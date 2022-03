Trojice Jumbo-Visma setřásla Štybara a ovládla úvodní etapu Paříž-Nice

O úspěch v etapě s nimi bojoval Zdeněk Štybar, ale v závěru tempo neudržel a nakonec obsadil 49. místo se ztrátou 22 sekund.

Za trojicí nizozemského týmu přijel jako první domácí Pierre Latour s odstupem 19 sekund.

„Rozhodně to nebylo v plánu, bylo to šílené,“ uvedl po dojezdu Laporte, který vede celkové pořadí díky bonifikaci o čtyři sekundy před Rogličem. „Náš tým jel fantasticky. Když jsem za to vzal, nevěděl jsem, že je tam i Primož. Byli jsme tam se Štybarem, já jel vpředu, bylo to neskutečné,“ komentoval závěr závodu, který připomínal týmovou časovku.