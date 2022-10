Štybar skončil v rámci přípravy na cyklokros v Táboře první a druhý v Dohňanech

„Trať byla skoro stejná, jen tam byly dvě nové roviny a to mi asi více vyhovovalo. Začátek byl rychlejší a byl jsem z toho trochu rozhozený, ale závěr jsem jel lépe. Startoval jsem ze třetí řady, chvíli mi trvalo, než jsem se dostal dopředu,“ uvedl Štybar na webu Českého svazu cyklistiky.

Šestatřicetiletý silniční profesionál, jenž letos po 11 letech končí v elitní stáji Quick-Step Alpha Vinyl, ještě ve čtvrtek absolvuje v terénu závod druhé kategorie v belgickém Ardooie. V neděli se pak představí v prvním evropském závodu sezony cyklokrosového SP v Táboře.

„Určitě to ale nebude, že bych bojoval o nějaké velké umístění, spíše chci závodit před českými fanoušky. Moc prostoru připravit se na krosové závody nebylo, pojedu ze silniční přípravy. Jel jsem MS na silnici v Austrálii, potom MS v gravelu a měl hodně cestování. Každopádně ale pojedu, co to dá, samozřejmě mě cyklokros baví, ale nikdo nemůže očekávat žádné velké výsledky,“ dodal Štybar, jenž ovládl cyklokrosové šampionáty v letech 2010, 2011 a 2014 a závody v terénu si od té doby jen občas zpestřuje zimní přípravu.

Ženské závody v obou dnech vyhrála mistryně republiky Kristýna Zemanová před Pavlou Havlíkovou.