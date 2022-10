Připadám si, že jdu na první rande. Štybar už brzy vystoupí z komfortní zóny

Dlouho jste si nebyl jistý, kdo vás v roce 2023 zaměstná. Kdy se o přestupu rozhodlo?

Na přelomu srpna a září. Měl jsem i nějaké další možnosti, ovšem tahle byla jednoznačně nejlepší.

Přitom ještě před rokem to vypadalo, že úplně celou kariéru strávíte v Quick-Stepu.

Jo, doufal jsem, že to tam už doklepu. Ale teď se těším na nové prostředí i mentalitu. Věřím, že mě přestup vyvede z komfortní zóny, že mě zdravě nabudí, když vypadnu z dlouholeté rutiny. V Quick-Stepu jsem dopředu dokázal říct, kde a jak budeme v zimě trénovat, kde bude soustředění, v jakém hotelu budeme bydlet. Každý rok to bylo stejné.