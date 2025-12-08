Štybar se nad fungováním českého sportovního systému zamyslel poprvé po olympiádě v Tokiu. „Přišlo mi, že všichni dřou, ale výsledky tomu neodpovídají,“ vypráví.
Po nějaké době se dal dohromady s Robertem Kolářem, viceprezidentem Českého svazu cyklistiky. Společně vytvořili pracovní skupinu, která sbírala informace a zkušenosti s výchovou mladých sportovců. Na základě poznatků pak vznikla Czech Cycling Academy, která by v ideálním případě měla znamenat zásadní posun ve výchově nových talentů.
S jejich hledáním mají pomoct projekty Roadshow a Talent Pool. Zatímco při Roadshow se objíždí školy a děti v rámci hodiny tělocviku absolvují hned několik aktivit, v rámci Talent Poolu měří mladí cyklisté svůj výkon doma.
„Původní myšlenka byla profesionálně otestovat co nejvíc dětí a vyhledat mezi nimi cyklistické talenty,“ říká Štybar.
Program Roadshow je proto sestaven z jízdy na cyklotrenažeru, seznámení se s jízdou v pelotonu Tour de France pomocí herní konzole, simulace jízdy na kole po Praze v počítačové hře, pohybová hra ve virtuální realitě a také změření na inteligentní váze, která zjistí nejen samotnou váhu, ale i procento tuku nebo třeba obsah minerálů.
Na základě získaných dat pak speciálně vyvinutý software spočítá produkci wattů na kilogram, podle kterých lze dítě zařadit mezi průměr nebo nadprůměr.
|
Plavání mi připadalo nudné, říká Štybar. Teď se učí, jak plavat při triatlonu
Talentované děti se pak můžou rovnou nasměrovat do cyklistického klubu nebo k jinému pro ně vhodnému sportu, případně se můžou díky měření odhalit problémy a zdravotní rizika. Na každé Roadshow je mimo jiné také nutriční specialista, který může dětem rovnou poradit.
Zatím tým CCA takto objel v rámci pomyslného pilotního programu asi patnáct škol, jen na první čtvrtletí roku 2026 už ale mají domluveno dalších dvanáct a kalendář se plní až do prosince. Školy zapojení do projektu nic nestojí a můžou se do něj přihlásit přes stránky akademie.
„Chtěli bychom otestovat asi pět až sedm tisíc dětí ročně,“ plánuje Štybar. Přičemž se projekt zaměřuje hlavně na děti z druhého stupně základních škol.
Především na mládež ve věku 15 až 21 let je pak orientován Talent Pool. Pro třicet nejlepších z něj je připravován projekt Czech Cycling Academy Next Gen. V rámci něj by se mělo mladým cyklistům dostat zázemí srovnatelné s world tour týmy. Měli by mít tedy k dispozici trenéra, fyzioterapeuta, nutričního specialistu, možnost soustředění v zahraničí i vysokohorský kemp.
„Vize je taková, že když někdo projde Next Gen, bude to známka jeho kvality a v zahraničních týmech po něm sáhnou raději než po jezdcích z jiné země,“ přibližuje Štybar.
|
Můj velký životní úklid. Štybar o novém projektu, vyznamenání i maratonu
Do projektu Next Gen plánují namixovat rovnoměrně dívky i chlapce od kadetů, přes juniory až po kategorii do třiadvaceti let.
Přes Koláře je projekt zároveň od začátku úzce propojený s cyklistickým svazem, na plánovaná soustředění tak například bude jezdit i trenér juniorské reprezentace. „Zatím ale ani koruna nešla z veřejných peněz, vše je financované soukromými prostředky,“ upozorňuje Kolář. Podle něj si projekt může říct o veřejné zdroje, až bude mít za sebou nějaké výsledky.
Přestože ty by si všichni přáli co nejdřív, hlavní cíl projektu je mnohem dlouhodobější. „Přenést do Česka know-how ze zahraničí, vychovat co nejvíc co nejkvalitnějších závodníků a dostat je mezi elitu,“ vyjmenovává Štybar.
V praxi znamená využívání know-how ze zahraničí i zapojení Štybarova trenéra Pietera Timmermanse, který měl dřív na starost třeba také hvězdného Jaspera Philipsena.
Timmermans vytvořil pro akademii soubor ukazatelů, podle kterých vyhodnocují data sesbíraná při měření na školách a v Talent Poolu, připravuje tréninkové plány a také pomáhá trenérům zvolit správný přístup pro jejich svěřence. Do společné skupiny jim pak třeba posílá nejnovější vědecké studie a nápady, jak poznatky z nich používat v přípravě českých talentů.
|
Pavel 2. Na kole ho naučila babička, teď Šumpík roste pro velký peloton
„Tohle je pro mě práce snů. Jsem rád, že můžu být součástí tohoto projektu, ať už bude má role potřeba rok, dva nebo třeba jen tři měsíce,“ pochvaluje si spolupráci Belgičan.
„V těch nejmladších kategoriích máme v Česku spoustu talentů, ale postupem let se vytrácí. Přitom jde často o detaily,“ pozoruje Štybar. Akademií by zároveň rád ulehčil rodičům nadaných dětí a především nastavil pozitivní přístup.
„Rodiče toho musí pro svoje děti hodně obětovat a často pak na ně vytváří tlak, že musí vyhrávat. Ale cyklistika a sport obecně by měly být zvlášť v mladém věku hlavně zábava.“