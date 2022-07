Polman i přes technické a zdravotní problémy vyhrál závod NorthCape - Tarifa

Cyklisté projeli bez podpory ze severu Norska až na jih Španělska 15 zemí včetně Česka. Museli zvládnout i převýšení 80 tisíc metrů. Polman, jenž se na extrémní ultramaratonské podniky specializuje, začal zostra. Ujel bez spánku 870 kilometrů a do vedení pak už nikoho jiného nepustil.

Nic na tom nezměnily ani problémy, které měl 1300 kilometrů před cílem už na území Španělska. Nejprve upadl, sedřel si dlaň a bok a musel vyhledat ošetření. Na cestu dostal speciální náplasti a antibiotika, jenže sotva usedl znovu na kolo, praskl mu oblouk levého řídítka.

Nakonec ale dosáhl kýženého cíle. I přes velmi náročnou poslední pasáž. „Závěr tohoto závodu je fakt šílený. Jsou to všechno prudké výjezdy po rozbitých silnicích. Cílem asi je na konci ještě úplně každého zdecimovat. Tarifa se s každým šlápnutím blíží, ale strašně pomalu. Je to fakt strašný nářez, vůbec jsem to nečekal. Závěr závodu je mnohem mnohem těžší, než jsem si myslel,“ přiznal Polman přibližně sto kilometrů před cílem.