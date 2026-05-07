Závodění mi nechybí. Sagan o Česku, čase po kariéře, Tour i Pogačarovi: Nadčlověk

Jízdu v balíku si ale brzy připomene. Slovenský fenomén se totiž stal ambasadorem kopcovité etapy L’Etape Czech Republic.
Dvacátého června si tak znovu připne startovní číslo a postaví na start zcela nové trasy mířící z pražského Pankráce na jih ke Slapské přehradě a zpět.
„Ale závodní léta už mám za sebou,“ usměje se šestatřicetiletý někdejší trojnásobný mistr světa, vítěz dvanácti etap na Tour de France či majitel rekordních sedmi zelených trikotů. „Pojedu, budu se bavit s lidmi a odpovídat na dotazy. Prostě si to užiju.“
Co vy a Praha?
Mám ji velmi rád. Kmotra nás sem brala na dovolenou. Jezdili jsme vlakem ze Žiliny a pak chodili po památkách. Nebo jsem na Václavském náměstí sledoval kritérium s Armstrongem a Ullrichem. Moc rád se sem vracím. I teď sem jezdím na různé akce pro sponzory.
Když máte čas, kam zajdete?
Jdu do historického centra nebo do divadla. Praha je velkoměsto, které dýchá historií. Nachází se zde hodně turistů, takže zůstávám v jisté anonymitě, což je fajn.
Jinak vás teď baví co?
Snažím se pořád žít jako sportovec. Na kole už toho tolik nestrávím, ale když můžu, tak vezmu třeba bike a jedu do lesa. Jinak chodím do posilovny a do hor s rodinou. Během volna se hlavně snažím věnovat synovi a něco s ním zažít. Bude mu devět let, tak se s ním dá vymýšlet už všechno možné.
Půjde ve vašich stopách?
Na kole jezdí spíš jen na zmrzlinu nebo do školy. Dva týdny zpátky jsem ho vzal do lesa na sjezdy. Po cestě jel dobře, nicméně v terénu musí přidat. Ale aktivit má hodně. Hraje tenis, ping pong… Zatím to vypadá, že bude tenista.
Chybí vám závodění?
Když jsem byl malý, tak mi máma vždycky říkala, že až budu pracovat, tak se mě někdo pořád bude ptát, jestli bych se vrátil do školy. Je to asi podobné. Vracet se nechci. Konec jsem oznámil rok dopředu. Věděl jsem, že už toho bylo dost. Jsem si jistý, že jsem udělal dobře. Měl jsem hezkou kariéru.
Kdybyste měl ze všech dvanácti účastí na Tour vybrat jednu nejsilnější vzpomínku, jaká by byla?
Asi moje premiéra. Pak už to šlo postupně – některé ročníky byly horší, některé lepší, prožil jsem si tam toho hodně. Ale první ročník byl výjimečný. Na vlastní kůži jsem si zažil všechna ta očekávání, tlak, média, co všechno se kolem vás děje a jaký je Tour kolos.
Hned při první účasti jste vyhrál tři etapy a získal zelený dres.
Ano, dařilo se mi. Vybavuju si, jak jsem pak od šéfa Liquigasu dostal Porsche. Šlo o sázku. Můj manažer Lombardi s ním letěl z Belgie do Itálie. Ze srandy mu říká: Petera tenhle rok dáváte na Tour? Šéf týmu na to: Jo jo, chceme, aby vyhrál nějaké etapy. Manažer odvětil: Když je vyhraje, daruješ mu svoje Porsche?
Majitel kývl?
Řekl, že když vyhraju dvě etapy a zelený dres, tak mi ho dá. Já vyhrál dokonce tři. Slib dodržel. Dodnes ho mám jako trofej. Stojí zaparkované v muzeu.
Zelených dresů jste pak přidal ještě šest, což se nikomu nepodařilo. Kdy jste si řekl: Půjdu po rekordu?
Důležitý pro mě začal být, když jsem měl asi čtyři. Pak jsem si řekl, že půjdu po rekordu Erika Zabela (šestinásobného vítěze bodovací klasifikace). Nejvíc ale vzpomínám na zisk toho prvního – dodal mi sebevědomí a zjistil jsem, že se to dá. Měl jsem výhodu, že jsem byl obojživelníkem. Dokázal jsem jít do úniku i v kopcovitých etapách a sbírat body, uměl jsem vyhrát těžší etapy. Čistokrevní sprinteři jako Cavendish, Kittel, Greipel, toho vyhrávali spoustu. Musel jsem je dohánět, kde se dalo. Právě tahle všestrannost rozhodovala. Byly roky, kdy jsem nevyhrál ani jednu etapu, ale zelený dres ano.
Vítězství v bodovací klasifikaci máte i z Gira, které startuje už v pátek. Italskou Grand Tour jste jel jen dvakrát a až v závěru kariéry, ale přesto jste říkal, že jste si ji zamiloval.
Toužil jsem po něm asi proto, že jsem ho nikdy nejel. Navíc kariéru jsem odstartoval v Itálii a poznal jsem v ní hodně dobrých lidí a mám ji moc rád. Tour je největší a nejlépe zorganizovaný závod, ale je taky velký stres. Člověk je po etapě unavený, chce se jít osprchovat a odpočívat, ale stejně musí jít na dvacet minut mezi novináře a plnit spoustu povinností. Což jsem v zeleném dresu zažíval dennodenně. Navíc se na ní střetnete s jezdci, kteří mají stoprocentní formu a jsou na top levelu.
Kdežto Giro?
Profilově sice bývá těžší než Tour, ale atmosférou nikoliv. Je mnohem uvolněnější a méně hektické. A samozřejmě důvod, proč jsem ho jel, byl, že jsem chtěl ještě získat ciclaminový (bramboříkový) dres.
Při druhém startu v roce 2022 jste si splnil i tenhle cíl.
Můj první start byl v covidu. Dva tři měsíce jsme trénovali jen na trenažeru a celý kalendář se posunul. Pak jsem jel Tour a po ní hned Giro, které bylo přesunuté na říjen. Byly to prakticky jen dva moje závody... Vtipné bylo, že pak nastala zima, začaly jarní klasiky a já jel zase Giro a Tour. Během deseti měsíců čtyři Grand Tour. Proto jsem taky možná skončil (smích).
Co říkáte na současné výkony Tadeje Pogačara? Měl byste na něj na klasikách recept?
Závodil jsem s ním, ale tehdy byl ještě mladý. Nevím. Tadej je velmi dominantní. Oproti ostatním je o level výš. Zrodil se nový nadčlověk.
L’Etape Czech Republic: Nová trasa i rovinatá etapa
Pro organizátory L’Etape je účast Petera Sagana splněným snem. „Když jsme začínali v roce 2021, Peter ještě závodil a všichni jsme mu mohli fandit na Tour. Tehdy jsme si ani nepředstavovali, že by tu někdy byl. A teď je to realita,“ říká šéf projektu Přemysl Novák. A pousmál se: „Když jsme jeho účast minulý oznámili, tak nám zbořil sítě.“
Sagan pojede 20. června kopcovitou etapu, která je kompletně nová. Místo startu a cíle na Strahově zázemí obstará Pankrác. Z něj se pojede na jih od Prahy. „Pro Petera mám dobrou zprávu: trať je lehčí než v předchozích letech,“ popisuje Novák. „Trasa se pořád houpe, ale kopce nejsou tak prudké jako na Křivoklátu.“
Podél uzavřené silnice se bude nacházet i dvacet fanouškovských míst. Zájemci mohou vybírat ze tří různých vzdáleností – ta nejdelší měří 132 kilometrů s převýšením 1700 metrů. Novinkou české L’Etape je pak i rovinatá etapa. Ta je v programu 3. října u Pardubic.
Když se účastníte různých vyjížděk s partnery, necháte se ještě vyhecovat ke spurtu?
Jsou tací, kteří to zkouší. Ale vždycky říkám, že hlavní je bezpečí. Tím se řídím. Byť výjimku jsem udělal. Byl jsem na Flandrech, kde byla soutěž na trenažerech v aplikaci MyWhoosh na stometrový sprint. Vyhrál jsem, ale snad jen o setinu. Další den mi druhý muž říkal, jestli nezkusíme odvetu na skutečných kolech na silnici. Porazil jsem ho, ale vybil jsem se tak, že jsem se pak jen sotva doplazil na hotel. Jeden dva sprinty zvládnu, ale už je to za mnou.
Při české L’Etape si tedy budete chtít hlavně užít atmosféru?
Závodit už nebudu. Jde o velmi pěkný projekt a těší mě, že se mohu zapojit. Byl jsem na L’Etape v Dubaji. Atmosféra tam skutečně byla podobná Tour, ale slyšel jsem, že Praha je ještě větší zážitek. Všichni v mém okolí říkají, že je v tomto výjimečná. Celkově jde o skvělou myšlenku podporující rozvoj cyklistiky.
Co si lidé nejvíc užijí?
Velký faktor je uzavřená trať a pak atmosféra. Tour tvoří fanoušci kolem trati, což tady lidé mohou zkusit. Pak je samozřejmě lákadlem i jízda v pelotonu, hromadný start, startovní a cílová vesnice, ale i detaily jako připnutí čísel.