Štybara hnali v Táboře diváci. Ani nevím, kolikátý jsem dojel, přiznal

Sám zde před světovým šampionátem v roce 2010 pomáhal organizátorům se stavbou trati, aby následně mistrovství ovládl. Naposledy absolvoval mezinárodní akci v táborských kulisách přesně před jedenácti lety, rovněž v rámci Světového poháru.

Od té doby místní pohárové závody sledoval jen z obýváku. „Což nikdy nebylo jednoduché. Až letos to konečně vyšlo a jsem strašně rád, že tu můžu zase startovat.“

Ještě větší radost přinesla účast šestatřicetiletého závodníka českým fanouškům, kteří se do Tábora sjeli v tradičně velkém počtu.

U Štybarova obytného vozu se dlouho před závodem shromažďovali zástupci všech věkových kategorií, od nejmladších v dresech místního cyklokrosového týmu po dospělé, hypnotizující pohledem dveře od jeho automobilu. Když se objevil, ochotně pózoval pro fotografie. „Ale ne že někdo půjde dvakrát!“ varoval čekající děti se smíchem.

I když startoval z předposlední řady s číslem 27, podařilo se mu probít do druhé desítky. Finišoval za mohutných ovací publika. Zvedal ruce nad hlavu, mával, posílal vzdušné polibky.

„Já ani nevím, kolikátý jsem skončil, šlo mi hlavně o zážitek,“ přiznal. Ze 17. místa ztrácel minutu a tři čtvrtě na vítězného Belgičana Eli Iserbyta, což se však v ohlasu fanoušků neprojevilo. „Měl jsem pocit, že jedu o vítězství na mistrovství světa,“ složil hold skvělým divákům.

Nedělní Světový pohár byl pro Tábor generálkou na mistrovství světa v roce 2024. A Štybar by byl znovu rád součástí startovního pole. Tak si vysnil poslední léta vlastní cyklistické kariéry, ve které od roku 2012 exceloval na silnici, když ovládl worldtourové klasiky i etapy na Tour a Vueltě.

Přiznává, že doba, kterou strávil mimo cyklokrosové tratě, se v terénu negativně projevila na jeho technice. „Nejsem schopen projíždět zatáčky tak rychle, jak jsem byl zvyklý. Buď se musím vyzávodit, nebo ty zatáčky najezdit,“ uvědomuje si.

Proto se už v sobotu s tratí důkladně seznamoval: „Když si ji takhle hodně dopředu najedu, aspoň trochu tím neutralizuju ztráty. Jenže chyby jsem dělal i tak.“

Od nového týmu BikeExchange, kam od ledna přestupuje z jeho dosavadní stáje Quick-Step, však už dostal slíbeno víc času v terénu. „Takže doufám, že budu na šampionátu v Táboře startovat. A že dojedu na lepším místě než tentokrát,“ ujišťuje.

Už nyní ale chystá půdu pro vydařené mistrovství, i kdyby měl úspěch slavit někdo jiný z české reprezentace. Večer před Světovým pohárem strávil s nastupující generací domácích jezdců a vyprávěl o svých zkušenostech z přípravy na mistrovství světa v roce 2010. „Nechtěl jsem jim říkat, jak by to měli dělat, protože každý je jiný. Spíš jsem chtěl popsat, co vše se dá pro výsledek udělat.“

A ze Štybarova přístupu je jasné, co pro dobré umístění udělá sám: maximum.