Juniorská cyklokrosařka Bukovská ovládla závěr Světového poháru

Bukovská vyhrála s náskokem 20 sekund před domácí Nizozemkou Mae Cabacaovou. Při pátém startu v sezoně si připsala třetí stupně vítězů, na kontě měla druhé, třetí, čtvrté a osmé místo. V konečném pořadí seriálu skončila Bukovská třetí s odstupem 18 bodů za první Rafaelle Carrierovou z Kanady, jež na rozdíl od české jezdkyně absolvovala plný počet startů.

V mužském závodě na trati, kterou projektoval jeho otec Adrie, suverénně triumfoval domácí Mathieu van der Poel. Šestinásobný mistr světa navázal na sobotní vítězství z Maasmechelenu a v neděli vyhrál s obřím náskokem 1:42 minuty před Belgičanem Michaelem Vanthourenhoutem, jenž zpečetil celkový triumf ve Světovém poháru.

Van der Poel ovládl i sedmý závod v cyklokrosové sezoně, do něhož zasáhl. Konkurenci deklasoval i přesto, že ještě není úplně fit po zlomenině žebra, kterou utrpěl koncem prosince v Loenhoutu. Na mistrovství světa bude třicetiletý Nizozemec útočit na sedmý titul, kterým by vyrovnal rekord Belgičana Erika De Vlaemincka z 60. a 70. let minulého století.

Osminásobný mistr republiky Michael Boroš obsadil sedmnácté místo a v konečném pořadí seriálu skončil osmnáctý.