Cyklistické naděje z 21 zemí pojedou v Jeseníkách Závod míru

Prestižní podnik pro mladé naděje seriálu N´Cupu se uskuteční 6. až 9. června. Na silnice Jesenicka přijedou usilovat o body do pořadí Světového poháru nejlepší jezdci této kategorie z jedenadvaceti zemí Mezinárodní cyklistické unie.

Program 6. června: prolog v Krnově 7. června: Jeseník - Rýmařov 8. června: Krnov - Dlouhé Stráně 9. června: Jeseník - Jeseník

UCI zcela jasně specifikuje, kdo má právo startovat na N´Cup (Pohár národů). Je to šestnáct nejlepších týmů z Europe Tour a obdobně to pokračuje napříč kontinenty. Z toho je jasné, že na Závodě míru U23 Grand Prix Priessnitz spa uvidí fanoušci to nejlepší, co v dané kategorii může mladá cyklistika nabídnout.

České republice jako pořadateli závodu se podařilo získat výjimku, a tak na startu budou dva domácí výběry: Česko A a výběr Česko 2.

Reprezentační trenér Tomáš Konečný má zatím ve svém výběru sedmnáct jezdců, z nichž v závodě nastoupí dvanáct cyklistů. V širší nominaci jsou: Jakub Otruba, Karek Vacek, Peter Kelemen, Matěj Štibingr, Vojtěch Sedláček, Karel Tyrpekl, Petr Klabouch, Tomáš Bárta, Michal Procházka, Vladimír Mykšaník, Vojtěch Řepa, Tomáš Jakoubek, Michal Rotter, František Honsa, David Kulhánek, Jiří Šorm a Jan Kašpar.

Závod míru U23 Startovní listina zemí Rakousko, Belgie, Dánsko, Francie, Německo, Velká Británie, Irsko, Itálie, Japonsko, Kazachstán, Lucembursko, Maroko, Nizozemí, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rusko, Slovinsko, Španělsko, Česko A, výběr Česko B, Švýcarsko.