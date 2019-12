VIDEO: Štybarův den. Unikátní pohled do zákulisí cyklokrosu

Dávno pryč jsou časy, kdy cyklokros pro něj byl alfou a omegou, přesto zůstal pro Zdeňka Štybara čímsi výjimečným. Proto se k němu zas a znovu vrací. Co vše je s takovými „exkurzemi“ do terénu a bláta spojené, ukazuje video, které nyní při Světovém poháru v Zolderu připravila pro iDNES.cz společnost on the Spot.