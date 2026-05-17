Drsnou tvář Pálavy na kole okusily i olympioničky Kolocová a Joglová

  15:36
Pálava ukázala svoji drsnou tvář, i tak se zde v chladném a zamračeném počasí v sobotu postavilo na start závodu seriálu Direct Road Classics takřka 1 200 cyklistů. V pelotonu se objevila i známá jména, například plážová volejbalistka Kristýna Kolocová či bývalý profesionální cyklista Karel Vacek. Atletka a olympionička Marcela Joglová dokonce dojela v závodě žen na druhém místě.
Trasy 125 nebo 64 kilometrů. Mezi takovou porci kilometrů si mohli vybrat cyklisté na Direct Road Classics na Pálavě. Delší trasu navíc mohli účastníci absolvovat ve dvou různých formátech – klasickém závodu či ve švihu, ve kterém se odvíjel výsledek pouze podle časů na vybraných segmentech.

Hlavní kategorii ovládl v chladných podmínkách Jakub Dostál, který za sebou nechal druhého Roberta Hulu a třetího Lukáše Vencla. Mezi ženami kralovala ve finiši u ikonické kolonády Na Reistně Kristýna Posltová, druhá byla bývalá maratonkyně s olympijskou účastí Marcela Joglová a třetí Lucie Šímová.

Mezi členy pelotonu se zařadila například také bývalá plážová volejbalistka Kristýna Kolocová nebo ještě nedávno profesionální cyklista Karel Vacek, který loni ukončil kariéru ve věku pouhých 24 let.

Patřili mezi celkových 1 193 přihlášených, což je o více než 150 v porovnání s minulým ročníkem. Do týmového formátu Squadra Classica se pak zapojilo dvacet týmů.

„Monument“ se zázemím ve Valticích tentokrát nebyl jen o dospělých účastnících. Pod hlavičkou nového titulárního partnera seriálu Direct pojišťovny čekal na děti komplexní program Malý Klasik, jehož součástí byla i rodinná vyjížďka na 4,5 km.

Seriál Road Classics uzavřel sezonu. Na Ještědu slavil Fiala, který vyhrál i celkově

Kromě uzavřených silnic nebo prémiové občerstvovací stanice na trase od skupiny ČEZ čekal na všechny aktéry servis i v zázemí. Například díky zóně kafe a koláč od Českých Radiokomunikací nebo výsledkovému servisu Generali Investments a zónám dalších partnerů jako UniCredit Bank, Garmin nebo Ski a Bike Centrum Radotín.

Pro malé i velké cyklisty pokračuje seriál v červenci, a to v nové lokalitě – na Vysočině. A půjde o premiéru na druhou, protože už v pátek 17. 7. si mohou „klasici“ vyzkoušet novinku v podobě noční časovky jednotlivců a dvojic ve Vysočina Areně v Novém Městě na Moravě. Druhý den pak přijde na řadu klasický závod, který nabídne to nejlepší z oblasti Žďárských vrchů.

Drsnou tvář Pálavy na kole okusily i olympioničky Kolocová a Joglová

