláře je projekt zároveň od začátku úzce propojený s cyklistickým svazem, na plánovaná soustředění tak například bude jezdit i trenér juniorské reprezentace. „Zatím ale ani koruna nešla z veřejných peněz, vše je financované soukromými prostředky,“ upozorňuje Kolář. Podle něj si projekt může říct o veřejné zdroje, až bude mít za sebou nějaké výsledky.

Přestože ty by si všichni přáli co nejdřív, hlavní cíl projektu je mnohem dlouhodobější. „Přenést do Česka know-how ze zahraničí, vychovat co nejvíc co nejkvalitnějších závodníků a dostat je mezi elitu,“ vyjmenovává Štybar.

V praxi znamená využívání know-how ze zahraničí i zapojení Štybarova trenéra Pietera Timmermanse, který měl dřív na starost třeba také hvězdného Jaspera Philipsena.

Timmermans vytvořil pro akademii soubor ukazatelů, podle kterých vyhodnocují data sesbíraná při měření na školách a v Talent Poolu, připravuje tréninkové plány a také pomáhá trenérům zvolit správný přístup pro jejich svěřence. Do společné skupiny jim pak třeba posílá nejnovější vědecké studie a nápady, jak poznatky z nich používat v přípravě českých talentů.

Pavel 2. Na kole ho naučila babička, teď Šumpík roste pro velký peloton

„Tohle je pro mě práce snů. Jsem rád, že můžu být součástí tohoto projektu, ať už bude má role potřeba rok, dva nebo třeba jen tři měsíce,“ pochvaluje si spolupráci Belgičan.

„V těch nejmladších kategoriích máme v Česku spoustu talentů, ale postupem let se vytrácí. Přitom jde často o detaily,“ pozoruje Štybar. Akademií by zároveň rád ulehčil rodičům nadaných dětí a především nastavil pozitivní přístup.

„Rodiče toho musí pro svoje děti hodně obětovat a často pak na ně vytváří tlak, že musí vyhrávat. Ale cyklistika a sport obecně by měly být zvlášť v mladém věku hlavně zábava.“

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)
Nejčtenější

KVÍZ: Nejen pro znalce tenisu. Poznáte české i světové hvězdy?

Kateřina Siniaková se raduje z postupu do druhého kola Wimbledonu.

Tenisová sezona 2025 je u konce, a i když Češi během ní nedosáhli na tolik výrazných grandslamových úspěchů jako v minulých letech, byli opět vidět. Poznáte přední tuzemské i světové hráče a hráčky...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Sparta - Pardubice 2:4, hosté vedli o tři góly, domácí snižovali až v nastavení

Hráči Pardubic se radují po gólu Daniela Smékala v zápase proti domácí Spartě.

Největší překvapení podzimu ve fotbalové lize: Pardubice si povodily Spartu na jejím stadionu na Letné, když vyhrály 4:2. Přitom před zápasem byly na předposlední příčce tabulky, nevyhrály čtyři...

Kámo, Slavia je rodina! Belaid o Jarolímovi i jediné výhře v Lize mistrů. Jak žije dnes?

Premium
Tijani Belaid v dresu pražské Slavie v roce 2009.

V životě jsme se nepotkali, ale oslovení kámo od něj slyším hned v první větě. Když zjistí, že tenhle rozhovor má být hlavně o Slavii, do telefonu úplně zjihne: „Best moments, my friend! This is my...

8. prosince 2025

A najednou to jde! Kouč Skuhravý nakopl leklé Slovácko. Bude ze záblesku něco víc?

Roman Skuhravý, trenér Slovácka, sleduje počínání svěřenců v zápase s Viktorií...

Na úsměvy ho moc neužije, takže ani po senzačním výplachu ambiciózní Plzně z jeho tváře nezmizel přísný výraz. Roman Skuhravý, stále ještě nový trenér Slovácka, byl vždycky svůj. Nikdy si moc nelámal...

8. prosince 2025  10:36

Mně krev hrozně voní, říká evropský šampion v boxu bez rukavic

DO USA Další sen, který by si chtěl Josef Hála splnit, je zápas v Americe. Ví...

V civilu usměvavý chlapík s mohutným knírem. V ringu doslova krvelačný bijec. Jednatřicetiletý Josef Hála se stal historicky prvním Čechem, který získal titul v organizaci Bare Knuckle Fighting...

8. prosince 2025  10:34

Neymar zachránil Santos a jde na operaci kolene. Mám za sebou těžké týdny, říká

Útočník Santosu Neymar se drží za hlavu v utkání s Botafogo.

Nejdražší fotbalista historie Neymar musí na další operaci s levým kolenem. Třiatřicetiletý útočník to oznámil poté, co pomohl Santosu k udržení v brazilské lize. Podrobnosti k operaci neuvedl.

8. prosince 2025  10:11

Olomoucký obránce Malý v těžkém testu obstál: Ukázal jsem, že jsem tady

Sparťanští obránci Jakub Martinec a Asger Sörensen se snaží ubránit standardku...

Nelehkou misi zvládl obstojně. V době personální nouze nastoupil fotbalový obránce Matúš Malý vůbec poprvé do základní ligové sestavy olomoucké Sigmy. Rovnou proti pražské Spartě. Hanáci nakonec...

8. prosince 2025  10:07

NEJ Z LIGY: Krušné centimetry pro Sigmu, Prekop jako Chorý i červenající se Hradec

Sparťanští fanoušci během utkání v Olomouci.

Po předposledním podzimním dějství fotbalové ligy na čele tabulky všechno při starém, Slavia vede o pět bodů před Spartou. Osmnácté kolo patřilo týmům z dolní poloviny tabulky. Poslední Slovácko...

8. prosince 2025  9:49

Verstappen říkal: Druhé místo nevnímám jako prohru. Tým ukázal, že se nevzdává

Max Verstapppen z Red Bullu po Velké ceně Abú Zabí formule 1.

Nechyboval, soupeřům nedal šanci. V závěru sezony byl nejrychlejší, vyhrál třikrát za sebou, pátý titul mistra světa formule 1 však nezískal. Max Verstappen se letos musí spokojit s konečným druhým...

8. prosince 2025  9:39

Krev, šití, boule jako Afrika. Hlava se nevešla do helmy, líčí terminátor Jurčík

Litvínov, 7.12. 2025, Litvínov - Liberec, utkání hokejové extraligy. Ondřej...

Rána pukem, na čele krvavý šrám, několik stehů a boule veliká jako celá Afrika. Odstoupil hokejista Ondřej Jurčík po ošklivém zranění? Kdepak, opět prokázal pověst litvínovského terminátora, skočil...

8. prosince 2025  8:37

Nečas s Gudasem přidali další asistence, nastoupili Dobeš s Rittichem

Coloradští hokejisté se spolu s asistujícím Martinem Nečasem (vpravo) radují z...

Po sobotních třech přihrávkách se hokejový útočník Martin Nečas bodově prosadil i v druhý víkendový den. Tentokrát zapsal jednu asistenci a jeho Colorado opět potvrdilo pozici suverénního lídra NHL...

7. prosince 2025  21:37,  aktualizováno  8. 12. 8:32

Pivo? Alkohol? Ani kapku. Jílkův otec líčí: Metoděj toho obětuje sportu jako málokdo

Rychlobruslař Metoděj Jílek po závodě na 10 000 metrů v rámci Světového poháru...

Která země bez rychlobruslařského oválu dokázala vyprodukovat vítěze závodu Světového poháru v kategoriích žen i mužů? Jedna jediná na celém světě. Česká republika. Po zjevení jménem Martina...

8. prosince 2025  8:28

Lídr nepotřeboval tahouna, LeBron proti Philadelphii převzal kontrolu a rozhodl

LeBron James slaví úspěšnou akci.

Basketbalisté Oklahoma City porazili v NBA Utah 131:101, přestože postrádali nejlepšího hráče minulé sezony Shaie Gilgeouse-Alexandera. Zastoupili ho Jalen Williams a Chet Holmgren, kteří nastříleli...

8. prosince 2025  8:04

