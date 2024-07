RETRO: Páni, za mnou zeje díra a až pak je Sagan! Jak Štybar triumfoval na Tour

Celý článek jen pro členy Chcete číst prémiové texty bez omezení? Předplatit

Gevrey-Chambertin (Od našeho zpravodaje) - Už od té chvíle uplynulo devět let. V úvodním týdnu Tour 2015 křičel Zdeněk Štybar radostí v Le Havre, když projížděl vítězně cílem šesté etapy. Od té doby marně čeká na svého českého následovníka. Co vše se tehdy v Le Havre odehrálo? Jak vzpomíná na dva své starty na Tour? Jak se mu pracovalo pro Marcela Kittela? Proč jej těsně před startem stáhli z ročníku 2020? Na to vše i mnohé další vzpomíná ve svém retro vyprávění.