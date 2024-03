Moje kariéra stála rodinu vše, teď budu tátou na plný úvazek, říká Štybar

Co všechno vás naučili rodiče?

To bychom tady byli dlouho… Nejvíc asi pracovitost. Oba jsou workoholici, nic pro ně není problém. Mamka se stará o penzion ve Stříbře, ráno dělá snídaně. Klidně vstane v půl páté, jede do pekárny pro čerstvé pečivo. Táta byl u zrodu mé sportovní kariéry, vlastně se pro ni obětoval, nejdřív se mi věnoval sám, pak mě vozil na všechny tréninky a závody… Je na ně oba stoprocentní spolehnutí. Kdybych jim řekl, že potřebuju, aby přijeli za námi do Belgie, sednou hned do auta. Doufám, že něco podobného budu jednou schopen dát synovi. Ale nevím, jestli to dokážu…

Cyklistika mi vzala hodně času, kdy jsem mohl být s rodinou nebo s kamarády. Když jsem přijel unavený ze soustředění nebo ze závodů, chtěl jsem být doma.